బిహార్ తొలిదశలో 65.05శాతం పోలింగ్- ఫైనల్ ఓటింగ్​ను వెల్లడించిన ఈసీ

తొలి దశ ఓటింగ్- తుది పోలింగ్ శాతాన్ని వెల్లడించిన ఎన్నికల కమిషన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Bihar First Phase Poll Percentage : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్‌లో ఓటర్ల ఉత్సాహం ఉట్టిపడిందనే చెప్పాలి. రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. శనివారం తొలి దశ పోలింగ్ ఫైనల్ ఓటింగ్ శాతాన్ని ఈసీ వెల్లడించింది. నవంబర్‌ 6న జరిగిన ఎన్నికలో మొత్తం 65.08 శాతం మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (CEO) వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు బిహార్‌లో జరిగిన ఏ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఇంతటి అధిక ఓటింగ్‌ నమోదు కాలేదని పేర్కొన్నారు. 2000 ఎన్నికల్లో నమోదైన 62.57 శాతం టర్నౌట్‌ను ఈసారి అధిగమించిందని తెలిపారు.

2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సగటు పోలింగ్‌ శాతం 57.29 కాగా, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో అది 56.28 మాత్రమేనని ఎన్నికల కమిషన్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అంటే ఈసారి బిహార్‌ ప్రజల్లో ఓటింగ్‌పై ఆసక్తి గణనీయంగా పెరిగిందని స్పష్టమవుతోంది. పోలింగ్‌లో 7.79 శాతం పెరుగుదల 2020తో పోల్చితే నమోదైందని, లోక్‌సభ ఎన్నికల కంటే 8.8 శాతం ఎక్కువ మంది ఈసారి ఓటు వేశారని అధికారిక నివేదికలు తెలియజేశాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తొలి దశలో 18 జిల్లాల 121 నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్‌ జరగగా, మొత్తం ప్రశాంత వాతావరణంలో పోలింగ్ పూర్తయింది. ఎక్కడా పెద్ద ఎత్తున అశాంతి లేదా రీపోలింగ్‌ అవసరం రాలేదని ఎన్నికల కమిషన్‌ ప్రకటించింది. 121 నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు (ROs), 121 జనరల్ అబ్జర్వర్లు (GOs) సమక్షంలో అన్ని రికార్డులు పరిశీలించగా ఎటువంటి లోపాలు, అక్రమాలు గుర్తించలేదని తెలిపింది.

"ఫార్మ్‌ 17A (Register of Voters) వంటి పత్రాల పరిశీలన పారదర్శకంగా జరగాలని మార్గదర్శకాలు జారీ చేశాం. అన్ని అభ్యర్థులకు సమీక్ష తేదీ, సమయం, స్థలం ముందుగానే తెలియజేశాం. ఎటువంటి ఫిర్యాదులు లేదా రీపోలింగ్‌ డిమాండ్లు రాలేదు" అని ఎన్నికల కమిషన్​ పేర్కొంది. అయితే జిల్లాల వారీగా చూస్తే, ముజఫర్‌పుర్‌ జిల్లా అత్యధికంగా 71.81 శాతం ఓటింగ్‌తో రికార్డు సృష్టించగా, పట్నా జిల్లాలో అత్యల్పంగా 59.02 శాతం నమోదైంది. దేశంలోని మూడో అత్యధిక జనాభా గల బిహార్​లో ఓటర్ల భాగస్వామ్యం ఎన్నికల చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచింది.

అయితే రాష్ట్రంలో రెండో దశ పోలింగ్‌ నవంబర్‌ 11వ తేదీన జరగనుండగా, ఆ దశతో మొత్తం ఎన్నికలు ముగుస్తాయి. రెండో దశలో 20 జిల్లాల్లో 122 నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్‌ జరగనుంది. రెండో దశలో ఔరంగాబాద్‌, జహానాబాద్‌, గయా, నవాడా, జముయి, భాగల్‌పూర్‌, పూర్నియా వంటి జిల్లాల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. రెండు దశల పోలింగ్‌ అనంతరం ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్‌ 14న జరగనుంది.

2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో BJP, JD(U) ఆధ్వర్యంలోని NDA కూటమి 125 స్థానాలు గెలుచుకుంది. రాష్ట్రీయ జనతా దళ్‌ (RJD), కాంగ్రెస్‌ ఆధ్వర్యంలోని మహాగఠ్​బంధన్‌ 110 సీట్లు దక్కించుకుంది. ఆ ఎన్నికల్లో RJD 75, BJP 74, JD(U) 43 స్థానాలు సాధించాయి. ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన పోలింగ్‌ శాతం, ప్రశాంత వాతావరణంలో పూర్తైన తొలి దశ ఓటింగ్‌, బిహార్‌ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏ వైపుకు మళ్లుతుందో చెప్పడానికి వచ్చే వారంలో లెక్కింపు ఫలితాలు కీలకం కానున్నాయి.

