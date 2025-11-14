బిహార్ సీఎం ఎవరు? నీతీశ్ను కాదని బీజేపీ ఆ సాహసం చేస్తుందా?
అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా అవతరించిన బీజేపీ- కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ముఖ్యమా? బిహార్లో సీఎం సీటు ముఖ్యమా?- రాజకీయ వర్గాల్లో వాడివేడి చర్చ
Published : November 14, 2025 at 10:03 PM IST
Bihar Election Result : బిహార్ గడ్డపై మళ్లీ అధికార ఎన్డీఏ కూటమే గెలిచింది. కానీ నీతీశ్ మరోసారి సీఎం అవుతారా? అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన బీజేపీయే సీఎం పదవిని తీసుకుంటుందా? అనే దానిపై ఇప్పుడు వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 12 మంది ఎంపీలతో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కింగ్ మేకర్గా నీతీశ్ ఉన్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఆయన్ను సీఎంగా కాదని, బిహార్లో సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసే సాహసాన్ని బీజేపీ చేస్తుందా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది. ఒకవేళ సీఎం పదవి దక్కకుంటే, నీతీశ్ ఏం చేస్తారు? రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలు ఎలా మారుతాయి? వాటి ఎఫెక్ట్ కేంద్ర సర్కారుపై ఎలా పడుతుంది? అనే దానిపైనా చర్చోపచర్చలు జరుగుతున్నాయి.
సీఎం పదవికి నో చెబితే, నీతీశ్ స్పందనేంటి?
శుక్రవారం ఉదయం ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైన కొన్ని గంటల తర్వాత నీతీశ్కు చెందిన జేడీయూ పార్టీ ‘ఎక్స్’ వేదికగా సంచలన ట్వీట్ చేసింది. 'న భూతో న భవిష్యతి, నీతీశ్ కుమార్ బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఉంటారు, కొనసాగుతారు' అని ఆ ట్వీట్లో ప్రస్తావించారు. దీన్ని వైరల్ అయిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే జేడీయూ పార్టీ డిలీట్ చేసింది. దాన్ని ఎందుకు డిలీట్ చేశారు? అనే దానిపై జేడీయూ క్లారిటీని ఇవ్వలేదు. దీంతో రాజకీయ పరిశీలకుల మదిలో మరిన్ని ప్రశ్నలు, సందేహాలు పుట్టుకొచ్చాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా 90 స్థానాల్లో గెలుపుతో అతిపెద్ద రాజకీయ పక్షంగా బీజేపీ అవతరించింది. 85 సీట్లలో గెలుపుతో జేడీయూ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఫలితాల ప్రాతిపదికన సీఎం పదవిని బీజేపీ ఆశిస్తే, నీతీశ్ ఎలా స్పందిస్తారు అనే దాన్ని ఎవ్వరూ అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. ఒకవేళ విపక్ష మహా కూటమిలో నీతీశ్ (జేడీయూ) చేరినా 122 సీట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ను అందుకోవడం కష్టతరం అవుతుంది. జేడీయూ 85 సీట్లు, ఆర్జేడీ 25 సీట్లు, కాంగ్రెస్ 5 సీట్లు, వామపక్షాల 2 సీట్లను కలుపుకున్నా 117 సీట్లే అవుతాయి.
సీఎం పదవి VS కేంద్రంలో ప్రభుత్వం
గత చరిత్రను బట్టి, సీఎం సీటు కోసం నీతీశ్ మళ్లీ లాలూ(ఆర్జేడీ)తో చేతులు కలిపినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం ఉండదని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఈవిషయం బీజేపీ పెద్దలకు బాగా తెలుసని చెబుతున్నారు. బీజేపీ (90) తలచుకుంటే 19 సీట్లు సాధించిన ఎల్జేపీ, 5 సీట్లు గెల్చిన హెచ్ఏఎం, 4 సీట్లు పొందిన ఆర్ఎల్ఎంలతో పాటు మరిన్ని చిన్న పార్టీలనూ ఎన్డీఏ కూటమిలోకి చేర్చుకొని మేజిక్ ఫిగర్ దాటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు. కానీ ప్రస్తుతానికి సీఎం సీటు కోసం బీజేపీ పాకులాడే అవకాశాలు లేనే లేవని రాజకీయ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. సీఎం పదవి కంటే కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వమే బీజేపీకి అతి ముఖ్యమైందని అంటున్నారు. జేడీయూకు చెందిన 12 మంది ఎంపీలు, టీడీపీకి చెందిన 16 మంది ఎంపీలు కేంద్ర సర్కారుకు ఆరోప్రాణంగా నిలుస్తున్న విషయాన్ని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు 2027లో జరగనున్న రాష్ట్రపతి ఎన్నికలనూ ప్రభావితం చేయగల ఎంపీల సంఖ్యాబలం నీతీశ్ కుమార్ (జేడీయూ)కు ఉందని అంటున్నారు. ఈనేపథ్యంలో నీతీశ్ను డిస్టర్బ్ చేసి, ఇక్కట్లను కొని తెచ్చుకునే రిస్క్ను బీజేపీ తీసుకోదని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిపై ఎల్జేపీ కన్ను?
ఈసారి కూడా ఎన్డీఏ కూటమి జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోనే ఎన్నికల్లో పోటీచేసింది. ఈవిషయాన్ని ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ప్రస్తావించారు. అంటే బీజేపీ వైపు నుంచి నీతీశ్ సీఎం అభ్యర్ధిత్వానికి పచ్చజెండా ఉంది. ఎన్డీఏ కూటమిలోని ఎల్జేపీ అధినేత, కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్ కూడా మళ్లీ నీతీశే సీఎం అవుతారని గతంలో ప్రకటించారు. తమ మాటలను తామే జవదాటే సాహసాన్ని బీజేపీ, ఎల్జేపీ చేయకపోవచ్చు. అయితే వీలైనన్ని ఎక్కువ మంత్రి పదవుల కోసం నీతీశ్ను డిమాండ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రస్తుతం ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు (సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా) కూడా బీజేపీ నేతలే. రాబోయే ప్రభుత్వంలో కూడా నీతీశ్ సీఎం అయితే బీజేపీ నుంచి డిప్యూటీలు ఉంటారు. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ సీట్లు గెలిచినందున రాబోయే ప్రభుత్వంలో తమ పార్టీకి ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఇవ్వాలని చిరాగ్ పాశ్వాన్ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
"నీతీశ్ కుమార్ను కవ్విస్తే ఏం జరుగుతుందో బీజేపీకి బాగా తెలుసు. ఈసారి ఎన్డీఏ సాధించిన విజయం నీతీశ్దే అని బీజేపీకి తెలుసు. ఒకవేళ నీతీశ్కు సీఎం సీటును ఇవ్వకుంటే, దాన్ని బీసీలు, అగ్రవర్ణాల రాజకీయ ఘర్షణగా ఆర్జేడీ చిత్రీకరిస్తుంది. రాజకీయ సమీకరణాలు రివర్స్ అయితే, నీతీశ్ తన వైఖరిని, భాషను మార్చుకుంటారు. బయటి నుంచి ఎన్డీఏకు మద్దతిస్తా, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని నీతీశ్ చెబుతారు. దీంతో లల్లన్ సింగ్ కానీ, సంజయ్ ఝా కానీ జేడీయూను ఏమీ చేయలేరు. ఒక్క జేడీయూ ఎమ్మెల్యేను కూడా వాళ్లు లాక్కోలేరు. ఓ వైపు ఎన్డీఏకు మద్దతు ఇస్తూనే, మరోవైపు లాలూతో నీతీశ్ చర్చలు జరుపుతారు. అందుకే నీతీశ్ను కవ్వించే రిస్క్ను బీజేపీ తీసుకోదు"
--సంజయ్ కుమార్, రాజకీయ విశ్లేషకులు
సొంతంగా సంఖ్యా బలం ఉన్నప్పటికీ నీతీశ్ కుమార్నే మళ్లీ సీఎం చేసేందుకు బీజేపీ అంగీకరిస్తుందా? లేదా? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే ఇంకొన్ని గంటలు వేచిచూడాలి.