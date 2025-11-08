బిహార్ ఎలక్షన్స్ స్పెషల్- నాడు ఎద్దుల బండ్లలో- నేడు హెలికాప్టర్లలో ఎన్నికల ప్రచారం- ట్రెండ్ ఎలా మారిందో తెలుసా?
ఎద్దుల బండ్లే అలనాటి ప్రచార రథాలు- 1950 నుంచి 1985 దాకా బిహార్లో అదే ట్రెండ్- ఈసారి బిహార్ పోల్స్లో హెలికాప్టర్లతో ప్రచార హోరు- కోట్లు కుమ్మరిస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు
Published : November 8, 2025 at 10:23 PM IST
Bihar Election Campaign Flash Back : బిహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాలతో పాటు ఎన్నికల ప్రచారానికీ పెద్ద చరిత్రే ఉంది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు అక్కడ జరిగిన ఎన్నికల్లో తీరొక్క రకమైన ప్రచారాలు జరిగాయి. ఇప్పుడైతే రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ), బీజేపీ, జేడీయూ, కాంగ్రెస్ సహా పలు ప్రధాన పార్టీల అగ్రనేతలంతా హెలికాప్టర్లలో ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు. కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే రాష్ట్రంలోని నలుమూలల్లో ఉన్న అన్ని ముఖ్య ప్రాంతాల్లో ప్రచారాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళితే, 1950 నుంచి 1985 వరకు బిహార్లో ఎన్నికల ప్రచారమంటే ఎద్దుల బండ్లు, టాంగాలతోనే జరిగేది. ఇంతకీ వాటితో ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా చేసేవారు? బిహార్ తొలి సీఎం నుంచి నేటి అగ్రనేతల దాకా ఎవరెవరు ఎద్దుల బండ్లు, టాంగాలపై ప్రచారం చేశారు? మావోయిస్టుల భయంతోనే ఆ తరహా ప్రచారాన్ని ఆపేశారా? ఎద్దుల బండ్లతో ప్రచార ఖర్చులు ఎంత అయ్యేవి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భుజంపై టవల్, ఆ బ్యాగ్తో ప్రచారానికి
ఇప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారం అంటే జీపులు, అంబాసిడర్ కార్లు, టాటా సుమోలు, మోటార్ సైకిళ్లు గుర్తుకొస్తాయి. ఏదైనా ఎన్నికల ప్రచార సభకు 1000 మంది వస్తే, వారితో పాటు వందల సంఖ్యలో వాహనాలు వస్తాయి. అగ్రనేతల విషయానికొస్తే, వాళ్లంతా హెలికాప్టర్లలో అన్ని ప్రాంతాలను గంటల వ్యవధిలో చుట్టేస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి సాదాసీదాగా ఎద్దుల బండ్లు, టాంగాలపై ఎన్నికల ప్రచారం చేసి 1952లో బిహార్ తొలి సీఎం అయ్యారు. ఆయన పేరు డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ సింగ్. 1950 నుంచి 1985 వరకు బిహార్లో ఎన్నికల ప్రచారాల కోసం అన్ని పార్టీల నేతలు, కార్యకర్తలు ఎక్కువగా ఎద్దుల బండ్లు, టాంగాలనే ఉపయోగించేవారు. ఆ రోజుల్లో అభ్యర్థులు భుజంపై టవల్ వేసుకొని ఎద్దుల బండి లేదా టాంగాపై ప్రచారానికి బయలుదేరేవారు. సత్తు, నిమ్మకాయ, ఉప్పు, కాల్చిన పప్పుధాన్యాల ప్యాకెట్లతో కూడిన ఒక బ్యాగ్ను తమతో తీసుకెళ్లేవారు. బిహార్ మాజీ సీఎం, ఆర్జేడీ అగ్రనేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ కేంద్రమంత్రి దివంగత ఉపేంద్రనాథ్ వర్మ, బారాచట్టి అసెంబ్లీ స్థానం తొలి ఎమ్మెల్యే జగేశ్వర్ ప్రసాద్ సహా పలువురు నేతలు ఎద్దుల బండ్లు, టాంగాలపై ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు.
ముంగేషర్ యాదవ్ ఎద్దుల బండిపై లాలూ
1960 నుంచి 1990 మధ్యకాలంలో బిహార్లోని కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లాలూప్రసాద్ యాదవ్ ఎద్దుల బండ్లపై ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. అప్పట్లో షెర్ఘాటి సబ్ డివిజన్ పర్యటనకు లాలూ వచ్చినప్పుడల్లా భలువాహి గ్రామానికి చెందిన ముంగేషర్ యాదవ్ ఎద్దుల బండిపైనే ప్రచారం చేసేవారు. ముంగేషర్ యాదవ్ కుమారుడు శివ్ కుమార్ యాదవ్ ఇప్పటికీ ఎద్దుల బండిని నడుపుతున్నాడు.
ఎద్దుల బండిపై 50 కి.మీ దూరం దాకా వెళ్లి ప్రచారం
"మా నాన్న లాలూజీకి పెద్ద అభిమాని. ఆ అభిమానంతోనే లాలూజీని కూర్చోబెట్టుకొని ఎద్దుల బండిని నడిపేవారు. ఒకసారి షెర్ఘాటి సబ్ డివిజన్ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు, లాలూజీ అకస్మాత్తుగా వచ్చి మా నాన్న ఎద్దుల బండిపై కూర్చున్నారు. అప్పట్లో రాజకీయ నాయకులతో దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరం దాకా వెళ్లి ఎద్దుల బండిపై ఎన్నికల ప్రచారం చేసేవారు" అని ముంగేషర్ యాదవ్ కుమారుడు శివ్ కుమార్ యాదవ్ చెప్పుకొచ్చారు.
చీకటి పడగానే బండిపై పడుకునే వాళ్లం
"నేను షెర్ఘాటి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోని కర్మోని గ్రామస్థుడిని. వామపక్ష నేతగా సేవలు అందిస్తున్నాను. 1960వ దశకం నుంచి 1990వ దశకం వరకు నేను వ్యక్తిగతంగా ఎద్దుల బండిపై ఎన్నికల ప్రచారం చేసేవాడిని. ఎద్దుల బండిపై ప్రచారం అంటే డీజిల్ అక్కర్లేదు. వాహనం చెడిపోతుందనే భయం అస్సలు ఉండదు. నా ఆహారంతో పాటు ఎద్దులకు మేతను రెండు బ్యాగుల్లో తీసుకెళ్లేవాడిని. మా రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ కేంద్రమంత్రి, దివంగత ఉపేంద్రనాథ్ వర్మతో కలిసి అప్పట్లో ఎద్దుల బండిపై ఎన్నికల ప్రచారం చేశాను. చీకటి పడగానే ఆ బండిపై చాపను పరిచి పడుకునే వాళ్లం. అప్పట్లో ఎన్నికల ర్యాలీలు అంటే డజన్ల కొద్దీ ఎడ్లబండ్లు, కొన్ని టాంగా బండ్లు ఉండేవి. ఉపేంద్ర వర్మ స్వయంగా ఎద్దుల బండిలో మారుమూల ప్రాంతాలకు ప్రయాణించేవారు. ఆ సమయంలో కారు చేరుకోలేని చోటుకు కూడా ఎడ్లబండి చేరుకునేది" అని వామపక్ష నేత రాజేంద్ర సావో వివరించారు.
మా నాన్న ఎద్దుల బండిపై ప్రచారం చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు
"1952లో బిహార్లో తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. మా నాన్న జగేశ్వర్ ప్రసాద్ బారాచట్టి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి తొలి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. మా నాన్న అప్పట్లో ఎద్దుల బండిపైనే ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. గయ నుంచి బారాచట్టి వరకు సైకిల్పై మా నాన్న రాకపోకలు సాగిస్తుండేవారు. బారాచట్టి నుంచి ఎద్దుల బండిపై గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రచారం చేసేవారు. ఆ గ్రామాల నుంచి బారాచట్టి నియోజకవర్గ కేంద్రానికి తిరిగి చేరుకునేందుకు 3 రోజుల టైం పట్టేది" అని జగేశ్వర్ ప్రసాద్ కుమారుడు డాక్టర్ రాజ్కుమార్ ప్రసాద్ వివరించారు.
ఎద్దుల బండిపై ప్రచార ఖర్చెంత?
1950వ దశకం నాటికి ఎన్నికల ప్రచారమంటే చాలా చౌక వ్యవహారం. చాలా మంది అభ్యర్థులు ప్రచారం, ఇతరత్రా అవసరాల కోసం కేవలం 2,000 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు చేసేవారు. బాగా సంపన్న అభ్యర్థులైతే రూ.4వేల దాకా ఖర్చు పెట్టేవారు. ఎద్దుల బండిని నడిపే వారికి ఇచ్చే వేతనం కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉండేది.
ఎద్దుల బండిపై నుంచి కర్పూరీ ఠాకూర్ ప్రసంగం
1977లో పంజ్వారాలో ఎన్నికల ప్రచారానికి బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కర్పూరీ ఠాకూర్ వెళ్లారు. అయితే ముందుగా ప్రకటించిన వేదిక వద్ద సమావేశానికి అధికారులు అనుమతి ఇవ్వలేదు. కానీ పట్టణంలోని మార్కెట్ కాంప్లెక్స్ వద్ద గుమిగూడిన జనాన్ని చూసి, ఆయన అక్కడే ఆగిపోయారు. కర్పూరి ఠాకూర్ ఎద్దుల బండిపై పరిచిన చాపపై కూర్చొని ప్రసంగించారు. ఈ ప్రసంగం ఎఫెక్ట్తో అక్కడి నుంచి పోటీచేసిన అభ్యర్థి గెలిచారు.
మావోయిస్టుల భయంతో ఆ ప్రచారం ఆగిపోయిందా ?
1990వ దశకం నాటికి బిహార్లోని పలు జిల్లాలపై మావోయిస్టులకు పట్టు పెరిగింది. ఈనేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎద్దుల బండ్లు, టాంగాలపై ముఖ్యనేతలు ఎన్నికల ప్రచారం చేయడం పెద్దసవాల్గా మారింది. మావోయిస్టుల భయంతో మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లాలనే ఆలోచనను కూడా చాలామంది నేతలు చేయలేదు. ఈ కారణం వల్లే రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఎద్దుల బండ్లపై ఎన్నికల ప్రచారం చేసే ట్రెండ్ ఆగిపోయిందని అంటున్నారు.
హెలికాప్టర్లతో ప్రచారం ఎప్పుడు మొదలైంది ?
1957లో బిహార్లో రెండో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ పోల్స్లోనే అగ్రనేతలు తొలిసారిగా హెలికాప్టర్లలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో, రామ్ఘర్ రాజు కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం రష్యా నుంచి రెండు హెలికాప్టర్లను తెప్పించారు. వాటిని స్వతంత్ర పార్టీ అభ్యర్థుల ప్రచారానికి ఉపయోగించారు. అప్పటి మధ్యప్రదేశ్ రాజు చంద్రచూడ్ ప్రసాద్ సింగ్, బిహార్లోని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కె.బి. సహాయ్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం 2సీట్ల హెలికాప్టర్ను పంపారు. కానీ సాంకేతిక సమస్య వల్ల ఆ హెలికాప్టర్ను ఉపయోగించలేకపోయారు. ఆటైంలో నాటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ మాత్రమే విమానంలో బిహార్లో పర్యటించారు.
హెలికాప్టర్లతో ప్రచార ఆర్భాటానికి రెక్కలు
2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ హెలికాప్టర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. ప్రతి పార్టీకి చెందిన ప్రధాన నాయకుడు హెలికాప్టర్లోనే ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు. ప్రతిరోజు దాదాపు రెండు డజన్ల మంది నాయకులు హెలికాప్టర్లలో బిహార్ రాష్ట్రంలో చక్కర్లు కొడుతున్నారు. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు హెలికాప్టర్లకే కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 7 మధ్య కాలంలో ఇందుకోసం రూ.42 కోట్లకుపైగా ఖర్చు చేసినట్లు అంచనా. ఇందులో హెలికాప్టర్ అద్దెలు, పన్నులు, పైలట్ల వేతనాలు, ఇతర ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఈసారి బిహార్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అత్యధికంగా హెలికాప్టర్లు వాడింది. ఆ కూటమి నాయకులు ప్రచారం కోసం ప్రతిరోజూ 14 హెలికాప్టర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిలో 12 హెలికాప్టర్లు బీజేపీ వద్ద, రెండు హెలికాప్టర్లు జేడీయూ వద్ద ఉన్నాయి. ఆర్జేడీ కూడా ప్రచారానికి రెండు హెలికాప్టర్లు వాడుతోంది. వాటిలో ఒకటి తేజస్వి యాదవ్ కోసం. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా హెలికాప్టర్లలో ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు.