మహాగఠ్‌బంధన్‌ సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్‌- ఎన్​డీఏకు సవాల్​ విసిరిన కూటమి!

సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్‌ పేరును ప్రకటించిన అశోక్‌ గెహ్లోత్‌

Bihar CM Candidate Tejashwi Yadav
Bihar CM Candidate Tejashwi Yadav (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 12:37 PM IST

Bihar CM Candidate Tejashwi Yadav : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు విపక్ష కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ను మహాగఠ్​బంధన్ ప్రకటించింది. అలాగే ఉపముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా కూటమికి చెందిన వికాస్‌ శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ(VIP) అధినేత ముఖేశ్ సహాని పేరును వెల్లడించింది. గురువారం పట్నాలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మహాగఠ్‌బంధన్‌ పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి తేజస్వీ పేరును ఖరారు చేశారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లోత్‌ ప్రకటించారు.

కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, మాతో పాటు ఉన్న నేతలంతా కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అశోక్ గెహ్లోత్ ప్రకటించారు. 'ఈ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్‌కు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించా. ఆయన యువకుడు, ఎంతో భవిష్యత్ ఉంది. నేను అనుభవంతో చెబుతున్నాను. ఆయనకి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది. ప్రజలు ఆయనతో ఉన్నారు. ఆయన సంకల్పం ఉన్న యువకుడు. ఉద్యోగాలు, ఇతర హామీలపై ఆయన ఏం చెప్పారో దానికి కట్టుబడి ఉంటారు. ఎన్​డీఏ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరో ప్రకటించాలి' అని అశోక్​ గెహ్లోత్ సవాల్ విసిరారు.

20 ఏళ్లలో చేయని పనిని 20 నెలల్లో చేసి చూపిస్తా : తేజస్వీ యాదవ్
ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కాదు, బిహార్​ అభివృద్ధి కోసం చేతులు కలిపినట్లు తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు. "అవినీతి, నేరం అనే ఎన్​డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వాన్ని తరిమికొట్టడానికి కలిసి పని చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ విషయంలో అన్యాం జరుగుతోంది. ఎన్​డీఏ ఇంకా ఎటువంటి విలేకరుల సమావేశాలు లేదా తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని నిర్ధరించడం లేదు. వరుసగా 20 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న ఎన్​డీఏ ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని ప్రకటించదు. ఈసారి మీరు నీతీశ్​ కుమార్​ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఎందుకు ప్రకటించడం లేదు? ఎన్నికల తర్వాత జేడీయూను కూడా నాశనం చేస్తారు. పార్టీ ఉనికిలో లేదు. బీజేపీ తదుపరి సీఎంగా నీతీశ్​ కుమార్​ను చేయరని మేం చాలా రోజులుగా చెబుతున్నాం. దీనిని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా కూడా స్వయంగా ధ్రువీకరించారు. నేను నమ్మకంగా చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏమిటంటే, 5 సంవత్సరాలు కాదు. బిహార్ ప్రజలు మాకు 20 నెలలు ఇస్తే, 20 నెలల్లో ఈ ప్రజలు 20 సంవత్సరాలలో చేయని పనిని పూర్తి చేస్తాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేకుండా కుటుంబం ఉండదని మేం ప్రతిజ్ఞ చేశాం' అని తేజస్వీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం తేజస్వీ యాదవ్ బిహార్​ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. గతంలో ఉపముఖ్యమమంత్రిగా ఆయన పని చేశారు. మహాగఠ్​బంధన్​లో విభేదాల నేపథ్యంలో కొన్ని స్థానాల్లో ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ పరస్పరం పోటీ చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ 61 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా, ఆర్​జేడీ 143 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. ఈ పరిణామంతో కూటమిలో చీలిక వచ్చిందనే వార్తలకు బలం చేకూర్చినట్లు అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఇరు పక్షాలు నిర్ణయించుకుని తేజస్వీ యాదవ్​ పేరు ఖరారు చేశాయి. కానీ కూటమి పార్టీలు తమలో తాము పోటీపడతాయో లేదా సయోధ్యకు వచ్చి ఉమ్మడి అభ్యర్థుల నిర్ణయిస్తాయో చూడాలి. బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. నవంబర్‌ 6, 11వ తేదీల్లో రెండు దశల్లో పోలింగ్‌ జరగనుంది. నవంబరు 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.

తేజస్వీవి అమలు సాధ్యంకాని హామీలు- ఆయన బిహార్ ప్రజలను మోసం చేయడం ఆపాలి: బీజేపీ

మహా గఠ్​బంధన్​లో వివాదాలు లేవు- 24 గంటల్లో సర్దుకుంటాయ్: తేజస్వీ యాదవ్

