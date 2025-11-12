ETV Bharat / bharat

501కిలోల లడ్డూలు ఆర్డర్‌ చేసిన బీజేపీ- బిహార్​లో భారీ ఎత్తున వేడుకలకు ప్లాన్​

నవంబర్​ 14న బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల విడుదుల- వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న బీజేపీ

bihar election result 2025
లడ్డూల తయారీలో బీజేపీ కార్యకర్తలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Bihar Election Result 2025 : రసవత్తరంగా సాగిన బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఈ నెల 14న విడుదల కానున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా వరకు ఎగ్జిట్స్‌ పోల్స్‌ ఎన్డీయే కూటమికే పట్టం కట్టాయి. ఫలితంగా బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్‌ నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే ఫలితాల రోజు భారీ ఎత్తున వేడుకలు చేసుకునేందుకుగానూ ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవుతున్నారు కార్యకర్తలు. ఇందుకోసం కాషాయ పార్టీ రాష్ట్ర రాజధాని పట్నాలో 501 కిలోల లడ్డూలను ఆర్డర్‌ చేసింది.

ఫలితాల రోజు తామంతా హోలీ, దసరా, దీపావళి, ఈద్‌ పండగలు చేసుకుంటామని, ఎందుకంటే ఓటర్లు ఎన్డీయే కూటమి అభివృద్ధికి జైకొట్టారని ఓ బీజేపీ నేత తెలిపారు. గెలుపు సంబరాల్లో భాగంగా ప్రజలకు పంచేందుకుగానూ తమ పార్టీ ఇప్పటికే 501 కిలోల లడ్డూలను ఆర్డర్‌ చేసినట్లు వివరించారు. పట్నాలోని ఓ లడ్డూ తయారీదారు ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. నవంబర్ 14 ఉదయానికి లడ్డూలను డెలివరీ చేస్తామని వెల్లడించారు. "2020లో ఓటింగ్ శాతం 57శాతం జరిగితే, ఈ సారి తొలి దశలో 65శాతం, రెండో దశలో 68శాతానికి చేరింది. దీనిని చూస్తేనే బిహార్ ప్రజలు వారసత్వాన్ని, కుటుంబ రాజకీయాలను తిరస్కరించినట్లు అర్థమవుతుంది. ప్రధాని మోదీ, సీఎం నీతీశ్ కుమార్​ లాంటి నేతలపైనే నమ్మకం ఉంచారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల కన్నా ఫలితాల్లో ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి. భారీ మెజారిటీతో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది" అని ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హా చెప్పారు.

లడ్డూల తయారీలో బీజేపీ కార్యకర్తలు (ETV Bharat)
లడ్డూల తయారీలో బీజేపీ కార్యకర్తలు (ETV Bharat)

రికార్డ్ స్థాయిలో బిహార్ పోలింగ్
కాగా, బిహార్‌లో ఈ నెల 6, 11వ తేదీల్లో రెండు దశల్లో పోలింగ్‌ జరిగింది. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయి ఓటింగ్ నమోదైంది. రెండు విడతల్లో కలిపి 66.91 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 1951 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఇదే అత్యధిక పోలింగ్‌ అని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. మహిళల్లో 71.6, పురుషుల్లో 62.8 శాతం మంది ఓటు వేశారని వెల్లడించింది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల చరిత్రలో 71.6 శాతం మహిళలు ఓటు వేయడం కూడా ఇదే తొలిసారి అని వివరించింది. అటు రికార్డు స్థాయి పోలింగ్‌పై బీజేపీ, ఆర్జేడీ స్పందించాయి. మహిళలు అత్యధికంగా ఓటింగ్‌లో పాల్గొనడం చరిత్రాత్మక మార్పుగా బీజేపీ అభివర్ణించింది. అభివృద్ధి, సుపరిపాలన చూసి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఎన్డీయేకు ఓటు వేశారని పేర్కొంది. ప్రజలు మార్పును కోరుకున్నందుకే రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్‌ నమోదైందని మహాగఠ్‌బంధన్ సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం మార్గదర్శకత్వంలో ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌ను రూపొందించారని ఆరోపించారు.

యాక్సిస్‌ మై ఇండియా, టుడేస్‌ చాణిక్య సర్వేల్లోనూ ఎన్డీఏకే పట్టం
మరోవైపు బిహార్‌లో మరోసారి ఎన్డీయేనే అధికారం చేపడుతుందని చాలా వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించాయి. తాజాగా యాక్సిస్‌ మై ఇండియా, టుడేస్‌ చాణిక్య సర్వే సంస్థలు ప్రకటించాయి. బిహార్‌లో మొత్తం 243 శాసనసభ స్థానాల్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 122 సీట్లు కావాల్సి ఉంది. ఎన్డీయే 140 నుంచి 172 , మహాగఠ్‌బంధన్‌ 65 నుంచి 89 , ఇతరులకు 3 నుంచి 9 సీట్ల వస్తాయని టుడేస్‌ చాణక్య లెక్కగట్టింది. అటు యాక్సిస్‌ మై ఇండియా బీహార్‌లో ఎన్డీయేకు 121 నుంచి 141, మహాగఠ్‌బంధన్‌ 98 నుంచి 118, జేఎస్‌పీకి 0 నుంచి 2, ఏఐఎంఐఎం 0 నుంచి 2, ఇతరులకు 1 నుంచి 5 స్థానాల్లో గెలుపొందుతాయని అంచనా వేసింది.

