ఎన్నికల వేళ ఆర్​జేడీ కీలక నిర్ణయం- ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు సహా 27మంది నాయకులపై వేటు

27 మంది నాయకులను బహిష్కరించిన ఆర్​జేడీ

RJD Leader Suspended
RJD leader and INDIA bloc's CM candidate Tejashwi Yadav (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 9:30 AM IST

RJD Leader Suspended : బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమీస్తున్న వేళ రాష్ట్రీయ జనతా దళ్(ఆర్​జేడీ) షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే సహా 27మంది నాయకులపై వేటు వేసింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు, సిద్ధాంతాలను దిక్కరించినందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆర్​జేడీ పేర్కొంది. బహిష్కరించిన నాయకులను పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేసినట్లు ఆర్​జేడీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంగని లాల్ మండల్ పేర్కొన్నారు. మహాగఠ్‌బంధన్ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. బహిష్కరణకు గురైన 27 మందిలో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు చోటే లాల్‌రాయ్‌, మహ్మద్‌ కమ్రాన్‌తో ఉన్నారు. వారితో పాటు నలుగురు మాజీ శాసన సభ సభ్యులు రాం ప్రకాశ్, అనిల్ సాహ్ని, సరోజ్ యాదవ్, అనిల్ యాదవ్​తో పాటు ఎమ్మెల్సీ గణేశ్ భారతి ఉన్నారు.

ఆరుగురు నేతలను బహిష్కరించిన బీజేపీ
దీనికి ముందు బీజేపీ కూడా ఇలాంటి చర్యలే చేపట్టింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే కారణంతో ఆరుగురు నేతలపై బహిష్కరించింది. ఎన్​డీఏ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. వేటు వేసిన నేతల్లో ఎమ్మెల్యే పవన్ యాదవ్ కూడా ఉన్నారు. రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ నుంచి టికెట్‌ రాకపోవడం వల్ల ఆయన స్వతంత్ర్య అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు.

బిహార్‌లో తమ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన 20 రోజుల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చేలా చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని మహాఘఠ్‌ బంధన్‌ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ ప్రకటించారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మాత్రమే కాదని, బిహార్‌ను నిర్మించేందుకు తాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఖగారియా జిల్లాలోని గోగ్రిలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న తేజస్వీ యాదవ్‌ బిహార్‌ను నంబర్‌వన్‌గా మారుస్తానని చెప్పారు. ఇందుకోసం రాష్ర్టానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడం, విద్యను ప్రోత్సహించడం, సరైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. ఇండీ కూటమి అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు 20 రోజుల్లో కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని చెప్పారు. నియామకాలను 20 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు తేజస్వీ యాదవ్‌ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా మహాగఠ్​బంధన్ ఇటీవల ప్రకటించింది. అదే సమయంలో వికాస్‌షీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ)కి చెందిన ముకేశ్ సహానీని డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (RJD) నేతృత్వంలోని మహాగఠ్​బంధన్​లో కాంగ్రెస్, దీపాంకర్ భట్టాచార్య నేతృత్వంలోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (CPI), కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్), ముకేశ్​​ సహానీ వీఐపీ పార్టీలు ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 61 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా, ఆర్​జేడీ 143 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు విడతల్లో జరగనున్నాయి. నవంబర్ 6, 11 తేదీలలో పోలింగ్ జరగనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14న ఉంటుంది.

బిహార్​లో NDA, జన్ సురాజ్ పార్టీ మధ్యే పోటీ- మూడో ప్లేస్​లో మహాగఠ్ బంధన్ : ప్రశాంత్ కిశోర్ జోస్యం

పంచాయతీ ప్రతినిధుల భత్యం పెంపు, పెన్షన్, బీమా: తేజస్వీ హామీల వర్షం!

