ETV Bharat / bharat

తేజస్వీ యాదవ్ నామినేషన్​​- డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా కూడా!

బిహార్ ఎలక్షన్స్​ 2025- ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ నామినేషన్ దాఖలు- ఆయన వెంటే ఉన్న లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​, రబ్రీ దేవి

RJD leader Tejashwi Yadav files nomination
RJD leader Tejashwi Yadav files nomination (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tejashwi Yadav Files Nomination : రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్​జేడీ) నేత, బిహార్​ శాసనసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షన నాయకుడైన తేజస్వీ యాదవ్​ బుధవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన తల్లిదండ్రులు, బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులైన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​, రబ్రీ దేవీ కూడా హాజరయ్యారు. బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికలల్లో తేజస్వి యాదవ్​ రఘోపూర్​ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు.

విజయం మాదే!
తమ నాయకుడు తేజస్వి యాదవ్​ నామినేషన్​ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో, ఆర్​జేడీ నేత మృత్యుంజయ్​ తివారీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిహార్​ ప్రజలు తేజస్వి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారని, అందుకే తమ విజయం తథ్యమని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

"మహాఘట్బంధన్​లో అంతా బాగానే ఉంది. మా మధ్య ఎలాంటి విబేధాలు, అభ్యంతరాలు లేవు. అందరం ఐక్యంగానే ఉన్నాం. మా కూటమి ఈ ఎన్నికలను చాలా బలంగా ఎదుర్కొంటుంది. అపారమైన ప్రజా మద్దతు, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో, బిహార్​లో తేజస్వి ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది" అని ఆర్​జేడీ నేత మృత్యుంజయ్​ తివారీ అన్నారు.

ఎన్​డీఏకు వీడ్కోలు
"బిహార్​లో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వానికి వీడ్కోలు. ఉపేంద్ర కుష్వాహా ఎక్కడో ఏదో సరిగ్గా లేదని అంటున్నారు. జితన్ రామ్​ మాంఝీ బాధపడ్డారని, నితీశ్ కుమార్​ కూడా నిరాశలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. కనుక ఈసారి ఎన్​డీఏ బోటు క్రమంగా నీటిలో మునుగబోతోంది. బిహార్ కూడా తేజస్వి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటోంది" ఆర్​జేడీ నేత మృత్యుంజయ్​ తివారీ పేర్కొన్నారు.

ఉపముఖ్యమంత్రి నామినేషన్​
బుధవారం బిహార్​ ఉపముఖ్యమంత్రి విజయ్​ సిన్హా లఖిసరాయ్​ నుంచి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇందుకు మరో బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్​ చౌదరి, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా హాజరయ్యారు.

Bihar Deputy Chief Minister Vijay Sinha filed his nomination from Lakhisarai
బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి విజయ్ సిన్హా నామినేషన్​ (ANI)

సీట్ షేరింగ్ ప్రకారం, ఎన్​డీఏ కూటమిలో భాగమైన జేడీయూ 57 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీని ప్రకారం, గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్​- నలంద, జలవనరుల మంత్రి విజయ్​ కుమార్ చౌదరి -సరైరంజన్​, సమాచార, ప్రజా సంబంధాల మంత్రి మహేశ్వర్ హజారి -కల్యాణ్​పూర్​, సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి మదన్​ సాహ్ని -బహదూర్​పూర్​, ప్రొహిబిషన్​ మినిస్టర్​ రత్నేశ్​ సదా -సోన్​బార్సా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఇక జేడీ(యూ) మొదటి జాబితాలో నలుగురు మహిళా అభ్యర్థులు ఉన్నారు. వీరిలో కవితా సాహా - మాధేపుర, కోమల్ సింగ్​- గైఘాట్​, అశ్వమేధ దేవి- సమస్తిపూర్​, రవీనా కుష్వాహా - విభూతిపూర్​ నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. అయితే జేడీయూ ఫస్ట్ జాబితాలోని 57 మంది అభ్యర్థుల్లో 30 మంది కొత్తవారు కావడం విశేషం.

మరోవైపు మహాఘట్బంధన్​లో ఇంకా సీట్ల షేరింగ్ కుదరకపోవడం గమనార్హం. కాంగ్రెస్​ 70 సీట్లు అడుగుతుంటే, విపక్ష కూటమి పార్టీలు, ముఖ్యంగా ఆర్​జేడీ మాత్రం ఈసారి కాంగ్రెస్​కు కేవలం 19 సీట్లు మాత్రమే కేటాయించడానికి మొగ్గు చూపుతోందని సమాచారం. మరోవైపు ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్​ను కాంగ్రెస్ సీఎం అభ్యర్థిగా అంగీకరిస్తుందో, లేదో ఇంకా తెలియరాలేదు. దీనికి తోడు ఆర్జేడీ చీఫ్​ లాలూ ప్రసాద్​ యాదవ్​ పెద్ద కుమారుడు తేజ్​ ప్రతాప్​ యాదవ్​ పక్కలో బల్లెంలా తయారయ్యాడు. ఇక చిన్నచిన్న పార్టీలైన ముకేశ్​ సాహ్నికి చెందిన వికాశ్​ షీల్ ఇన్సాన్​ పార్టీ (వీపీఐ), సీపీఐ (ఎంఎల్​) కూడా ఈసారి ఎక్కువ సీట్ల కోసం గట్టిగా బేరసారాలు ఆడుతున్నాయి. ఇది విపక్ష కూటమికి కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే అని చెప్పుకోవచ్చు. కాగా, 243 సీట్లు ఉన్న బిహార్ అసెంబ్లీకి నవంబర్​ 6, 11 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబర్​ 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది.

57మందితో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన జేడీ(యూ)- చిరాగ్​ కోరుతున్న ఆ స్థానాల్లో నీతీశ్ అభ్యర్థులు

బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్​- 71 మందితో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన బీజేపీ

TAGGED:

RJD LEADER TEJASHWI NOMINATION
TEJASHWI YADAV CHOOSE RAGHOPUR
BIHAR ELECTIONS 2025
TEJASHWI CONTESTING FROM RAGHOPUR
TEJASHWI YADAV FILES NOMINATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.