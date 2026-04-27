ETV Bharat / bharat

ఇండియాలో 'జపనీస్' మ్యాంగోస్- తింటే వావ్ అనాల్సిందే- కేజీ మామిడిపళ్ల ధర రూ.2లక్షలా?

ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన మామిడి మియాజాకీ- వాటిని సాగుచేస్తున్న బిహార్​ రైతు- విజయ్​ తీసుకున్న చొరవ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకమంటున్న వ్యవసాయ నిపుణులు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Farmer Growing Miyazaki Mangoes : ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు, మనకు ఎక్కువగా గుర్తొచ్చేది మామిడి పండ్లు. ఆకర్ణణీయమైన ఆకారంలో ఎంతో రుచిగా ఉండే మామిడి పండ్లను తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఇందులో కోత మామిడి, బంగినపల్లి వంటి చాలా రకాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటిలో కెల్లా 'మియాజాకీ' అనే రకం పండ్లు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? అవును ఈ మియాజాకీ పండ్ల ధర అంతా ఇంతా కాదు. ఏకంగా వీటి ధర కిలోకు దాదాపు రూ.2.5 లక్షలని అంటున్నారు. అంతటి ఖరీదైన మామిడి పండ్ల మొక్కలను తన పొలంలో నాటాడు ఓ వ్యక్తి. అంతేకాదు, ఆ అసాధారణమైన ప్రయత్నంలో మంచి ఫలితాన్ని కూడా సాధించారు.

నోరూరించే మియాజాకీ మామిడి పండ్లు
బిహార్‌ శివ్​హర్​ జిల్లా​ ప్రాంతంలోని చాలా మంది రైతులకు సంప్రదాయ వ్యవసాయమే ప్రధాన లక్షణంగా ఉంది. అయితే, అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ రైతు సాధించిన అసాధారణమైన విజయం ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంత దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మామిడి రకాల్లో ఒకటిగా పరిగణించే 'మియాజాకీ' మామిడి మొక్కను తన తోటలో నాటి, ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించారు రణ్‌విజయ్ కుమార్ అనే రైతు. తొలుత, తోటపనిని తన అభిరుచిగా మొదలుపెట్టిన ఆ రైతు అనంతరం మెల్లమెల్లగా అందులో పూర్తిగా లీనమైపోయారు. ఈ క్రమంలో హరియాణా నుంచి మియాజాకీ మామిడి మొక్కను తీసుకువచ్చి తన పొలంలో నాటారు.

రైతు రణ్​విజయ్​ (ETV Bharat)

అయితే సీజన్‌లో వర్షాల కారణంగా దిగుబడి కొద్దిగా తగ్గినా, దాదాపు పది మామిడి పండ్లు పండుతాయని అంచనా వేశారు. అయితే, కేవలం నాలుగు మాత్రమే ఫలాలు చేతికి అందాయి. "ప్రస్తుతానికి, నేను ఈ మామిడి పండ్లను నా సొంత వినియోగం కోసం ఉంచుకున్నాను. వీటి మార్కెట్ విలువ కిలోగ్రాముకు సుమారు రూ.2.5 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా. ఒకటి తిని ఆస్వాధించడమనేది నిజంగా ప్రత్యేకమైనది" అని రైతు రణ్‌విజయ్ కుమార్ అన్నారు.

రణ్​విజయ్​ పండ్ల తోట కేవలం మామిడి చెట్లకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. వీటితో పాటు జామ, జామున్, చెర్రీ, పియర్, సపోటా, పనస, చందనం వంటి పండ్ల మొక్కలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు. అలాగే, రాత్ రాణి, చంప, బేలా వంటి 40కి పైగా రకాల సువాసనగల పూల మొక్కలను నాటారు. వీటి ఎదుగుదల కోసం తాను ఎలాంటి రసాయన ఎరువులను ఉపయోగించనని విజయ్ పేర్కొన్నారు. కేవలం వీటికి సరైన నీటిసదుపాయం, చక్కటి సంరక్షణనే మొక్కలు బాగా పెరుగడానికి దోహదం చేస్తున్నాయని చెప్పారు.

ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రయోజనకరం!
ఈ మామిడి పండ్లు తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ఆరోగ్య నిపుణులు అభిషేక్ కుమార్ వివరించారు. "మియాజాకీ మామిడి పండ్లు చాలా ఖరీదైనది మాత్రమే కాదు, పోషకాల గని కూడా. ఇందులో అధిక స్థాయిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, డైటరీ ఫైబర్, బీటా-కెరోటిన్ ఉన్నాయి. ఇవి కంటిచూపు, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాదు, వీటిలో విటమిన్ సి, ఇ ఉంటాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తాయి. వీటిలో ఉండే విటమిన్లు ఎ, బి శరీరం పనితీరును బలపరుస్తాయి.

మియాజాకీ మామిడి (ETV Bharat)

విజయ్​ తీసుకున్న చొరవ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకం
మరోవైపు, విజయ్​ తీసుకున్న ఈ చొరవను వ్యవసాయ నిపుణుడు, 'ప్లాంట్ డాక్టర్' శివేంద్ర ప్రతాప్ రాథోర్ అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రశంసించారు. మియాజాకీ మామిడి పండు వాస్తవానికి జపాన్‌లోని మియాజాకీ ప్రాంతానికి చెందినదని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీన్ని 'ఎగ్​ ఆఫ్​ ది సన్​' అని కూడా పిలుస్తారని చెప్పారు. ఇది ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉండి, రుచిపరంగా తీయగా ఉంటుందన్నారు. "దీని సాగుకు 25 నుంచి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు, పుష్కలమైన సూర్యరశ్మి, నీరు నిలవని సారవంతమైన నేల అవసరం. అంతేకాకుండా, అంటుకట్టిన మొక్కలను ఉపయోగించడం, బిందు సేద్యం, మల్చింగ్, పండ్లకు సంచులు కట్టడం వంటి పద్ధతులు దీని నాణ్యతను, మార్కెట్ విలువను మరింత పెంచుతాయి" అని శివేంద్ర ప్రతాప్ రాఠోడ్ తెలిపారు.

వరి తవుడుతో కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్‌కు చెక్- భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో వెల్లడి

డ్యూటీతో పాటు రీల్స్​- ప్రజలకు ట్రాఫిక్​ రూల్స్​పై అవగాహన- సోషల్ మీడియాలో హోంగార్డ్​ వినూత్న ప్రయత్నం

TAGGED:

MIYAZAKI MANGO
MIYAZAKI MANGO IN SHEOHAR
BIHAR MANGO FARMER NEWS
WORLD COSTLY MANGO
BIHAR FARMER GROWING MIYAZAKI MANGO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.