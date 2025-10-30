ETV Bharat / bharat

'ప్రభుత్వాన్ని మారుద్దామని బిహార్ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు'- ఈటీవీ భారత్​తో తేజస్వీ యాదవ్​

బిహార్ ప్రజలు విసిగిపోయి సహనం కోల్పాయారని తేజస్వీ వ్యాఖ్య

Tejashwi Yadav Interview :
Tejashwi Yadav Interview :
Published : October 30, 2025 at 7:24 PM IST

Tejashwi Yadav Interview : వచ్చే ఐదేళ్లలో బిహార్​ను వలసలు లేని రాష్ట్రంగా మారుస్తామని మహాగఠ్​బంధన్​ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్​ అన్నారు. విద్య, ఉపాధి, వైద్యం ఇలా ఏ కారణంతోనైనా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లకుండా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఐదేళ్లలో స్థానిక యువతకు అవకాశాలు కల్పించి, బిహార్​ను ఆత్మనిర్భరత కలిగిన రాష్ట్రంగా చేయడమే తన లక్ష్యమని అన్నారు. బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ గురువారం పట్నాలో 'ఈటీవీ భారత్'​తో మాట్లాడారు.

"ఈసారి ఎన్నికల్లో మహాగఠ్​బంధన్​ విజయం సాధిస్తుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రజలు విసిగిపోయి సహనం కోల్పోయారు. వారంతా ఎప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని మారుద్దామని చూస్తున్నారు. బిహార్ అనేక రంగాల్లో వెనుకబడి ఉంది. అత్యధిక నిరుద్యోగం, పేదరికం, తక్కువ తలసరి ఆదాయం, విద్య, వైద్యంతో పాటు పరిశ్రమలు కూడా సరిగ్గా లేవు. వైద్యంతో పాటు విద్య, ఉపాధి కోసం యువత ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస పోతుంది."

--తేజస్వీ యాదవ్, మహాగఠ్​బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి

