మహాగఠ్బంధన్ సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్- ఎన్డీఏకు సవాల్ విసిరిన కూటమి!
సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్ పేరును ప్రకటించిన అశోక్ గెహ్లోత్
Published : October 23, 2025 at 12:37 PM IST
Bihar CM Candidate Tejashwi Yadav : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు విపక్ష కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ను మహాగఠ్బంధన్ ప్రకటించింది. అలాగే ఉపముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా కూటమికి చెందిన వికాస్ శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ(VIP) అధినేత ముఖేశ్ సహాని పేరును వెల్లడించింది. గురువారం పట్నాలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మహాగఠ్బంధన్ పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి తేజస్వీ పేరును ఖరారు చేశారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లోత్ ప్రకటించారు.
కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, మాతో పాటు ఉన్న నేతలంతా కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అశోక్ గెహ్లోత్ ప్రకటించారు. 'ఈ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్కు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించా. ఆయన యువకుడు, ఎంతో భవిష్యత్ ఉంది. నేను అనుభవంతో చెబుతున్నాను. ఆయనకి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది. ప్రజలు ఆయనతో ఉన్నారు. ఆయన సంకల్పం ఉన్న యువకుడు. ఉద్యోగాలు, ఇతర హామీలపై ఆయన ఏం చెప్పారో దానికి కట్టుబడి ఉంటారు. ఎన్డీఏ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరో ప్రకటించాలి' అని అశోక్ గెహ్లోత్ సవాల్ విసిరారు.
VIDEO | Patna: Congress leader Ashok Gehlot announces RJD's candidate from Raghopur seat Tejashwi Yadav as the CM face of Mahagathbandhan for Bihar Assembly Polls.
He says, "After discussions with all senior leaders, we have decided that Tejashwi Yadav will be…
20 ఏళ్లలో చేయని పనిని 20 నెలల్లో చేసి చూపిస్తా : తేజస్వీ యాదవ్
ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కాదు, బిహార్ అభివృద్ధి కోసం చేతులు కలిపినట్లు తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు. "అవినీతి, నేరం అనే ఎన్డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వాన్ని తరిమికొట్టడానికి కలిసి పని చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ విషయంలో అన్యాం జరుగుతోంది. ఎన్డీఏ ఇంకా ఎటువంటి విలేకరుల సమావేశాలు లేదా తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని నిర్ధరించడం లేదు. వరుసగా 20 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని ప్రకటించదు. ఈసారి మీరు నీతీశ్ కుమార్ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఎందుకు ప్రకటించడం లేదు? ఎన్నికల తర్వాత జేడీయూను కూడా నాశనం చేస్తారు. పార్టీ ఉనికిలో లేదు. బీజేపీ తదుపరి సీఎంగా నీతీశ్ కుమార్ను చేయరని మేం చాలా రోజులుగా చెబుతున్నాం. దీనిని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా స్వయంగా ధ్రువీకరించారు. నేను నమ్మకంగా చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏమిటంటే, 5 సంవత్సరాలు కాదు. బిహార్ ప్రజలు మాకు 20 నెలలు ఇస్తే, 20 నెలల్లో ఈ ప్రజలు 20 సంవత్సరాలలో చేయని పనిని పూర్తి చేస్తాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేకుండా కుటుంబం ఉండదని మేం ప్రతిజ్ఞ చేశాం' అని తేజస్వీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav says, " the bjp will not make nitish kumar the chief minister again, and no one else has confirmed this, but amit shah has stated this... the nda has been in power for 20 consecutive years.…
VIDEO | Bihar Elections 2025: Mahagathbandhan leaders, including Ashok Gehlot, Tejashwi Yadav, Mukesh Sahani, Dipankar Bhattacharya and others, join hands in a show of strength at a joint press conference in Patna.
(Full video… pic.twitter.com/xRYoRSMNCt
ప్రస్తుతం తేజస్వీ యాదవ్ బిహార్ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. గతంలో ఉపముఖ్యమమంత్రిగా ఆయన పని చేశారు. మహాగఠ్బంధన్లో విభేదాల నేపథ్యంలో కొన్ని స్థానాల్లో ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ పరస్పరం పోటీ చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ 61 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా, ఆర్జేడీ 143 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. ఈ పరిణామంతో కూటమిలో చీలిక వచ్చిందనే వార్తలకు బలం చేకూర్చినట్లు అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఇరు పక్షాలు నిర్ణయించుకుని తేజస్వీ యాదవ్ పేరు ఖరారు చేశాయి. కానీ కూటమి పార్టీలు తమలో తాము పోటీపడతాయో లేదా సయోధ్యకు వచ్చి ఉమ్మడి అభ్యర్థుల నిర్ణయిస్తాయో చూడాలి. బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. నవంబర్ 6, 11వ తేదీల్లో రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబరు 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.
