Bihar Exit Polls 2025 Updates : అందరూ అత్యంత ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న బిహార్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చేశాయి. బిహార్లో మరోసారి ఎన్డీఏ కూటమిదే విజయమని మెజారిటీ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి 130 నుంచి 150 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని మెజారిటీ సర్వేలు చెబుతున్నాయి. కాగా మహాగఠ్బంధన్కు వచ్చే సీట్లు 100 సీట్లలోపు ఉండే అవకాశం ఉందని సర్వే సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఇక ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ ప్రభావం అంతంత మాత్రమే అని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇతర పార్టీల పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు అదే విధంగా ఉంది.
మళ్లీ అధికార పీఠం ఎన్డీఏకే! మెజారిటీ సర్వేలు ఈసారి కూడా ఎన్డీఏదే అధికారమని చెబుతున్నాయి. 'పీపుల్ పల్స్' ఎన్డీఏకు 133-159 సీట్లు, మహాగఠ్బంధన్కు 75-101 సీట్లు, జేఎస్పీకి 0-5 సీట్లు, ఇతరులకు 2-8 సీట్లు వస్తాయని అంచనా వేసింది. 'పీపుల్ ఇన్సైట్' సర్వే ఎన్డీఏకు 133-148 సీట్లు, మహాగఠ్బంధన్కు 87-102 సీట్లు, జేఎస్పీకి 0-2 సీట్లు, ఇతరులకు 3-6 సీట్లు వస్తాయని పేర్కొంది. 'మ్యాట్రిజ్' ఎన్డీఏకు 147-167 సీట్లు, మహాగఠ్బంధన్కు 70-90 సీట్లు, జేఎస్పీకి 0-2 సీట్లు, ఇతరులకు 3-6 సీట్లు వస్తాయని అంచనా వేసింది.
'జేవీఎస్ పోల్స్' అయితే ఎన్డీఏకు ఏకంగా 135-150 సీట్లు వస్తాయని పేర్కొంది. మహాగఠ్బంధన్ 88-103 సీట్లతో సరిపెట్టుకుంటుందని అంచనా వేసింది. ఇతరులు 3-6 సీట్లు సాధించవచ్చని తెలిపింది. దైనిక్ భాస్కర్ ప్రకారం, ఈసారి ఎన్డీఏకు 145-160 సీట్లు, మహాగఠ్బంధన్కు 73-91 సీట్లు వస్తాయని తెలిపింది. ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జేఎస్పీ కనీసం ఖాతా కూడా తెరవకపోవచ్చని పేర్కొంది. ఇతరులు 0-3 సీట్లు గెలుచుకుంటారని పేర్కొంది.
'పీ-మార్క్' సర్వే ప్రకారం, ఎన్డీఏకు 142-162 స్థానాల్లో, మహాగఠ్బంధన్ 80-98 స్థానాల్లో, జేఎస్పీ 1-4 స్థానాల్లో, ఇతరులు 0-3 స్థానాల్లో విజయం సాధించవచ్చని అంచనా. 'చాణక్య స్ట్రాటజీస్' అంచనా ప్రకారం, ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ 130-138 సీట్లు, మహాగఠ్బంధన్ 100-108 సీట్లు, జేఎస్పీ -0, ఇతరులు 3-5 సీట్లలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది.
రాహుల్, తేజస్విలకు మరోసారి నిరాశ తప్పదా? బిహార్లో చాలా కాలంగా అధికారం లేక విలవిలలాడుతున్న కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీలకు చాలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ షాకిచ్చేలా ఉన్నాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం, తేజస్వి యాదవ్ ముఖ్యమంత్రి కల మరోసారి నిరాశగా మిగిలే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరోవైపు ఎన్నో అంచనాల మధ్య ప్రశాంత్ కిశోర్ పెట్టిన జన్ సురాజ్ పార్టీకి ఘోర వైఫల్యం తప్పేలా లేదు. ఇక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, చిన్నాచితకా పార్టీల పరిస్థితి మరిచెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది.
పీపుల్స్ పల్స్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
133-159
మహాగఠ్బంధన్
75-101
జేఎస్పీ
0-5
ఇతరులు
2-8
పీపుల్స్ ఇన్సైట్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
133-148
మహాగఠ్బంధన్
87-102
జేఎస్పీ
0-2
ఇతరులు
3-6
మ్యాట్రిజ్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
147-167
మహాగఠ్బంధన్
70-90
జేఎస్పీ
0-2
ఇతరులు
2-8
జేవీసీ పోల్స్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
135-150
మహాగఠ్బంధన్
88-103
ఇతరులు
3-6
దైనిక్ భాస్కర్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
145-160
మహాగఠ్బంధన్
73-91
జేఎస్పీ
0
ఇతరులు
5-10
పీ-మార్క్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
142-162
మహాగఠ్బంధన్
80-98
జేఎస్పీ
1-4
ఇతరులు
0-3
చాణక్య స్ట్రాటజీస్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
130-138
మహాగఠ్బంధన్
100-108
జేఎస్పీ
0
ఇతరులు
3-5
డీవీ రీసెర్చ్
కూటమి/ పార్టీ
సీట్లు
ఎన్డీఏ
137-152
మహాగఠ్బంధన్
83-98
జేఎస్పీ
2-4
ఇతరులు
1-8
నోట్ : ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి కేవలం ఆయా సంస్థల అంచనాలు మాత్రమే. ఇవి కొన్నిసార్లు నిజం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు పూర్తి భిన్నమైన ఫలితాలు కూడా రావచ్చు. గతంలో చాలా సార్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు తప్పు అయిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి.