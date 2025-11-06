ETV Bharat / bharat

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- తొలి విడత పోలింగ్ ప్రారంభం!

బిహార్​లో ఎన్నికలు మొదలు - సాయంత్రం ఆరింటి వరకు కొనసాగనున్న పోలింగ్​ !

Bihar Elections Polling Start
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2025 at 7:12 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 8:48 AM IST

Bihar Elections Polling Start: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తొలి విడత పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను తొలి 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది. పోలింగ్ కోసం ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.

కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య సుమారు 3.75 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తుంది, అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ సమయాన్ని సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కుదించారు. తొలి విడతలో మొత్తం 18 జిల్లాల పరిధిలో ఉన్న 121 నియోజకవర్గాల్లో 1,314 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.

3.75 కోట్ల మంది ఓటర్లు వారి భవితవ్యాన్ని ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తం చేయనున్నారు. ఇందులో 122 మంది మహిళా అభ్యర్థులు ఉండగా జనసురాజ్ పార్టీ తరపున ఓ ట్రాన్స్ జెండర్ పోటీలో నిలిచారు. ఈ ఎన్నికల కోసం ఎన్నికల సంఘం 45,341 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. అందులో 36వేల 733 గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. సాయంత్రం ఆరింటి వరకు పోలింగ్ జరగనుండగా భద్రతా కారణాలతో ఆరు నియోజకవర్గాల్లోని 56 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సాయంత్రం ఐదింటికే పోలింగ్ ముగియనుంది.

ఈ విడతలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్యపక్షం జేడీయూ అత్యధికంగా 57స్థానాల్లో పోటీచేస్తుండగా బీజేపీ నుంచి 48, ఎల్జేపీ తరఫున 14, రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా తరఫున ఇద్దరు బరిలో ఉన్నారు. మహాగఠ్ బంధన్ పక్షాల్లో ఆర్జేడీ అత్యధికంగా 73చోట్ల పోటీచేస్తుంటే కాంగ్రెస్ నుంచి 24, సీపీఐఎంఎల్ తరఫున 14మంది బరిలో ఉన్నారు. ప్రశాంత్ కిశోర్ సారథ్యంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ 119 మందిని బరిలో నిలిపింది.

తొలివిడతలో కీలక నియోజకవర్గాలు
తేజస్వీ యాదవ్ (ఆర్జేడీ) పోటీ చేస్తున్న రాఘోపూర్ నియోజకవర్గానికి తొలివిడతలోనే పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇక్కడ బీజేపీకి చెందిన సతీశ్​ కుమార్ యాదవ్ నుంచి ఆయనకు గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. తేజస్వీ సోదరుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ పార్టీ జనశక్తి జనతాదళ్ అభ్యర్థి, ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ అభ్యర్థి (చంచల్ సింగ్) పోటీలో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ సమీకరణాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.

ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలోని ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి (బీజేపీ) ముంగేర్ కూడా తొలివిడత జాబితాలో ఉంది. ఈ స్థానం నుంచి ఆర్జేడీ అభ్యర్థి అరుణ్ కుమార్, జన్ సురాజ్ అభ్యర్థి సంతోష్ కుమార్ సింగ్‌తో తలపడుతున్నారు.

దులార్‌చంద్ యాదవ్ హత్య కేసు కారణంగా మొకామా స్థానం వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ స్థానానికి కూడా తొలివిడతలోనే పోలింగ్ జరుగుతోంది. యాదవ్ హత్య కేసులో అరెస్టయిన జేడీయూ అభ్యర్థి అనంత్ కుమార్ సింగ్, మాజీ ఎంపీ సూరజ్‌భాన్ సింగ్ భార్య వీణా దేవి మధ్య ఇక్కడ పోరు జరగనుంది. బీజేపీకి కంచుకోట అయిన పట్నా సాహిబ్ స్థానంలోనూ ఈ విడతే పోలింగ్ జరుగుతోంది. బీజేపీ తరఫున రత్నేష్ కుమార్ కాగా, కాంగ్రెస్ నుంచి శశాంత్ శేఖర్ పోటీ పడుతున్నారు.

