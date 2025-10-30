బౌద్ధుల 140ఏళ్ల కల నెరవేరేనా? అసలేంటీ డిమాండ్? ఈ హామీతో 'మహాగఠ్బంధన్'కు లాభమా?
40 ఏళ్ల నాటి బౌద్ధుల డిమాండ్ను సైతం నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చిన మహాగఠ్బంధన్
Published : October 30, 2025 at 8:04 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ ఎన్నికల వేళ ప్రతిపక్ష మహాగఠ్బంధన్ కూటమి ప్రజలపై వరాల జల్లు కురింపించింది. నిరుద్యోగం, ఉపాధి, అభివృద్ధితో పాటు మైనారిటీ మతాలకు చెందిన హక్కల పరిరక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా 140 ఏళ్ల నాటి బౌద్ధుల డిమాండ్ను సైతం నెరవేరుస్తామని తెలిపింది. ఇంతకీ ఆ పురాతన డిమాండ్ ఏంటి? ఇన్నేళ్లుగా ఎందుకు కొనసాగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
260 రోజులుగా దీక్షలు
బిహార్ గయా జిల్లాలోని బోధ్గయ బౌద్ధులకు పవిత్ర ప్రదేశం. ఇక్కడ ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు పొందిన మహాబోధి ఆలయం ఉంది. అయితే, ఈ ఆలయ సంరక్షణ మాత్రం బుద్ధులకు లేదు. ఈ కమిటీలో బౌద్ధులతో పాటు హిందువులకు స్థానం కల్పించారు. దీంతో ఆలయ నిర్వహణ పూర్తిగా తమకు అప్పగించాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా బౌద్ధ మతస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిర్వహణ కమిటీలో నుంచి హిందూ సభ్యులను తొలగించాలని కోరుతున్నారు. ఇందుకోసం 2025 ఫిబ్రవరి నుంచి బోధ్గయలో నిరవధిక దీక్ష సైతం చేపట్టారు. దాదాపు 260 రోజులుగా సాగుతున్న ఈ దీక్ష ఆల్ ఇండియా బుద్ధిస్ట్ ఫోరమ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. బోధ్గయ టెంపుల్ మేనెజ్మెంట్ కమిటీ యాక్ట్ 1949ను రద్దు చేయాలని వీరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
BTMC యాక్ట్ 1949 ఏంటి?
బోధ్గయ టెంపుల్ మేనెజ్మెంట్ కమిటీ (BTMC) యాక్ట్ 1949 ప్రకారం కమిటీలో మొత్తం 9 మంది ఉంటారు. ఛైర్మన్తో పాటు మరో ఎనిమిది మంది ఉండగా, అందులో హిందూ మతానికి చెందిన నలుగురిని ఈ కమిటీలోకి తీసుకోవచ్చు. దీనినే బౌద్ధ మతస్థులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వీరితో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ కమిటీ సభ్యులను ప్రభుత్వమే నామినేట్ చేసే అధికారం ఉంది. హోం శాఖ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వీరిని నియమిస్తారు. సెక్షన్ 3 ప్రకారం ఆలయ పరిసరాలు, ఆస్తులను BTMC పరిరక్షిస్తుంది. ఎనిమిది మంది సభ్యుల్లో నలుగురు బుద్ధులు కాగా, మరో నలుగురు హిందూ మతానికి చెందిన వారు ఉంటారు. నలుగురు బౌద్ధ సభ్యుల్లో మహంత్తో పాటు ప్రధాన పూజారి ఉంటారు.
కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ, 2లక్షల పోస్ట్కార్డులు
ప్రభుత్వానికి ఎన్నో సార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా ఫలితం లేదని ఆల్ ఇండియా బుద్ధిస్ట్ ఫోరమ్ ప్రధాన కార్యదర్శి అకాశ్ లామా అంటున్నారు. తాము నిరసనలు చేపట్టిన తర్వాత ప్రతిపక్ష నేత తేజస్వీ యాదవ్ను సైతం కలిసి విజ్ఞప్తి చేశామని తెలిపారు. ఆయన తమ డిమాండ్కు సానుకూలంగా స్పందించారని, నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ఈ డిమాండ్ను నెరవేర్చాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా పోరుడుతున్నామని మాజీ కార్యదర్శి బాంటే ప్రగ్యాశీల్ అన్నారు. దిల్లీ సహా అనేక రాష్ట్రాల్లో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ సహా వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు చేశామని గుర్తుచేశారు. 2లక్షల పోస్ట్కార్డులను రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రికి పంపించామని తెలిపారు. చివరకు తమ డిమాండ్ను మహాగఠ్బంధన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ బౌద్ధ పరిరక్షకుడు కాదని సన్యాసులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఒకవేళ భౌద్ధమతంపై ప్రేమ ఉంటే 1949 నాటి చట్టాన్ని ఇప్పటికే రద్దు చేసి ఉండేవారని అంటున్నారు.
"మా డిమాండ్ను నెరవేరుస్తామని మహాగఠ్బంధన్ చేసిన ప్రకటన ఎంత మేరకు లాభం చేకూరుస్తుందో అంచనా వేసేందుకు మేము రాజకీయ విశ్లేషకులం కాదు. కానీ మహాగఠ్బంధన్ కచ్చితంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతుందనే నమ్మకం ఉంది. మా బోధ్గయ సమస్యను ఇన్ని రోజులు విస్మరించారు. ఆర్టికల్ 13 ప్రకారం 1949 నాటి చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి. ఒక వేళ మహాగఠ్బంధన్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే మా డిమాండ్ను తీరుస్తారు."
--బాంటే నాగదమ్మ, బౌద్ధ సన్యాసి
"BTMC చట్టాన్ని రద్దు చేసిన ప్రభుత్వానికి మా మద్దతు ఉంటుంది. మహాగఠ్బంధన్ మా డిమాండ్ను నెరవేరుస్తామని ఇప్పటికే మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించింది. భౌద్ధాన్ని నమ్ముకున్న ప్రజలందరూ మహాగఠ్బంధన్కు మద్దతు ఇస్తారు. మేము ప్రజలను కలిసి మహాగఠ్బంధన్కు ఓటు వేయాలని కోరుతాం."
--ప్రజ్ఞానంద్, బౌద్ధ సన్యాసి
వాస్తవానికి బోధ్గయ ఆలయ నిర్వహణను బౌద్ధ సన్యాసులకు అప్పగించాలనే డిమాండ్ను ఈనాటిది కాదు. మొదటగా 1890లో శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన అనగరిక ధర్మపాల అనే సన్యాసి ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. ఆ తర్వాత 1922లో మహత్మా గాంధీ బోధ్గయకు వచ్చిన సమయంలో కూడా డిమాండ్ చేశారు. ఆయన సైతం బౌద్ధుల పవిత్ర క్షేత్రం నిర్వహణ వారికే దక్కాలని చెప్పారు. కానీ 1949లో చేసిన BTMC చట్టంలో పాత పద్ధతినే కొనసాగించారు. అప్పటి నుంచి బౌద్ధ మతస్థుల వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నారు. 1990లో ఈ నిరసనలు తీవ్రతరం కాగా, 1995లో BTMC కార్యదర్శికి బౌద్ధులను నామినేట్ చేయడంతో సమస్య సద్దుమణిగింది. తాజాగా మహాగఠ్బంధన్ మళ్లీ హామీ ఇవ్వడం తిరిగి తెరపైకి వచ్చింది. మరి మహాగఠ్బంధన్ వారి డిమాండ్ను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇవ్వడం ఏ మేరకు లాభం చేకూరుస్తుందో తెలియాలంటే నవంబర్ 14 వరకు ఆగాల్సిందే.