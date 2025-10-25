'ఆ పాటలు ఎన్నికల ప్రచారంలో వాడకూడదు'- సోషల్ మీడియా వినియోగంపై డీజీపీ ఆదేశాలు
శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తూ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడి
Published : October 25, 2025 at 10:55 AM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ ఎన్నికల వేళ ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కులాలను ప్రస్తావిస్తూ రూపొందించిన పాటలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయకూడదని హెచ్చరించింది. శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తూ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీజీపీ వినయ్ కుమార్ వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియా వేదికలను దుర్వినియోగం చేస్తే సహించబోమని తెలిపారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు కూడా దీనిని స్పష్టంగా చెప్పాయని తెలిపారు. పలు పార్టీలకు చెందిన కార్యకర్తలు కుల ఆధారిత సందేశాలతో కూడిన షార్ట్ వీడియోలను పోస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
"భోజ్పురిలోని కుల ఆధారిత పాటలు, డబుల్ మీనింగ్ సాంగ్స్ను సోషల్ మీడియా వేదికలపై పోస్ట్ చేస్తే పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇలాంటి చర్యలను శాంతికి విఘాతం కలిగించేలా, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ నిబంధనలు అతిక్రమించినట్లుగా భావిస్తాం. ఈసీ మార్గదర్శకాలు కూడా వీటిని స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. వీటిని పాటించేలా చూసేందుకు పలు ఎజెన్సీలు పని చేస్తున్నాయి."
--వినయ్ కుమార్, డీజీపీ, బిహార్
ఎన్నికల సమీపిస్తున్న వేళ సోషల్ మీడియాను విసృతంగా వినియోగిస్తున్నాయి అన్ని పార్టీలు. ఆన్లైన్ వేదికలన్నింటిలోనూ పార్టీల మద్దతుదారులు కుల ఆధారిత మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా భోజ్పురి డబుల్ మీనింగ్ పాటలను ప్రచారంలో వాడుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఇప్పటికి వీటిపై సైబర్ సెల్ దాదాపు 10 ఎఫ్ఐర్లు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఐటీ చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల కింద 53 స్టేషన్ డెయిరీ ఎంట్రీలు జరిగాయని చెప్పారు. సుమారు 16 అభ్యంతకర కంటెంట్ను తొలగించామని, మరికొన్ని ఫిర్యాదులు తొలగింపు ప్రక్రియలో ఉన్నాయని వివరించారు. మరోవైపు ఎన్నికల సమయంలో ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించాలని ఈసీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఫేక్ ఏఐ జనరేటేట్ కంటెంట్ పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు ఐటీ చట్టం 2021లోని మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది.
రాజకీయ ప్రచార ప్రకటనలకు పార్టీలు తప్పనిసరిగా ముందస్తు అనుమతి
అంతకుముందు కూడా బిహార్లోని రాజకీయ పార్టీలకు కీలక సూచనలు చేసింది ఎన్నికల సంఘం. ఎన్నికల ప్రచారాల్లో రాజకీయ ప్రచార ప్రకటనలకు పార్టీలు తప్పనిసరిగా ముందస్తు అనుమతులు తీసుకోవాలని వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు సోషల్ మీడియాతో సహా ఎలక్ట్రానిక్ లేదా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఏదైనా రాజకీయ ప్రకటనలను ప్రచురించడానికి లేదా ప్రసారం చేయడానికి ముందు మీడియా సర్టిఫికేషన్, మోనటరింగ్ కమిటీ (MCMC) నుంచి ముందస్తు ధ్రువీకరణ తప్పనిసరిగా పొందాలని వివరించింది. రాజకీయ ప్రచారాల్లో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఈసీ పేర్కొంది. రాజకీయ ప్రకటనల కోసం ముందస్తు ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో పలు మీడియా సర్టిఫికేషన్, మానిటరింగ్ కమిటీ (MCMC)లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏ రాజకీయ పార్టీలైనా ప్రవర్తిస్తే వాటిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.