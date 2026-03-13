ETV Bharat / bharat

వంట లేకుండానే అన్నం- బియ్యం నానపెడితే తినేందుకు రెడీ- 52రకాల అరుదైన విత్తనాలను సంరక్షిస్తున్న యువ రైతులు

52 రకాల అరుదైన విత్తనాలను భద్రపరుస్తున్న రైతులు- ఇతర గ్రామాల రైతులకు వ్యవసాయంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న యువ రైతులు- సీడ్​ బ్యాంక్​లు ఏర్పాటు చేయాలని వినతి

young FARMERS SEED PRESERVATION (ETV Bharat)
Young Farmers Seed Preservation : ప్రస్తుతం కాలంలో చాలా మంది రైతులు హైబ్రిడ్​ విత్తనాలు, రసాయనాల మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. కానీ బిహార్​లోని జముయికి చెందిన ఇద్దరు యువ రైతులు మాత్రం సంప్రదాయ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తూ అనేక మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేస్తూ అంతరించిపోతున్న భారత వ్యవసాయ వారసత్వాన్ని పరిరక్షిస్తున్నారు. ఇలా అనేక రకాల విత్తనాలు కాపాడుతున్నారు. ఇంతకీ వీరి కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

52 రకాల అరుదైన విత్తనాలను భద్రపరుస్తున్న రైతులు
జముయి జిల్లాలోని ఖైయిరా బ్లాక్​ పరిధిలోని దుమర్​కోలా గ్రామానికి చెందిన నిరంజన్ యాదవ్​, స్వార్థ్ యాదవ్​ ఇద్దరు యువ రైతులు. దాదాపు 15 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న వీరు, అంతరించిపోతున్న అనేక విత్తనాలను తిరిగి భద్రపరుస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 52 రకాల దేశీయ వరి, గోధుమ, కూరగాయల విత్తనాలను సంరక్షిస్తున్నారు. ఇందులో కొన్ని విత్తనాలు ఏకంగా శతాబ్దాల నాటివని అంటున్నారు.

Young Farmers Seed Preservation
యువ రైతులు సేకరించిన విత్తనాలు (ETV Bharat)

రైతు కుటుంబానికి చెందిన నిరంజన్​ తల్లిదండ్రుల నుంచి వ్యవసాయం నేర్చుకున్నారు. దీంతో చిన్ననాటి నుంచే వ్యవసాయంపై అవగాహన ఏర్పడింది. కానీ, చదువుకునే వయసులో తండ్రి మరణంతో ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి. దీంతో ఇంటర్మీడియట్​ తర్వాత చదువు మానేసి పూర్తిగా వ్యవసాయానికి అంకితమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే అనేక సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న నిరంజన్​, సేంద్రీయ పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కడ అరుదైన విత్తన రకాలు కనిపించినా వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి వాటిని తీసుకువచ్చి సంరక్షిస్తుంటారు.

Young Farmers Seed Preservation
యువ రైతులు (ETV Bharat)

"ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. హైబ్రిడ్ విత్తనాలు, రసాయనాలపై ఆధారపడే రైతుల సంఖ్య పెరిగింది. మరోవైపు దేశీయ విత్తనాలు, సంప్రదాయ పద్ధతులు పూర్తిగా అంతరించిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వీటన్నింటిని గమనించి దీనిని కాపాడేందుకు నిర్ణయించుకున్నాను. ఇందుకోసం దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలను సందర్శించి రైతుల వద్ద నుంచి దేశీయ విత్తనాలు సేకరించి భద్రపరుస్తున్నాను."

--నిరంజన్​, రైతు

మ్యాజిక్​ రైస్​ గురించి తెలుసా?
కాలా నమక్, సాతి, కాలా జీరా, మ్యాజిక్ రైస్​ లాంటి అనేక రకాల విత్తనాలను నిరంజన్​ సేకరించి భద్రపరిచారు. తాను సేకరించిన వరి విత్తనాల్లో అనేక పోషకాలు, ఆరోగ్య గుణాలు ఉన్నాయని నిరంజన్ చెబుతున్నారు. ఇందులో మ్యాజిక్​ రైస్​ రకం ఎలాంటి వంట లేకుండానే తినేందుకు సిద్ధమవుతుందని తెలిపారు. "ఈ మ్యాజిక్ రైస్​ను సుమారు 45 నిమిషాల పాటు నానపెడితే అన్నంగా మారిపోతుంది. పూర్వం అహోం కింగ్స్​ ఆర్మీలోని సైనికులు వీటిని ఎక్కువగా వినియోగించేవారు. యుద్ధ సమయాల్లో దీనిని తీసుకువెళ్లి వండుకునేవారు. ఎలాంటి మంట అవసరం లేకుండానే వంట చేసుకునేవారు." అని నిరంజన్​ వివరించారు.

Young Farmers Seed Preservation
మ్యాజిక్ రైస్​ (ETV Bharat)

బుద్ధుడు స్వయంగా ఇచ్చాడట
కాలా నమక్​ అనే మరో వరి రకం ఏకంగా సుమారు 3,000 ఏళ్ల నాటిదని అంటున్నారు. కపిలవాస్తు నుంచి తిరిగివచ్చిన తర్వాత గౌతమ బుద్ధుడే స్వయంగా ప్రజలకు వీటిని ఇచ్చారని విస్వసిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి సిద్ధార్థనగర్​ సమీపంలో దీని అవశేషాలు పురావస్తు పరిశోధనలో లభించినట్లు తెలిపారు. ఈ కాలా నమక్​ బియ్యంలో అనేక పోషక, ఆరోగ్య గుణాలు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా డయాబెటిస్​ ఉన్నవారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే సాథి అనే బియ్యం రకం 60 రోజుల్లోనే కోతకు సిద్ధమవుతుందని తెలిపారు. పురాతన ఆయుర్వేద శాస్త్రాలైన చరక సంహిత, సుశుత్ర సంహిత లాంటి గ్రంధాల్లోనూ దీని గురించి ప్రస్తావించినట్లు చెప్పారు. సంస్కృతంలో శాశ్తిక అని పిలిచే ఈ రకాన్ని బిహార్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ఛాఠ్​ పూజ సహా శుభకార్యాలకు, మత వేడుకలకు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు.

Young Farmers Seed Preservation
సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్న రైతులు (ETV Bharat)

నేలపైనే పండే బంగాళ దుంప
ఇద్దరు యువ రైతులు అటు బియ్యం రకాలే కాకుండా గోధుమ విత్తనాలను కాపాడుతున్నారు. దాదాపు 4,500-5000 ఏళ్ల నాటిదిగా భావిస్తున్న సోనా మోటి గోధుమ రకాన్ని సంరక్షిస్తున్నారు. సింధు లోయ నాగరికతతో సంబంధం ఉన్న ఈ రకంలో ఫైబర్​తో పాటు అనేక ఆరోగ్య గుణాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. బియ్యం, గోధమలతో పాటు కూరగాయల విత్తనాలు సేకరించి కాపాడుతున్నారు. భూమి లోపల కాకుండా నేలపైనే పండే అరుదైన బంగాళ దుంప సైతం తమ వద్ద ఉందని స్వార్థ్ వెల్లడించారు. ఇదే కాకుండా ఎరుపు, పసుపు, గులాబీ రంగులోని 18 రకాల టమాటాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.

young FARMERS SEED PRESERVATION
యువ రైతులు సేకరించిన విత్తనాలు (ETV Bharat)

ఇతర గ్రామాల రైతులకు వ్యవసాయంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు
నిరంజన్, స్వార్థ్ కేవలం ఈ విత్తన రకాలను భద్రపరచడమే కాకుండా వాటితో సేంద్రీయ సాగు చేస్తుంటారు. ఇంకా తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన విత్తనాలను రైతులకు అందిస్తుంటారు. సమీప గ్రామాల్లోని రైతులతో సమావేశాలు నిర్వహించి సేంద్రీయ పద్ధతిలో వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. "నిరంజన్​ నుంచి వ్యవసాయ పద్ధతులను నేర్చుకున్నాను. సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో పాటు సంప్రదాయ విత్తనాల ప్రయోజనాలు తెలుసుకున్నాను." అని స్థానిక రైతు దేవేంద్ర కుమార్ అన్నారు.

Young Farmers Seed Preservation
యువ రైతులు సేకరించిన విత్తనాలు (ETV Bharat)

దేశీయ విత్తనాలకు స్వల్పంగా రసాయనాలు అవసరమవుతాయని నిరంజన్ చెప్పారు. ఈ పంటలు నేలలోని సారాన్ని, తేమను రక్షిస్తూ నీటి అవసరం తక్కువ పడుతుందని తెలిపారు. ఇలాంటి అరుదైన విత్తన రకాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రతి జిల్లా, బ్లాక్​ స్థాయిలో విత్తనాల బ్యాంక్​ను ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఫలితంగా సంప్రదాయ దేశీయ విత్తనాలను పరిరక్షించడంతో పాటు రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.

