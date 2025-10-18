ETV Bharat / bharat

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏకు బిగ్ షాక్- మధుర అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణ

ఎల్‌జేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సీమా సింగ్ నామినేషన్ తిరస్కరణ

Seema Singh nomination cancelled
Seema Singh nomination cancelled (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 18, 2025 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Seema Singh nomination cancelled: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి బిగ్ షాక్ తగిలింది. చాప్రా జిల్లాలోని మధుర అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎన్డీఏ కూటమి తరపున ఎల్‌జేపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన సీమా సింగ్ నామినేషన్ రద్దైంది. మొదటి విడత నామినేషన్ వేయడానికి అక్టోబర్ 17 చివరి తేది. ఈ క్రమంలో ఆమె శుక్రవారం నామినేషన్ వేశారు. అయితే శనివారం అధికారులు నామిషన్ పత్రాలను పరిశీలించగా సీమా సింగ్ నామినేషన్‌లో లోపం కారణంగా రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో మధుర స్థానంలో ప్రధాన పోటీ ఆర్జేడీ, జన్​ సురాజ్ పార్టీల మధ్య ఉండనుంది.

భోజ్‌పురి సినిమా నుంచి రాజకీయాల్లోకి!
సీమా సింగ్ ఒక ప్రసిద్ధ భోజ్‌పురి సినిమా నటి. ఆమె నృత్యం, నటనతో సనీరంగంలో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. ఆమె రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అందరనీ ఆశ్చర్యపర్చారు. మధుర స్థానాన్ని చిరాగ్ పాసవాన్ కేటాయించిన తర్వాత ఆమె చాలా యాక్టివ్​గా నియోజకవర్గంలో తిరిగారు.

TAGGED:

SEEMA SINGH NOMINATION REJECTED
CHIRAG CANDIDATE NOMINATION CANCEL
SEEMA SINGH NDA
SEEMA SINGH NAMINATION CANCELLED
SEEMA SINGH NOMINATION CANCELLED

