'సారీ పత్ర'ను విడుదల చేసి ఉండాల్సింది- ఎన్డీఏ 'సంకల్ప్ పత్ర'పై విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి ఫైర్
'సంకల్ప్ పత్ర' కాదు 'సారీ పత్ర'ను విడుదల చేసి ఉండాల్సిందని తేజస్వీ ఎద్దేవా- గత 20 ఏళ్ల పాలనా వైఫల్యానికి ప్రజలకు సారీ చెప్పాలని డిమాండ్
Published : October 31, 2025 at 4:40 PM IST
Tejashwi Yadav Fires on NDA Sankalp Patra : అధికార ఎన్డీఏ కూటమి విడుదల చేసిన బిహార్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోపై విపక్ష పార్టీలు జేడీయూ, కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించాయి. సీఎం నీతీశ్ కుమార్ను ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. బిహార్ ప్రజలకు ఇచ్చిన పాత హామీల అమలుకే దిక్కు లేనప్పుడు, మేనిఫెస్టోలో కొత్త హామీలను ఎందుకిచ్చారని ఎన్డీఏ కూటమిని ఆర్జేడీ అగ్రనేత, విపక్ష 'మహాగఠ్బంధన్ ' కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ ప్రశ్నించారు. గతంలో ఇచ్చిన హామీల అమలులో విఫలమైనందుకు 'సంకల్ప్ పత్ర'కు బదులుగా 'సారీ పత్ర'ను ఎన్డీఏ కూటమి విడుదల చేసి ఉండాల్సిందని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం నీతీశ్ కుమార్ ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదని, కనీసం మేనిఫెస్టోలో ఏయే అంశాలు ఉన్నాయనేది ఆయనకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చని తేజస్వి ఆరోపించారు. గత 20 ఏళ్లుగా రాష్ట్రాన్ని ఎన్డీఏ కూటమే పాలిస్తోందని, అయినా పేద రాష్ట్రంగానే బిహార్ మిగిలిపోయిందన్నారు. ఈ వైఫల్యానికిగానూ 'సారీ పత్ర'ను విడుదల చేసి, 14 కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
20 ఏళ్లలో ఇచ్చిన హామీల్లో ఎన్ని నెరవేర్చారు?
''ఎన్డీఏ హయాంలో బిహార్కు ఒక్క ఫ్యాక్టరీ కూడా రాలేదు. ఎలాంటి పెట్టుబడులు రాలేదు. అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రభుత్వం ఫెయిలైంది. గత 20 ఏళ్లలో ఇచ్చిన హామీల్లో ఎన్ని నెరవేర్చారు? ఎన్ని నెరవేర్చలేదు? అనేది మేనిఫెస్టో ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేసి ఉండాల్సింది. బిహార్లో మరిన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలను నిర్మిస్తామని ఎన్డీఏ కూటమి గతంలో చెప్పింది. కానీ ఉన్న ఆస్పత్రులు, మెడికల్ కాలేజీల్లోనే డాక్టర్లు, నర్సులు తగిన సంఖ్యలో లేరు. ప్రజలకు సరిగ్గా వైద్యం అందడం లేదు. అందుకే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎన్డీఏ క్షమాపణలు చెప్పాలి. అధికార కూటమి క్యారెక్టర్ను, పోకడను ప్రజలు బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇక మాకు విజయం ఖాయం. నిరుద్యోగితను నిర్మూలించేందుకు మా వెంటే ప్రజలు నిలువనున్నారు'' అని తేజస్వి యాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు.
సీఎం కాకుండా డిప్యూటీ సీఎం ఎందుకు మాట్లాడారు? : కాంగ్రెస్
ఎన్డీఏ కూటమి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోపై సీఎం నీతీశ్ కుమార్ కాకుండా, డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి ఎందుకు మాట్లాడారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గహ్లోత్ ప్రశ్నించారు. కనీసం మేనిఫెస్టోపై మాట్లాడే స్థితిలో నీతీశ్ లేరా అని ఆయన నిలదీశారు. మేనిఫెస్టోపై మీడియాకు 26 సెకన్ల వివరణ ఇచ్చి ఎందుకు సరిపెట్టారో చెప్పాల్సిన బాధ్యత సీఎం నీతీశ్పై ఉందన్నారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల సందర్భంగా ఇంత చిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ను చూడటం ఇదే తొలిసారి అని మీడియా ప్రతినిధులు తనతో చెప్పారని అశోక్ గహ్లత్ పేర్కొన్నారు. జేపీ నడ్డా, సీఎం నీతీశ్ సహా పలువురు ముఖ్య నేతలు 26 సెకన్లే మేనిఫెస్టో విడుదల కార్యక్రమంలో పాల్గొని వెళ్లిపోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. మీడియాకు, ప్రశ్నలకు ఎందుకు భయపడుతున్నారని వారిని ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యంపై ఎన్డీఏకు నమ్మకం లేదన్నారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గహ్లోత్, పార్టీ ఎంపీ అఖిలేశ్ ప్రసాద్ యాదవ్ కలిసి శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులోనే అశోక్ గహ్లోత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకర సంకేతం
బిహార్లో సాగిన గత 20 ఏళ్ల పాలనపై రిపోర్ట్ కార్డ్తో ఈ మీడియా సమావేశాన్ని అధికార కూటమి నేతలు ప్రారంభించి ఉండాల్సిందని అశోక్ గహ్లోత్ విమర్శించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకర సంకేతమని, ఎన్నికల్లో కీలకమైన మేనిఫెస్టో విడుదల ఘట్టాన్ని అపహాస్యం చేసేలా ఎన్డీఏ కూటమి వ్యవహరించిందని ఆయన మండిపడ్డారు. మేనిఫెస్టోపై ఎన్డీఏ కూటమికి నమ్మకం లేనట్టుగా కనిపిస్తోందని, ఒకవేళ నమ్మకం ఉంటే దాని గురించి ప్రజలకు లోతుగా వివరించి ఉండేవాళ్లన్నారు. కాగా, సీఎం నీతీశ్ కుమార్కు మేనిఫెస్టోపై మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇవ్వకపోవడం ద్వారా బిహార్ను, బిహారీలను ఎన్డీఏ కూటమి అగౌరవపర్చిందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ అఖిలేశ్ ప్రసాద్ యాదవ్ విమర్శించారు.