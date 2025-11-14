ఎన్డీఏ గెలుపుతో కార్యకర్తల సంబరాలు- స్వీట్లు పంచుతూ ఆనందోత్సాహాలు
బీజేపీ, జేడీయూ ప్రధాన కార్యాలయం వెలుపల ఆనందోత్సాహాలు
Published : November 14, 2025 at 4:30 PM IST
Bihar Election Result 2025 : బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆధిక్యం ప్రదర్శిస్తుండటంతో ఎన్డీఏ కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. పట్నాతో పాటు దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో వేడుకలు చేసుకుంటున్నారు కార్యకర్తలు. అటు జేడీయూ ప్రధాన కార్యాలయం వెలుపల ఆనందోత్సాహాలు వెల్లువెత్తాయి. పార్టీ కార్యకర్తలు పటాకులు పేల్చుకుంటూ, ఒకరిపై ఒకరు 'గులాల్' చల్లుకున్నారు. జిలేబీలు పంచుతున్నారు. డప్పులు వాయిస్తూ డ్యాన్స్ వేశారు. నీతీష్ మరోసారి సీఎం అవుతారంటూ అభిమానులు నినాదాలు చేస్తున్నారు. "ఇది ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ స్వగ్రామం. మేము ఈరోజే హోళీ జరుపుకొంటున్నాం. మాకు అంతకుముందు ఎప్పుడూ రూ. 10వేలు వచ్చేవి కావు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. మేము డ్యాన్సులు చేస్తూ ఆనందంగా సంబరాలు చేసుకుంటున్నాం." అని గ్రామస్థురాలు రంజు దేవి తెలిపారు.
#WATCH | Patna, Bihar: On NDA leading in Bihar, BJP worker Mohan Mahpatra says, " ... in the bihar elections, i did door-to-door campaigning... to take pm modi's ideas forward, pm modi's government should be formed once again in bihar... i will do 'pad yatra' from patna to delhi… pic.twitter.com/BKHA2LCwZk— ANI (@ANI) November 14, 2025
#WATCH | Patna, Bihar | Supporters of JDU candidate Anant Singh celebrate at his residence, as he leads from Mokama assembly constituency by 28206 votes. pic.twitter.com/snd9iYaAL5— ANI (@ANI) November 14, 2025
"ప్రధాని మోదీ, సీఎం నీతీశ్ కుమార్పై నమ్మకం ఉంచి ఓటు వేసిన బిహార్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. నీతీశ్ కుమార్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు. బిహార్ ప్రజలు రికార్డు స్థాయిలో ఓట్లు వేశారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, తొలిసారి ఓటర్లు ఎక్కువగా పాల్గొన్నారు. బిహార్ ప్రజలు జంగిల్ రాజ్కు దూరంగా గౌరవం, సంస్కృతి కోసం ఓటు వేశారు. ఇది సాధారణ విజయం కాదు. బిహార్ ప్రజల వారి భవిష్యత్ కోసం ఓటు వేశారు."
--రవికిషన్, బీజేపీ ఎంపీ
#WATCH | Patna, Bihar | Celebrations erupt at the residence of Ram Kripal Yadav, BJP candidate from Danapur assembly constituency, as he leads by 25591 votes. pic.twitter.com/MYxyctxHNZ— ANI (@ANI) November 14, 2025
VIDEO | Bihar Assembly election results: BJP party workers celebrate at the party office in Patna with colours and crackers.— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) #BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI #BiharResultsWithPTI pic.twitter.com/aaKbSnRzdT
VIDEO | Bihar elections 2025 results: Celebrations begin at JDU headquarters in Delhi, with supporters playing dhol and distributing sweets as NDA set for landslide win.#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI #BiharResultsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/VQH52fGcR7