బిహార్​లో NDA బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్ - గెలిపించిన అంశాలు ఇవే!

ఎన్డీఏ ఘన విజయానికి దొహదం చేసిన కీలక అంశాలేంటి?

Bihar Election Result 2025
Bihar Election Result 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2025 at 3:27 PM IST

Bihar Election Result 2025 : బిహార్ ఎన్నికల్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను మించి బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అఖండ విజయం సాధించింది. ఊహకందని రీతిలో ఈ కూటమి బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్ అందుకుంది. గెలిచిన పార్టీల నాయకులు కూడా ఈ స్థాయిలో విజయం సాధిస్తామని ఊహించనంత విజయాన్ని బిహారీలు ఎన్డీఏకు కట్టబెట్టారు. 243 స్థానాలకు గాను ఏకంగా 200 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఫలితంగా మరోసారి ఎన్డీఏ జయభేరి మోగించింది. అయితే ఎన్డీఏ ఈ స్థాయిలో విజయం సాధించడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. 125 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా సహా, మెరుగైన సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లు, 75 లక్షల మంది మహిళలకు 10వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం వంటి పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడం ఎన్డీఏకు కలిసొచ్చింది. మహాగఠ్‌బంధన్‌ కూటమి బలహీనతలను ఎన్డీఏకు తన అనుకూలంగా మార్చుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎన్డీఏ ఘన విజయానికి దొహదం చేసిన కీలక అంశాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నీతీశ్ కుమార్ సుపరిపాలన
బిహార్​ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ గెలుపునకు పలు అంశాలు దోహదపడ్డాయి. ప్రధానంగా బిహార్‌ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావంతమైన నాయకుల్లో ఒకరైన సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్‌ కూటమికి బలంగా మారారు. దాదాపు 20 ఏళ్లకు పైగా అధికారంలో ఉన్న నీతీశ్‌ కుమార్‌ అనుభవం కూటమికి కలిసొచ్చింది. సుపరిపాలన నినాదంతో నీతీశ్‌ ప్రసిద్ధిచెందారు. తన అనుభవంతో ఎన్డీఏను గెలుపు తీరాలకు చేర్చారు.

పథకాల అమలు
నీతీశ్ సర్కార్ తీసుకువచ్చిన అనేక పథకాలు ఎన్డీఏ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు నీతీశ్‌ సర్కార్‌ తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్‌ యోజన పథకం విజయానికి దోహదపడింది. ఈ పథకం ద్వారా నీతీశ్‌ సర్కార్‌ ఒక్కొక్కరికీ 10వేలు రూపాయల చొప్పున 75లక్షల మంది మహిళల ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేసింది. 125 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ కల్పించడం ప్రయోజనం కలిగించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా సహా మెరుగైన సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లు పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసి ప్రజల మెప్పుపొందారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎన్నికల వేళ బిహార్‌లో పలు అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడం ఎన్డీఏకు ఎన్నికల్లో బలంగా మారింది.

డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్​ను ఆదరించిన బిహార్​
బిహార్​లో ఎన్డీఏ ఘన విజయం సాధించడంలో మరో కీలకమైన అంశం డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్​. దేశంలో, రాష్ట్రంలో ఒకే పార్టీ అధికారంలో ఉంటే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని కూటమి బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లింది. దీంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో జేడీయూ చాలా కీలకంగా ఉండడం ఇక్కడ కలిసొచ్చే అంశం. ఇప్పటికే కేంద్రం నుంచి అనేక నిధులు తెచ్చామని, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్​ వస్తే మరిన్ని తెస్తామని ప్రజలకు వివరించింది. కేంద్రం నుంచి అధిక నిధులు తీసుకువచ్చి బిహార్​ అభివృద్ధి చేస్తామన్న ఎన్డీఏ కూటమి డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు నినాదాన్ని ప్రజలు ఆదరించారు. ఈ క్రమంలోనే ఎన్డీఏను గెలిపిస్తే రాష్ట్రాభివృద్ది జరుగుతుందని ప్రజలు భావించి ఉంటారు.

మహాగఠ్‌బంధన్‌ లోపాలు ఎన్డీఏకు లాభం
మహాగఠ్‌బంధన్‌ కూటమి బలహీనతలు ఎన్డీఏకూటమికి కలిసొచ్చాయి. ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్‌ కుటుంబ సభ్యులపై ఉన్న అవినీతి కేసులు కారణంగా ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతను ఎన్డీఏ కూటమి తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంది. తేజస్వి యాదవ్‌కు పార్టీ కేడర్‌లో మంచి ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ ఆయన సోదరుడు తేజ్‌ ప్రతాప్‌ యాదవ్‌తో వివాదాలు ఎన్డీఏకు కలిసొచ్చాయి. మరోవైపు నిరుద్యోగ అంశంపై ఉన్న ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ నేతృత్వంలోని జనసురాజ్‌ పార్టీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రజాదరణ పెంచుకుంది. అది ఆర్జేడీ, జనసురాజ్‌ పార్టీ మధ్య ఓట్ల చీలికకు కారణమైనట్లు తెలుస్తోంది.

చిరాగ్ చేరికతో కూటమికి బలం
2020 ఎన్నికల్లో నీతీశ్​ను వ్యతిరేకించి ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వెళ్లిన కేంద్రమంత్రి చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ నేతృత్వంలోని లోక్‌జనశక్తి పార్టీ తిరిగి ఎన్డీఏ గూటికి చేరడం కలిసొచ్చింది. దీంతో ఎస్సీల్లోని పాసవాన్‌లు ఎన్డీఏ కూటమివైపు మొగ్గు చూపారు. బీజేపీకి ఉన్న సంస్థాగత బలం వీటికి తోడై కూటమికి ఘన విజయాన్ని కట్టబెట్టాయి.

మేనిఫెస్టో మైలేజ్
ఎన్డీఏ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను సంకల్ప్ పత్రను బిహార్ ప్రజలు విశ్వసించినట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకే ఇంటికో ఉద్యోగమని మహాగఠ్​బంధన్​ వరాల జల్లు కురిపించినా ఎన్డీఏకే పట్టం కట్టారు ప్రజలు. అనేక హామీలతో సంకల్ప పత్రను ప్రకటించినా ముఖ్యంగా కొన్ని కీలక పాత్ర పోషించాయి. ముఖ్యంగా ఈబీసీల్లోని వివిధ వృత్తుల నిపుణులకు రూ.10 లక్షలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం, 1 కోటి మహిళలను ‘లక్పతీ దీదీ’లుగా మారుస్తామని హామీ, ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన ద్వారా రూ.2 లక్షలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రజలను ఆకర్షించాయి.

మోదీ- అమిత్ షా ప్రచారం
ఎన్డీఏ గెలుపులో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇద్దరు ముందుండి ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు. వరుస సభలతో మహాగఠ్​బంధన్​ కూటమిపై విరుచుకుపడ్డారు. మోదీ కరిష్మా, అమిత్ షా వ్యూహాలతో జనాలను తమ వైపునకు తిప్పుకున్నారు.

ఆర్జేడీ జంగిల్ రాజ్ పాలనపై విస్తృత ప్రచారం
బిహార్​ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎన్డీఏకూటమి ఎక్కువగా ప్రస్తావించిన పదం జంగిల్​ రాజ్​. ఆర్జేడీ పాలించిన కాలాన్ని జంగిల్​ రాజ్​గా అభివర్ణిస్తూ ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా విసృత ప్రచారం నిర్వహించారు. మహాగఠ్​బంధన్​కు ఓటు వేస్తే జంగిల్ రాజ్​ మళ్లీ వస్తుందని ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించారు.

ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలిక
ఏ ఎన్నికల్లోనైనా సాధారణంగానే అధికార పార్టీకి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఏర్పడి ఓట్లు చీలుతాయి. అయితే, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలకుండా ఉంటే ప్రతిపక్షాలు గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ బిహార్​లో ప్రతిపక్షాలు మహాగఠ్​బంధన్​ కూటమిగా ఏర్పడినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. జన్​సూరజ్​ పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రశాంత్ కిషోర్, జనశక్తి జనతా దళ్​ పేరిట ఆర్జేడీ బహిష్కత నేత తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్, ఎంఐఎం పార్టీల పోటీతో భారీ దెబ్బ తగిలింది. ప్రభుత్వ ఓట్లు చీలడం కూడా అధికార ఎన్డీఏకు కలిసివచ్చింది.

