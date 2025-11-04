ETV Bharat / bharat

బిహార్ ఎన్నికల బరిలో 8మంది మాజీ సీఎంల వారసులు- హాట్ సీట్లుగా మారిన ఆ నియోజకవర్గాలు

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఈసారి మరింత ఆసక్తికరంగా మారాయి. రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించిన ఎనిమిది మంది మాజీ ముఖ్యమంత్రుల కుటుంబ సభ్యులు, వారసులు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుండటమే కారణం.

Bihar Elections 2025
Bihar Elections 2025 (ETV Bharat)
Published : November 4, 2025

Bihar Elections 2025: బిహార్ రాజకీయాల్లో కులానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందో, వారసత్వానికి కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీలకు చెందిన నాయకులు తమ వారసులను బరిలోకి దింపుతున్నారు. అయితే ఈ వారసుల్లో ఏకంగా 8 మంది మాజీ ముఖ్యమంత్రుల కుటుంబ సభ్యులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సన్నద్ధమవడం గమనార్హం.

వీరిలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, రాబ్రీ దేవి, కర్పూరీ ఠాకూర్, జీతన్ రామ్ మాంఝీతో పాటు మొత్తం ఎనిమిది మంది మాజీ సీఎంల వారసులు బిహార్ అసెంబ్లీ బరిలో నిలబడ్డారు. దీంతో మాజీ సీఎంల వారసులు పోటీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయా నియోజకవర్గాలు రాష్ట్రంలోనే హాట్ సీట్లుగా మారాయి. ఇంతకీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న మాజీ సీఎంల వారసులు ఎవరు? ఏ స్థానాల్లో నిలబడుతున్నారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లాలూ, రబ్రీ దేవీల వారసులు
మాజీ ముఖ్యమంత్రులు లాలు ప్రసాద్ యాదవ్, రబ్రీ దేవి కుమారులు ఇద్దరు పోటీ చేస్తున్నారు. తేజస్వి యాదవ్ మహా కూటమి అభ్యర్థిగా రాఘోపూర్ నుంచి, లాలు ప్రసాద్, రబ్రీ దేవి మరో కొడుకు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మహువా నుంచి తన సొంత పార్టీ నుంచి నిలబడ్డారు. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న మాజీ సీఎంల వారసుల్లో లాలూ వారసులే అందరి దృష్టిని ఆకర్శిస్తున్నారు.
తేజస్వి యాదవ్ గతంలో రాఘోపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి రెండుసార్లు గెలిచారు. ఇప్పుడు మూడోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. గతంలో ఈ స్థానం నుంచి లాలూ, రాబ్రీ దేవి కూడా విజయం సాధించారు.కుటుంబ విభేదాల కారణంగా ఆర్జేడీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు.

2020 ఎన్నికల్లో హసన్‌పూర్ నుంచి గెలిచిన తేజ్ ప్రతాప్ ఈసారి మహువా నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. 2015లో ఆయన మహువా ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేశారు. తేజస్వీ యాదవ్ మహువాలో తన సోదరుడికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారు. అదే విధంగా, తేజ్ ప్రతాప్ కూడా రాఘోపూర్‌లో తేజస్వికి వ్యతిరేకంగా అభ్యర్థిని నిలబెట్టారు. అయితే ఈసారి తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కుటుంబంతో పాటు పార్టీ నుంచి కూడా దూరం కావడంతో ఈ రెండు స్థానాల్లో పోరు రసవత్తరంగా మారింది.
జగన్నాథ్ మిశ్రా కుమారుడు – నితీష్ మిశ్రా
మాజీ సీఎం జగన్నాథ్ మిశ్రా కుమారుడైన నితీష్ మిశ్రా ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) తరపున ఝంఝార్‌పూర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. 2020 ఎన్నికల్లోనూ ఆయన ఇక్కడి నుంచి గెలిచారు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా తాను ప్రజల కోసం పనిచేశానని, వారికి సేవ చేయడానికి ప్రజలు మరో అవకాశం ఇస్తారని నితీష్ మిశ్రా నమ్మకంగా ఉన్నారు. ఇదే స్థానం నుంచి మాజీ సీఎం జగన్నాథ్ మిశ్రా మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.
కర్పూరీ ఠాకూర్ మనవరాలు – జాగృతి ఠాకూర్
బిహార్ రాజకీయాల్లో 'జన నాయక్'గా పేరుపొందిన మాజీ సీఎం కర్పూరీ ఠాకూర్ మనవరాలు డాక్టర్ జాగృతి ఠాకూర్ (కర్పూరీ రెండో కుమారుడి కుమార్తె) ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ 'జన్ సురాజ్' తరపున సమస్తిపూర్‌లోని మోర్వా నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. కర్పూరీ ఠాకూర్ జీవించి ఉన్నంతవరకు కుటుంబ సభ్యులను రాజకీయాల్లోకి రానివ్వలేదు. కానీ ఆయన మరణం తర్వాత కుమారులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. కర్పూరి ఠాకూర్ రెండో కుమారుడి కుమార్తె ఈసారి పోటీ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈసారి మోర్వా నియోజకవర్గం హాట్ సీట్‌గా మారింది.
సతీష్ ప్రసాద్ సింగ్ కుమారుడు – సుశీల్ కుమార్
మాజీ ముఖ్యమంత్రి సతీష్ ప్రసాద్ సింగ్ కుమారుడు సుశీల్ కుమార్ ఈసారి పోటీ చేస్తున్నారు. సతీష్ ప్రసాద్ సింగ్ ఐదు రోజులు బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన కుమారుడు జేడీయూలో చేరారు, కానీ తరువాత ఆర్జేడీలో చేరారు. బెగుసరాయ్‌లోని చెరియా బరియార్‌పూర్ నుంచి ఆర్జేడీ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగారు.
దరోగా ప్రసాద్ రాయ్ మనవరాలు – కరిష్మా రాయ్
మాజీ సీఎం దరోగ ప్రసాద్ రాయ్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎన్నికల బరిలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు . దరోగ ప్రసాద్ రాయ్ మనవరాలు డాక్టర్ కరిష్మా రాయ్ సరన్ జిల్లాలోని పర్సా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేస్తున్నారు. కరిష్మా రాయ్‌కు ఆర్జేడీ టికెట్ ఇచ్చింది. కరిష్మా రాయ్ తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ భార్య ఐశ్వర్య రాయ్ బంధువు.
కేదార్ పాండే మనవడు – శాశ్వత్ కేదార్
మాజీ సీఎం కేదార్ పాండే మనవడు శశ్వత్ కేదార్ నరకటియాగంజ్ నుంచి కాంగ్రెస్ టికెట్‌పై పోటీ చేస్తున్నారు. ఇది శాశ్వత్‌కు మొదటి అసెంబ్లీ ఎన్నిక. గతంలో ఆయన లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టికెట్‌పై బాల్మికి నగర్ నుంచి పోటీ చేశారు.
జీతన్ రామ్ మాంఝీ కుటుంబం
మాజీ సీఎం జీతన్ రామ్ మాంఝీ కుటుంబం నుంచి ఈసారి ఇద్దరు సభ్యులు పోటీ చేస్తున్నారు. కోడలు దీపా మాంఝీ గయా జిల్లాలోని ఇమామ్‌గంజ్ నుంచి బరిలో దిగింది. ఆయన వదిన జ్యోతి దేవి గయా జిల్లాలోని బారాచట్టి నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఇద్దరు కూడా జితన్ రామ్ మాంఝీ ఇమేజ్‌తో విజయం సాధించాలని ఆశిస్తున్నారు. ఈ కుటుంబంలోని ఇద్దరు సభ్యులు గతంలో ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేశారు.
విశ్లేషకులు ఏం అంటున్నారు?
మాజీ ముఖ్యమంత్రుల కుటుంబ సభ్యులకు రాజకీయ పార్టీలు టిక్కెట్లు ఇవ్వడంపై ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు భోలానాథ్ కీలక విషయాలను చెప్పారు. మాజీ సీఎంలకు ఉన్న పాపులారిటీని ఎన్నికల్లో ఉపయోగించకోవాలని కొందరు వారసులకు టికెట్లు ఇచ్చినట్లు ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

వారికి టికెట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ఒక్క స్థానంలోనే కాకుండా మొత్తం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రయోజనం పొందాలని పార్టీలు ఆశిస్తున్నాయి. అయితే కొందరు వారసులు మాత్రం తమ సొంత చరిష్మాతో కూడా ఎన్నికల్లో పోట చేస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

"కర్పూరీ ఠాకూర్ జీవించి ఉన్నంతకాలం తన కుటుంబ సభ్యులలో ఏ ఒక్కరినీ రాజకీయాల్లోకి రానివ్వలేదు. ఒకవేళ ఆయన ఈ రోజు కూడా బతికి ఉంటే, రామనాథ్ ఠాకూర్ (ఆయన కుమారుడు) రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవారు కాదు. ఆయన మనవరాలు జాగృతి ఠాకూర్ కూడా వచ్చేవారు కాదు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌కు ఈబీసీ వర్గాల్లో గొప్ప నాయకుడిగా పేరుంది. వెనుకబడిన వర్గాల ఓటు బ్యాంకును ఆకర్షించడానికి, ఆయన మనవరాలికి టిక్కెట్ ఇచ్చారు"
భోలానాథ్, రాజకీయ విశ్లేషకులు

జగన్నాథ్ మిశ్రా బిహార్ రాజకీయాలలో దిగ్గజ రాజకీయ నాయకుడిగా పరిగణించబడతారని, మిథిలాంచల్‌లో ఆయనకు మంచి పట్టు ఉండేదని భోలానాథ్ అన్నారు. అయితే, ఆయన కుమారుడు నితీష్ మిశ్రా కేవలం తన తండ్రి పేరు మీదే కాక, తన పనితీరు ఆధారంగా రాజకీయాల్లో సొంత స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారని చెప్పారు.

అందుకే నితీష్ మిశ్రాకు కేవలం జగన్నాథ్ మిశ్రా పేరు మీదే ఓట్లు వస్తాయని చెప్పడం సరైనది కాదన్నారు. అలాగే, లాలూ వారసులు కూడా రాజకీయాల్లో తమదైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్నట్లు చెప్పారు. తేజస్వి యాదవ్ అయితే ఏకంగా మహాకూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అయ్యారని చెప్పారు. 2020 ఎన్నికల్లో మహాకూటమికి సొంత బలంతో ఆయన 110 సీట్లు సాధించి పెట్టిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

అయితే బిహార్ రాజకీయాల్లో కుటుంబవాదం పాతుకుపోయిందనేది పచ్చి నిజమని భోలానాథ్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా బహిరంగంగానే బిహార్ రాజకీయాలు కొన్ని కుటుంబాల చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయని చెబుతుంటారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, బడా రాజకీయ కుటుంబాల సభ్యుల చుట్టూనే బిహార్‌ రాజకీయాలు పరిమితమై ఉండాలని ప్రయత్నం జరుగుతోంది" అని భోలానాథ్ చెప్పుకొచ్చారు.

HEIRS OF FORMER CMS IN BIHAR
LALU SON TEJASWI AND TEJ PRATAP
KARPURI THAKUR FAMILY
FAMILY POLITICS IN BIHAR
BIHAR ELECTIONS 2025

ETV Bharat Logo

