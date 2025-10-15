తేజస్వీ యాదవ్ నామినేషన్- డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా కూడా!
బిహార్ ఎలక్షన్స్ 2025- ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ నామినేషన్ దాఖలు- ఆయన వెంటే ఉన్న లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, రబ్రీ దేవి
Published : October 15, 2025 at 3:19 PM IST
Tejashwi Yadav Files Nomination : రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) నేత, బిహార్ శాసనసభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షన నాయకుడైన తేజస్వీ యాదవ్ బుధవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన తల్లిదండ్రులు, బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులైన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, రబ్రీ దేవీ కూడా హాజరయ్యారు. బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికలల్లో తేజస్వి యాదవ్ రఘోపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు.
విజయం మాదే!
తమ నాయకుడు తేజస్వి యాదవ్ నామినేషన్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో, ఆర్జేడీ నేత మృత్యుంజయ్ తివారీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిహార్ ప్రజలు తేజస్వి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారని, అందుకే తమ విజయం తథ్యమని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
"మహాఘట్బంధన్లో అంతా బాగానే ఉంది. మా మధ్య ఎలాంటి విబేధాలు, అభ్యంతరాలు లేవు. అందరం ఐక్యంగానే ఉన్నాం. మా కూటమి ఈ ఎన్నికలను చాలా బలంగా ఎదుర్కొంటుంది. అపారమైన ప్రజా మద్దతు, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో, బిహార్లో తేజస్వి ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది" అని ఆర్జేడీ నేత మృత్యుంజయ్ తివారీ అన్నారు.
ఎన్డీఏకు వీడ్కోలు
"బిహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వీడ్కోలు. ఉపేంద్ర కుష్వాహా ఎక్కడో ఏదో సరిగ్గా లేదని అంటున్నారు. జితన్ రామ్ మాంఝీ బాధపడ్డారని, నితీశ్ కుమార్ కూడా నిరాశలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. కనుక ఈసారి ఎన్డీఏ బోటు క్రమంగా నీటిలో మునుగబోతోంది. బిహార్ కూడా తేజస్వి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటోంది" ఆర్జేడీ నేత మృత్యుంజయ్ తివారీ పేర్కొన్నారు.
ఉపముఖ్యమంత్రి నామినేషన్
బుధవారం బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి విజయ్ సిన్హా లఖిసరాయ్ నుంచి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇందుకు మరో బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా హాజరయ్యారు.
సీట్ షేరింగ్ ప్రకారం, ఎన్డీఏ కూటమిలో భాగమైన జేడీయూ 57 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీని ప్రకారం, గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్- నలంద, జలవనరుల మంత్రి విజయ్ కుమార్ చౌదరి -సరైరంజన్, సమాచార, ప్రజా సంబంధాల మంత్రి మహేశ్వర్ హజారి -కల్యాణ్పూర్, సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి మదన్ సాహ్ని -బహదూర్పూర్, ప్రొహిబిషన్ మినిస్టర్ రత్నేశ్ సదా -సోన్బార్సా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఇక జేడీ(యూ) మొదటి జాబితాలో నలుగురు మహిళా అభ్యర్థులు ఉన్నారు. వీరిలో కవితా సాహా - మాధేపుర, కోమల్ సింగ్- గైఘాట్, అశ్వమేధ దేవి- సమస్తిపూర్, రవీనా కుష్వాహా - విభూతిపూర్ నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. అయితే జేడీయూ ఫస్ట్ జాబితాలోని 57 మంది అభ్యర్థుల్లో 30 మంది కొత్తవారు కావడం విశేషం.
మరోవైపు మహాఘట్బంధన్లో ఇంకా సీట్ల షేరింగ్ కుదరకపోవడం గమనార్హం. కాంగ్రెస్ 70 సీట్లు అడుగుతుంటే, విపక్ష కూటమి పార్టీలు, ముఖ్యంగా ఆర్జేడీ మాత్రం ఈసారి కాంగ్రెస్కు కేవలం 19 సీట్లు మాత్రమే కేటాయించడానికి మొగ్గు చూపుతోందని సమాచారం. మరోవైపు ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ను కాంగ్రెస్ సీఎం అభ్యర్థిగా అంగీకరిస్తుందో, లేదో ఇంకా తెలియరాలేదు. దీనికి తోడు ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ పక్కలో బల్లెంలా తయారయ్యాడు. ఇక చిన్నచిన్న పార్టీలైన ముకేశ్ సాహ్నికి చెందిన వికాశ్ షీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీపీఐ), సీపీఐ (ఎంఎల్) కూడా ఈసారి ఎక్కువ సీట్ల కోసం గట్టిగా బేరసారాలు ఆడుతున్నాయి. ఇది విపక్ష కూటమికి కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే అని చెప్పుకోవచ్చు. కాగా, 243 సీట్లు ఉన్న బిహార్ అసెంబ్లీకి నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది.
