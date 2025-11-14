పీకే వైపు కన్నెత్తి చూడని బిహారీలు - రచ్చ గెలిచి ఇంట ఖాతా తెరవకపాయే!
బిహార్ ఎన్నిక్లల్లో ఖాతా కూడా ఓపెన్ చేయని జన్ సురజ్ పార్టీ
Published : November 14, 2025 at 5:47 PM IST
Bihar Election Result 2025 : ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా దేశ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు ప్రశాంత్ కిశోర్. చాయ్ పే చర్చా, కాఫీ విత్ కెప్టెన్ వంటి నినాదాలు, సర్వేలు, సోషల్ మీడియా ప్రచార వ్యూహాలతో అనేక పార్టీలను అధికార పీఠమెక్కించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఇలా వినూత్న ప్రచారంతో అనేక మందికి విజయాలు దక్కించిన ఆయనకు, స్వరాష్ట్రంలో మాత్రం సొంత నినాదం పని చేయలేదు. సొంత రాష్ట్రం బిహార్లో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఘోర పరాభావాన్ని చవిచూశారు. వలసలు, నిరుద్యోగం, అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిన రాష్ట్రంలో రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మారుస్తానని హామీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినా బిహారీలు మాత్రం పీకే వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు. బిహార్లోని దాదాపు అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసినా ఆయన పార్టీ జన్సురాజ్ బోణీ కొట్టలేదు. కేవలం 3.5 శాతం ఓట్లతో అనేకచోట్ల మూడో స్థానానికే పరిమితమైంది.
అందర్నీ గెలిపించి
రాజకీయ వ్యూహకర్తగా మారిన ప్రశాంత్ కిశోర్ కొన్నేళ్ల క్రితం ఇండియా పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ (I-PAC) పేరుతో కన్సల్టెన్సీ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో డేటా విశ్లేషణ ఆధారిత విధానాలు, బూత్ స్థాయి నిర్వహణ, సోషల్ మీడియా ప్రచారం, క్షేత్రస్థాయి సమస్యలు వంటి సరికొత్త అస్త్రాలతో పలు పార్టీల విజయంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు పీకే. ముఖ్యంగా చాయ్ పే చర్చా, అబ్ కీ బార్ మోదీ సర్కార్ వంటి నినాదాలతో 2014లో మోదీ ప్రచారాలను కొత్త పుంతలు తొక్కించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో యోగికి రోడ్ షోలు, బిహార్లో 'నీతీశ్ నాయక్', పంజాబ్లో అమరీందర్ సింగ్కు 'కాఫీ విత్ కెప్టెన్' ఏపీలో జగన్ 'నవరత్నాలు', కేజ్రీవాల్కు 'ఉచిత' సలహాలు, బంగాల్లో దీదీకి 'బంగ్లా నిజేర్ మేయేకే చాయ్', స్టాలిన్కు సలహాలు ఇచ్చారు. వినూత్న విధానాలతో దాదాపు అందర్నీ విజయ తీరాలకు చేర్చిన పీకే, సొంత రాష్ట్రంలో మాత్రం చతికిలపడ్డారు.
పాదయాత్రలు చేసినా
రెండు, మూడేళ్ల క్రితం నుంచే పూర్తిగా బిహార్పై దృష్టిసారించిన ప్రశాంత్ కిషోర్, 'బిహార్ బద్లావ్' పేరుతో 2022లో పాదయాత్ర చేపట్టారు. వందల కిలోమీటర్లు ఇంటింటికి తిరిగారు. బిహార్ రూపురేఖలను మార్చే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పిన పీకే, జన్సురాజ్ పార్టీని స్థాపించారు. సామాజిక వేత్తలు, మేధావులు, మాజీ ఉన్నతాధికారులను ఏకం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ నేపథ్యం, నేర చరిత్ర లేని కొత్త ముఖాలను పరిచయం చేశారు. ఉద్యోగాలు, విద్య, ఆరోగ్యం, వలసల కట్టడిపై హామీలు ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వస్తే మద్యపాన నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దాంతో వచ్చే ఆదాయాన్ని అభివృద్ధి కోసం ఖర్చుపెడతానని తెలిపారు. అయితే, ఆయన సభలకు, రోడ్షోలకు భారీస్థాయిలో హాజరైనప్పటికీ వాటిని ఓట్లుగా మార్చడంలో పీకే వెనకబడ్డారు.
సంస్థాగతంగా బలంగా లేక
ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ ఓటమికి జనాదరణ ఉన్న నేతలు లేకపోవడం, సంస్థాగతంగా పార్టీ బలహీనంగా ఉండటం, కొన్నిచోట్ల క్యాడర్ తిరుగుబాటు, చివరి క్షణంలో నేతలు పార్టీలు మారడం వంటివి కారణాలని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రధాన పార్టీలు పీకే పార్టీని ప్రత్యర్థుల బీ-టీమ్గా ప్రచారం చేశాయి. ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా ఉన్న ప్రశాంత్ కిశోర్, పార్టీ బలోపేతం పైనే ఎక్కువ దృష్టిపెట్టారు. పోలింగ్కు ముందే ఫలితాలను అంచనా వేసిన పీకే, వస్తే 150 లేదంటే పది సీట్లు వస్తాయని అని ముందుగానే జోస్యం చెప్పారు. గతంలో ప్రధాని మోదీ, సీఎం నీతీశ్ కుమార్ల విజయానికి కృషి చేసిన ఓటమి ఎరుగని కన్సల్టెంటుగా పేరు తెచ్చుకున్న పీకే, వారి వ్యూహాల ముందు గెలవలేకపోయారు.