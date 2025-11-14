Bihar Election Results 2025

Bihar Election Result 2025 : బిహార్‌ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి జయకేతనం ఎగురవేసింది. కూటమిలోని బీజేపీ, JDU పార్టీలకు ధీటుగా కేంద్రమంత్రి చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ నేతృత్వంలో లోక్‌జనశక్తి పార్టీ-రామ్‌విలాస్‌ కూడా అదిరే ప్రదర్శన చేసింది. గత ఎన్నికల్లో ఒకే ఒక్క స్థానానికే పరిమితమైన ఆ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో 75 శాతం స్ట్రైక్‌ రేటు సాధించి సత్తా చాటింది. ఈ విజయంలో ఆ పార్టీ అధినేత చిరాగ్‌ కీలక భూమిక పోషించారు. ఒకప్పుడు తండ్రిని, తండ్రి నెలకొల్పిన పార్టీని సైతం కోల్పోయిన చిరాగ్‌, వరుస ఎన్నికల్లో దుమ్ములేపి తండ్రి వారసత్వాన్ని నిలబెట్టారు.

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క స్థానానికి పరిమితమైన ఆ పార్టీ, ఈసారి ఎన్డీఏ కూటమి అఖండ విజయం సాధించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. ఈ విజయానికి ముఖ్య కారణం ఆ పార్టీ అధినేత చిరాగ్‌ పాసవాన్‌. 2020 ఎన్నికల్లో నీతీశ్‌ నాయకత్వాన్ని చిరాగ్‌ వ్యతిరేకించారు. ఎన్డీఏలోని బీజేపీకి మద్దతిస్తూనే 137 సీట్లకు తమ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెట్టారు. ఆ ఎన్నికల్లో కేవలం ఒక్క సీటుకు మాత్రమే పార్టీ పరిమితమైంది. నాడు ఆ ఎన్నికల్లో జేడీయూ ఓట్లకు గండి కొట్టడంలో కీలక భూమిక పోషించారన్నది రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా. 2015లో 71 సీట్లు సాధించిన జేడీయూ ఆ ఎన్నికల్లో కేవలం 43 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత బాబాయ్‌ పశుపతి కుమార్‌ పరాస్‌తో చిరాగ్‌కు విభేదాలు నెలకొన్నాయి. ఆ పార్టీ ఎంపీలు ప్లేటు ఫిరాయించడంతో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం పార్టీ గుర్తును హోల్డ్‌ చేసింది. దీంతో 2021లో ఎల్జేపీ-రామ్‌ విలాస్‌ పేరిట కొత్త పార్టీని నెలకొల్పారు.

జనసేన పార్టీ గెలుపుతో పోలిక
బాబాయ్‌ పశుపతి నుంచి గట్టి ఎదురుదెబ్బతిన్న చిరాగ్‌ పాసవాన్‌, తొందరగానే తనను తాను నిరూపించుకున్నారు. తండ్రి వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న చిరాగ్‌, తనను తాను దళిత నాయకుడిగా ప్రచారం చేసుకున్నారు. మళ్లీ ఎన్డీఏతో కలిసి 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి వంద శాతం స్ట్రైక్‌రేటు నమోదు చేశారు. ఆ పార్టీ పోటీ చేసిన 5 స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించి సత్తా చూపింది. కేంద్ర ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. తాజాగా బిహార్‌లో ఎన్నికల్లోనూ చిరాగ్‌ పార్టీ విజయదుంధుభి మోగించింది. ఇప్పుడు ఈ విజయాన్ని జనసేన పార్టీ గెలుపుతో పోలుస్తున్నారు.

'2029 ఎన్నికల్లో మోదీని మరోసారి ప్రధానిని చేయడమే లక్ష్యం'
దీంతో పాటు 2029 ఎన్నికల్లో మోదీని మరోసారి ప్రధానిని చేయడమే లక్ష్యమంటూ తన విధేయతను చాటుకున్నారు చిరాగ్ పాసవాన్​. ఇటీవలె ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన, ప్రధాని మోదీ అంటే తనకు అమితమైన అభిమానమని చెప్పుకొచ్చారు. "మన ప్రధానమంత్రి ఉన్నంతకాలం నేను ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకోవడం లేదని మరోసారి గట్టిగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. నా అంకితభావం, అభిమానం అలాగే ఉన్నాయి. ఆయనంటే నాకు అమితమైన అభిమానం. ప్రధాని మోదీపై నా ప్రేమ, నిబద్ధత నిరంతరం ఉంటాయని ఉద్ఘాటిస్తున్నా. అలాగే మోదీ వల్లే నేను ఎన్డీయేలో ఉన్నాను." అని అన్నారు.

