ETV Bharat / bharat

లాలూ, సోనియాకు కుమారుల భవిష్యత్​ గురించే ఆలోచన : అమిత్ షా

ఆ గుర్తులపై నొక్కకపోతే జంగిల్ రాజ్​ తిరిగి వస్తుందని హెచ్చరిక

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Election 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి తప్పకుండా ఘన విజయం సాధిస్తుందని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నవంబర్​ 11న జరిగే పోలింగ్​లో కమలం లేదా బాణం గుర్తుపై నొక్కకపోతే జంగిల్ రాజ్​ తిరిగి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో నక్సల్​ రహిత భారత్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నామని చెప్పారు. నక్సల్​ ప్రభావిత ప్రాంతాలైన జమయీ సహా అనేక ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగిందని గుర్తు చేశారు. జమయీ, భగల్​పుర్​లో నిర్వహించిన సభల్లో పాల్గొన్న ఆయన, ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్​పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

"మేము గెలిస్తే కొత్త శాఖను ఏర్పాటు చేసి బిహార్​ను వరదలు రాకుండా కాపాడేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. అదే లాలూ కుమారుడు గెలిస్తే ఆయన అపహరణ (కిడ్నాప్​) శాఖను తెరుస్తారు. గత 10 ఏళ్లలో మోదీ అనేక రోడ్లు, వంతెనలు, ఇథనాల్​, చక్కెర పరిశ్రమలను తీసుకువచ్చారు. మాకు వచ్చే ఐదేళ్లు అవకాశం ఇస్తే బిహార్​ను అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మారుస్తాం. మళ్లీ ఆ జంగిల్ రాజ్​ పాలనను రాష్ట్రంలో అనుమతించకూడదు. బిహార్​లో తొలి దశ ఎన్నికలు గురువారం ముగిశాయి. ఇందులో లాలూ - రాహుల్​ పార్టీ తడుచుపెట్టుకుపోతుంది. అలాగే జమయీలో కూడా వారు ఖాతా తెరవకూడదు. జిల్లాలోని నాలుగు సీట్లు ఎన్డీఏ అకౌంట్​లో పడాలి. ఇటీవలె లాలూ కుమారుడిని ఎవరో దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి మీకు ఇష్టమని అడిగారు. దీనికి బదులిస్తూ ఆయన డీఎంకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్​ అన్నారు. ఆయన పార్టీ డీఎంకే బిహారీలను బీడీలతో పోల్చింది. వారంతా బిహారీలను అవమానిస్తూనే ఉంటారు. ఇంకా ఆయన పార్టీ సనాతన ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించడంతో పాటు రామ మందిర నిర్మాణాన్ని అడ్డుకుంది."

--అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి

'లాలూ, సోనియాకు కుమారుల భవిష్యత్​ గురించి ఆలోచన'
ప్రతిపక్ష నేతలకు బిహార్ అభివృద్ధిపై ఎలాంటి అజెండా లేదని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా శుక్రవారం ఆరోపించారు. ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్​ వారి పాలనలో పేద ప్రజల కోసం ఎలాంటి పనులు చేయలేదని విమర్శించారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​, సోనియా గాంధీ వారి కుమారుల భవిష్యత్​ గురించి తప్ప బిహార్ అభివృద్ధిపై ఆలోచన చేయరని ఎద్దేవా చేశారు.

'అప్పటి ప్రధానికి ఉగ్రవాదంపై ప్రతి స్పందించేందుకు కూడా ధైర్యం లేదు'
"దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచేందుకు నరేంద్ర మోదీ పనిచేస్తున్నారు. కానీ అంతకముందు మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ, లాలూ ప్రసాద్​ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు పాకిస్థాన్​ను నుంచి ఉగ్రవాదులు వచ్చి దాడులు చేసేవారు. అప్పటి ప్రధానికి ఉగ్రవాదంపై ప్రతి స్పందించేందుకు కూడా ధైర్యం లేదు. కానీ మా ప్రభుత్వం ఉరి, పుల్వామా దాడులు జరిగినప్పుడు సర్జికల్​, ఎయిర్ స్ట్రైక్​లు నిర్వహించి హెచ్చరించాం. ఇక మూడో సారి పహల్గాం దాడి జరిగిన 22 రోజుల్లో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాకిస్థాన్​కు గట్టి కౌంటర్​ ఇచ్చింది." అని అమిత్​ షా అన్నారు.

TAGGED:

AMIT SHAH ON BIHAR ELECTION
AMIT SHAH ON MAHAGATHBANDHAN
AMIT SHAH ON CONGRESS RJD PARTY
AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.