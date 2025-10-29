ETV Bharat / bharat

'రూ. 500కే గ్యాస్​ సిలిండర్​- BJP రిమోట్ కంట్రోల్​లో నీతీశ్‌కుమార్‌ ప్రభుత్వం'

బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో RJD అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్‌, రాహుల్‌ గాంధీ

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 4:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Election 2025 : భారతీయ జనతా పార్టీ బిహార్‌లో రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా నీతీశ్‌కుమార్‌ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తోందని కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. అధికారం కోసం CM నీతీశ్ కుమార్‌ను ఆ పార్టీ వాడుకుంటోందని విమర్శించారు. బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముజఫర్‌పుర్ సభలో RJD అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్‌తో కలిసి రాహుల్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా BJP, JDUపై రాహుల్‌గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న మోదీ సర్కార్‌ సామాజిక న్యాయానికి వ్యతిరేకమన్నారు.

"బిహార్‌లో బిహారీలకు ఎలాంటి భవిష్యత్తు లేదు. ఇది వాస్తవం. బిహార్‌లో 20ఏళ్లుగా నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు. ఆయన తనను తాను వెనుకబడినవర్గంగా చెప్పుకుంటారు. నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. బిహార్‌లో విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి కోసం గత 20ఏళ్లలో నీతీశ్‌ కుమార్‌ ఏం చేశారో చెప్పండి. మీకు ఇక్కడ ఏమీ దొరక్కపోయినా అదానీకి మాత్రం ఒకట్రొండు రూపాయలకు భూమి లభిస్తుంది. మీకు మాత్రం ఉద్యోగాలు లేవు. అలాంటి బిహార్ మనకొద్దు. మనకు ఆరోగ్యం, విద్య, ఉపాధి లభించే బిహార్‌ కావాలి."

--రాహుల్‌ గాంధీ, కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత

మహాగఠ్‌బంధన్‌ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే బిహార్‌లో వలసలకు ముగింపు పలుకుతామని RJD అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్‌ హామీ ఇచ్చారు. బిహార్‌ను నేరరహితంగా, అవినీతిరహితంగా మారుస్తామన్నారు. తనకు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే బిహార్‌ను దేశంలోనే నెంబర్‌ వన్‌ రాష్ట్రంగా మారుస్తానని తేజస్వీ యాదవ్‌ హామీ ఇచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రూ. 500కే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తామని ప్రకటించారు.

"20ఏళ్ల నీతీశ్‌ కుమార్‌, 11ఏళ్ల మోదీ పాలన తర్వాత కూడా బిహార్‌ దేశంలోనే అత్యంత పేదరాష్ట్రంగా ఉంది. బిహార్‌లో నిరుద్యోగం ఎక్కువగా ఉంది. ధరలు, వలసలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తేజస్వీకి ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఉద్యోగం గ్యారంటీ. ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన 20రోజుల్లో చట్టం తెస్తాం. ఏ కుటుంబంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేదో ఆ కుటుంబానికి ఉద్యోగం ఇస్తాం."

--తేజస్వీయాదవ్‌, ఆర్జేడీ అగ్రనేత

TAGGED:

RAHUL GANDHI
TEJASHWI YADAV
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.