బౌద్ధుల 140ఏళ్ల కల నెరవేరేనా? అసలేంటీ డిమాండ్? ఈ హామీతో 'మహాగఠ్​బంధన్'​కు లాభమా?

40 ఏళ్ల నాటి బౌద్ధుల డిమాండ్​ను సైతం నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చిన మహాగఠ్​బంధన్​

Bihar Election 2025
దీక్ష చేస్తున్న బౌద్ధ సన్యాసులు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Bihar Election 2025 : బిహార్ ఎన్నికల వేళ ప్రతిపక్ష మహాగఠ్​బంధన్​ కూటమి ప్రజలపై వరాల జల్లు కురింపించింది. నిరుద్యోగం, ఉపాధి, అభివృద్ధితో పాటు మైనారిటీ మతాలకు చెందిన హక్కల పరిరక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా 140 ఏళ్ల నాటి బౌద్ధుల డిమాండ్​ను సైతం నెరవేరుస్తామని తెలిపింది. ఇంతకీ ఆ పురాతన డిమాండ్​ ఏంటి? ఇన్నేళ్లుగా ఎందుకు కొనసాగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

260 రోజులుగా దీక్షలు
బిహార్ గయా జిల్లాలోని బోధ్​గయ బౌద్ధులకు పవిత్ర ప్రదేశం. ఇక్కడ ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు పొందిన మహాబోధి ఆలయం ఉంది. అయితే, ఈ ఆలయ సంరక్షణ మాత్రం బుద్ధులకు లేదు. ఈ కమిటీలో బౌద్ధులతో పాటు హిందువులకు స్థానం కల్పించారు. దీంతో ఆలయ నిర్వహణ పూర్తిగా తమకు అప్పగించాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా బౌద్ధ మతస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిర్వహణ కమిటీలో నుంచి హిందూ సభ్యులను తొలగించాలని కోరుతున్నారు. ఇందుకోసం 2025 ఫిబ్రవరి నుంచి బోధ్​గయలో నిరవధిక దీక్ష సైతం చేపట్టారు. దాదాపు 260 రోజులుగా సాగుతున్న ఈ దీక్ష ఆల్​ ఇండియా బుద్ధిస్ట్ ఫోరమ్​ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. బోధ్​గయ టెంపుల్​ మేనెజ్​మెంట్ కమిటీ యాక్ట్​ 1949ను రద్దు చేయాలని వీరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

BTMC యాక్ట్​ 1949 ఏంటి?
బోధ్​గయ టెంపుల్​ మేనెజ్​మెంట్ కమిటీ (BTMC) యాక్ట్​ 1949 ప్రకారం కమిటీలో మొత్తం 9 మంది ఉంటారు. ఛైర్మన్​తో పాటు మరో ఎనిమిది మంది ఉండగా, అందులో హిందూ మతానికి చెందిన నలుగురిని ఈ కమిటీలోకి తీసుకోవచ్చు. దీనినే బౌద్ధ మతస్థులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వీరితో పాటు జిల్లా కలెక్టర్​ ఛైర్మన్​గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ కమిటీ సభ్యులను ప్రభుత్వమే నామినేట్ చేసే అధికారం ఉంది. హోం శాఖ నోటిఫికేషన్​ ద్వారా వీరిని నియమిస్తారు. సెక్షన్​ 3 ప్రకారం ఆలయ పరిసరాలు, ఆస్తులను BTMC పరిరక్షిస్తుంది. ఎనిమిది మంది సభ్యుల్లో నలుగురు బుద్ధులు కాగా, మరో నలుగురు హిందూ మతానికి చెందిన వారు ఉంటారు. నలుగురు బౌద్ధ సభ్యుల్లో మహంత్​తో పాటు ప్రధాన పూజారి ఉంటారు.

కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ, 2లక్షల పోస్ట్​కార్డులు
ప్రభుత్వానికి ఎన్నో సార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా ఫలితం లేదని ఆల్​ ఇండియా బుద్ధిస్ట్ ఫోరమ్​ ప్రధాన కార్యదర్శి అకాశ్ లామా అంటున్నారు. తాము నిరసనలు చేపట్టిన తర్వాత ప్రతిపక్ష నేత తేజస్వీ యాదవ్​ను సైతం కలిసి విజ్ఞప్తి చేశామని తెలిపారు. ఆయన తమ డిమాండ్​కు సానుకూలంగా స్పందించారని, నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ఈ డిమాండ్​ను నెరవేర్చాలని ఎన్నో ఏళ్లుగా పోరుడుతున్నామని మాజీ కార్యదర్శి బాంటే ప్రగ్యాశీల్​ అన్నారు. దిల్లీ సహా అనేక రాష్ట్రాల్లో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ సహా వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు చేశామని గుర్తుచేశారు. 2లక్షల పోస్ట్​కార్డులను రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రికి పంపించామని తెలిపారు. చివరకు తమ డిమాండ్​ను మహాగఠ్​బంధన్​ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్​ కుమార్​ బౌద్ధ పరిరక్షకుడు కాదని సన్యాసులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఒకవేళ భౌద్ధమతంపై ప్రేమ ఉంటే 1949 నాటి చట్టాన్ని ఇప్పటికే రద్దు చేసి ఉండేవారని అంటున్నారు.

"మా డిమాండ్​ను నెరవేరుస్తామని మహాగఠ్​బంధన్​ చేసిన ప్రకటన ఎంత మేరకు లాభం చేకూరుస్తుందో అంచనా వేసేందుకు మేము రాజకీయ విశ్లేషకులం కాదు. కానీ మహాగఠ్​బంధన్​ కచ్చితంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతుందనే నమ్మకం ఉంది. మా బోధ్​గయ సమస్యను ఇన్ని రోజులు విస్మరించారు. ఆర్టికల్​ 13 ప్రకారం 1949 నాటి చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి. ఒక వేళ మహాగఠ్​బంధన్​ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే మా డిమాండ్​ను తీరుస్తారు."

--బాంటే నాగదమ్మ, బౌద్ధ సన్యాసి

"BTMC చట్టాన్ని రద్దు చేసిన ప్రభుత్వానికి మా మద్దతు ఉంటుంది. మహాగఠ్​బంధన్​ మా డిమాండ్​ను నెరవేరుస్తామని ఇప్పటికే మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించింది. భౌద్ధాన్ని నమ్ముకున్న ప్రజలందరూ మహాగఠ్​బంధన్​కు మద్దతు ఇస్తారు. మేము ప్రజలను కలిసి మహాగఠ్​బంధన్​కు ఓటు వేయాలని కోరుతాం."

--ప్రజ్ఞానంద్, బౌద్ధ సన్యాసి

వాస్తవానికి బోధ్​గయ ఆలయ నిర్వహణను బౌద్ధ సన్యాసులకు అప్పగించాలనే డిమాండ్​ను ఈనాటిది కాదు. మొదటగా 1890లో శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన అనగరిక ధర్మపాల అనే సన్యాసి ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. ఆ తర్వాత 1922లో మహత్మా గాంధీ బోధ్​గయకు వచ్చిన సమయంలో కూడా డిమాండ్ చేశారు. ఆయన సైతం బౌద్ధుల పవిత్ర క్షేత్రం నిర్వహణ వారికే దక్కాలని చెప్పారు. కానీ 1949లో చేసిన BTMC చట్టంలో పాత పద్ధతినే కొనసాగించారు. అప్పటి నుంచి బౌద్ధ మతస్థుల వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నారు. 1990లో ఈ నిరసనలు తీవ్రతరం కాగా, 1995లో BTMC కార్యదర్శికి బౌద్ధులను నామినేట్ చేయడంతో సమస్య సద్దుమణిగింది. తాజాగా మహాగఠ్​బంధన్​ మళ్లీ హామీ ఇవ్వడం తిరిగి తెరపైకి వచ్చింది. మరి మహాగఠ్​బంధన్​ వారి డిమాండ్​ను నెరవేరుస్తామని హామీ ఇవ్వడం ఏ మేరకు లాభం చేకూరుస్తుందో తెలియాలంటే నవంబర్​ 14 వరకు ఆగాల్సిందే.

