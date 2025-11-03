అధికారం కోసమే బీజేపీకి లొంగిపోయిన నీతీశ్- కానీ సీఎం పదవిని ఇవ్వదు : ఖర్గే
నితీశ్ కుమార్ అధికారం కోసం బీజేపీకి లొంగిపోయారన్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే
Published : November 3, 2025 at 7:11 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 7:30 PM IST
Kharge Comment On Nitish Kumar: నీతీశ్ కుమార్ అధికారం కోసం బీజేపీకి లొంగిపోయారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. ఆయన ఇప్పుడు బీజేపీ ఒడిలో కూర్చున్నారని, కానీ అది నీతీశ్ ముఖ్యమంత్రిని చేయదని వ్యాఖ్యానించారు. బిహార్లోని వైశాలిలో జరిగిన ర్యాలీలో ఖర్గే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. రెండు దశాబ్దాల పాలనలో, ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి నీతీశ్ ఏమీ చేయలేదని అన్నారు. తొమ్మిది సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఇరవై ఏళ్లు పాలించినప్పటికీ బీహార్ యువత వలసలను ఆపడంలో విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. జయప్రకాశ్ నారాయణ్, రామ్ మనోహర్ లోహియా, కర్పూరీ ఠాకూర్ వంటి సోషలిస్టు దిగ్గజాల వారసత్వాన్ని మోసం చేశారని ఆరోపించారు.
ఎవరికి ఓటు వేయాలో ప్రజలకు తెలుసు: ఖర్గే
ఈసారి బిహార్ ప్రజలు అబద్ధాలకోరులకు గుణపాఠం చెబుతారని ఖర్గే అన్నారు. 'బిహార్ రాజకీయంగా స్పృహ ఉన్న రాష్ట్రం. ఇక్కడ పేదరికం, నిరుద్యోగం ఉండవచ్చు. కానీ రాజకీయంగా అందరూ చాలా తెలివైనవారు. ఎప్పుడు, ఎలా, ఎవరికి ఓటు వేయాలో వారికి తెలుసు" అని చెప్పారు. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీతీశ్ కుమార్ను ముఖ్యమంత్రిని చేయరని ఖర్గే అన్నారు. ఆయన తన శిష్యుల్లో ఒకరిని తీసుకువచ్చి కుర్చీలో కూర్చోబెడతారని చెప్పారు. 'మీ పని అయిపోయింది, మీ ఆరోగ్యం బాగాలేదు, మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి' అని ఆయన అంటారని ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Patna, Bihar | Congress National President Mallikarjun Kharge says, " nitish kumar deposited 10,000 rupees into women's accounts. they think they will get votes because of this. the people of bihar are smart. forget rs 10,000, even if you deposit 10 lakh rupees, they will… pic.twitter.com/9Tb7ot5Dlw— ANI (@ANI) November 3, 2025
తప్పుడు వాగ్దానాలతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు!
అంతకుముందు బిహార్లోని పట్నాలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో కూడా ఎన్డీఏపై ఖర్గే విరుచుకుపడ్డారు. 'బిహార్ను దయనీయంగా మార్చారు. పాఠశాలలను నాశనం చేశారు. మనకు ఉపాధ్యాయులు లేరు. నేడు మొత్తం దేశంలో ఉద్యోగాలు లేవు. విశ్వవిద్యాలయాలు, పోలీసులు, కేంద్ర పోలీసులు, రైల్వేలు, భారత ప్రభుత్వంలో 50 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వారు వ్యక్తులను నియమించుకోవడం, నియామకాలు చేపట్టడం వంటివి చేయడంలేదు. కానీ కోటి ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అదేవిధంగా ఉపాధిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని కోటి ఉద్యోగాలు వంటి తప్పుడు వాగ్దానాలతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు' అని ఖర్గే ఆరోపించారు.
#WATCH | Patna, Bihar | On PM Modi's roadshow in Patna yesterday, Congress National President Mallikarjun Kharge says, " ... there was a road show here yesterday... i saw a lot of photos, with impressive photos (of pm modi)... i didn't see nitish with him... even at the rally,… pic.twitter.com/itLnLs9QzO— ANI (@ANI) November 3, 2025
"నీతీశ్ కుమార్ మహిళల ఖాతాల్లోకి 10,000 రూపాయలు జమ చేశారు. దీనివల్ల తమకు ఓట్లు వస్తాయని వారు భావిస్తున్నారు. బిహార్ ప్రజలు తెలివైనవారు. రూ. 10,000 మర్చిపోండి, మీరు రూ.10 లక్షల రూపాయలు జమ చేసినా, దాని గురించి ఆలోచించి ఓటు వేస్తారు. మహిళలకు 10,000 రూపాయలు ఇవ్వడం 20 సంవత్సరాలుగా వారి మనసులోకి రాలేదా? 11 సంవత్సరాలుగా ప్రధాని మోదీ మనసులోకి రాలేదా? ఇవన్నీ ఎన్నికల వాగ్దానాలు. ప్రధాని మోదీ, ఆయన స్నేహితుడు నితీశ్ కుమార్ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు" అని ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు.
VIDEO | Bihar Elections 2025: Congress President Mallikarjun Kharge addresses a press conference in Patna.— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
He says, “They (the ruling party) said ‘Abki Baar 400 Paar’ during the Parliament elections and are repeating the same slogan this time as well. You didn’t get a majority… pic.twitter.com/M88n6Ha82z
