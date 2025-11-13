ఫలితాల వేళ మహాగఠ్బంధన్ నేతలతో తేజస్వీ భేటీ- వాటిపై కీలక చర్చలు!
వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ముఖేశ్ సాహ్నీ, సీపీఐ(ఎమ్ఎల్) ప్రధాన కార్యదర్శి దీపాంకర్ భట్టాచార్య సహా పలువురు ముఖ్య నేతలు హాజరు
Published : November 13, 2025 at 9:24 PM IST
Bihar Election Result 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ మహాగఠ్బంధన్ నేతలతో సమావేశమయ్యారు ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్. గురువారం పట్నాలోని తేజస్వీ నివాసంలో జరిగిన సమావేశానికి వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ముఖేశ్ సాహ్నీ, సీపీఐ(ఎమ్ఎల్) ప్రధాన కార్యదర్శి దీపాంకర్ భట్టాచార్య సహా పలువురు ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. అంతకుముందు పార్టీ అభ్యర్థులు, జిల్లా స్థాయి నేతలతో ఆన్లైన్ వేదికగా సమావేశమయ్యారు. ఇందులో ఓట్ల లెక్కింపు మార్గదర్శకాలతో పాటు ప్రక్రియలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. ఓట్ల లెక్కింపులో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అంతకుముందు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ మరోసారి తోసిపుచ్చారు. కౌంటింగ్ సమయంలో ఏమైనా చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలు జరిగితే వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు తమ పార్టీ కార్యకర్తలు, సామాన్యులూ సిద్ధంగా ఉన్నారని వివరించారు. ప్రజస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు బిహారీలు నిబద్ధతతో ఉన్నారంటూ ఎక్స్ వేదికగా రాసుకొచ్చారు. గతంలో మాదిరిగా కౌంటింగ్ నిలిపివేస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా (నేపాల్ మాదిరిగా) ఉంటాయని ఆర్జేడీ మరో కీలక నేత సునీల్ కుమార్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కాగా, హోరాహోరీగా సాగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు శుక్రవారం వెలువడనున్నాయి. ఇందుకోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుందని ఈసీ తెలిపింది. ఇందుకోసం 38 జిల్లాల్లో 46 కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించింది. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ర రెండంచెల భద్రతతో పాటు పరిసరాల్లో సీసీటీవీలను అమర్చింది. స్ట్రాంగ్ రూమ్లలోనే కంట్రోల్ రూంలను ఏర్పాటు చేసిన ఈసీ, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ మెుత్తాన్ని రికార్డు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. రెండు విడతల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయి పోలింగ్ నమోదు కావడంతో విజయం సాధించబోతున్నామంటూ ఎన్డీయే, మహాగఠ్బంధన్ కూటములు తమకు అనుకూలమైన భాష్యాలు చెబుతున్నాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ మాత్రం ఎన్డీయే కూటమికే పట్టం కట్టాయి.
బిహార్లో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉండగా ఈ నెల 6, 11న రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరిగింది. ఈ సారి రికార్డు స్థాయిలో 67.13 పోలింగ్ నమోదైంది. 1951 తర్వాత ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ అని ఈసీ తెలిపింది. మహిళా ఓటర్లలో 71.78 శాతం, పురుషుల్లో 62.98 శాతం మంది ఓటు వేశారని వెల్లడించింది. బిహార్లోని 38 జిల్లాల్లో ఎక్కడా రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తులు రాలేదని పేర్కొంది. 2,616మంది అభ్యర్థులతో పాటు 12 గుర్తింపు పొందిన పార్టీల నుంచి కూడా వినతులు రాలేదని వెల్లడించింది. ఫలితాల కోసం ఈసీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పింది. టీవీ ఛానళ్లు, ఇంటర్నెట్, మీడియా సంస్థలు సైతం అధికారిక పోర్టల్లోని సమాచారాన్ని తీసుకోవాలని సూచించింది.
