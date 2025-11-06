బిహార్లో తొలి విడత పోలింగ్ ఓవర్- ఓటింగ్ శాతం ఎంతంటే?
సాయంత్రం 5గంటల వరకు 60.13శాతం పోలింగ్- ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హాకు చేదు అనుభవం
Published : November 6, 2025 at 6:05 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్లో తొలి విడత పోలింగ్ చెదురుమదురు ఘటనల మధ్య ముగిసింది. సాయంత్రం 5గంటల వరకు 60.13శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు E.C. ప్రకటించింది. వివిధ పార్టీలకు చెందిన రాజకీయ ప్రముఖులు ఆరంభంలోనే ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. లఖిసరాయ్లో ఉపముఖ్యమంత్రి విజయకుమార్ సిన్హా వాహనాన్ని RJD శ్రేణులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని ఆర్జేడీ శ్రేణులను చెదరగొట్టారు.
ఉదయం 7గంటలకు 121 స్థానాల్లో మొదలైన తొలిదశ పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగిసింది. భద్రతా కారణాలతో 5నియోజకవర్గాల్లో 5గంటలకే ముగిసింది. వివిధ పార్టీలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు తమ తమ ప్రాంతాల్లో ఆరంభంలోనే ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ భక్తియార్పుర్లో ఓటువేశారు. మరోసారి NDA ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారం చేపడుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్రంజన్ సింగ్, BJP ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్, ఆయన సతీమణి మాయాశంక పట్నాలో ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హా లఖిసరాయ్లో ఓటు వేశారు. కేంద్రమంత్రి, LJP-రామ్ విలాస్ పార్టీ చీఫ్ చిరాగ్ పాశవన్ ఖగారియాలో ఓటు వేశారు. మాజీ సీఎం, RJD అధినేత లాలూప్రసాద్, ఆయన సతీమణి రబ్రీదేవి, కుమారుడు, మాజీ మంత్రి తేజస్వీ యాదవ్ పట్నాలో ఓటువేశారు. బిహార్ ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నట్లు లాలూ తెలిపారు. జన్శక్తి జనతాదళ్ జాతీయ అధ్యక్షుడు, లాలూ పెద్దకుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ పట్నాలో ఓటువేశారు.
#WATCH | Tarapur, Bihar: EVMs are being sealed by polling officials as the voting for the first phase of #BiharElections concludes— ANI (@ANI) November 6, 2025
Although voting time is 7 AM to 6 PM but due to security considerations, polling time has been curtailed to 5 pm in Simri Bakhtiyarpur, Mahishi,… pic.twitter.com/lHb8X6hdFz
ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హాకు చేదు అనుభవం
లఖిసరాయ్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హాకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓటు వేసి వెళ్తున్న ఆయన వాహనాన్ని RJD మద్దతుదారులు కొందరు అడ్డుకున్నారు. ఆయన కారుపై చెప్పులు, పేడ విసిరారు. విజయ్ సిన్హాకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. RJD శ్రేణులు ఓటర్లను బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, అక్కడి నుంచే జిల్లా ఎస్పీకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. అదనపు బలగాలను పంపించాలని ఆదేశించారు. అత్యంత వెనుకబడినవర్గాల ప్రజలు ఓటు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. RJD గూండాలు తన వాహనంపై దాడి చేశారని, అందుకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. RJD అధికారంలో లేకుంటేనే పరిస్థితి ఈవిధంగా ఉందని, అధికారంలో ఉంటే పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉంటాయో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని విజయ్సిన్హా అన్నారు. మరోవైపు సిన్హా ఆరోపణలను RJD-MLC అజయ్కుమార్ సింగ్ తోసిపుచ్చారు. ఓడిపోతానన్న భయంతోనే విజయ్కుమార్ సిన్హా తమపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
#WATCH | Patna, Bihar | Additional Secretary of the State Election Department Madhav Kumar says, " the election commission has taken cognisance of the incident in lakhisarai. district administration officials, police are present at the spot. the situation is peaceful now and… pic.twitter.com/iehiAfbSNb— ANI (@ANI) November 6, 2025
లఖిసరాయ్ ఘటనపై స్పందించిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం
మరోవైపు లఖిసరాయ్ ఘటనపై స్పందించిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బాధ్యులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని బిహార్ DGPని ఆదేశించింది. ఎవరూ కూడా చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవటానికి అనుమతించబోమని CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. బాధ్యులపై కఠినచర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు.
బిహార్ ఎన్నికలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్న ఈసీ
ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణపై తీవ్ర దుమారం రేగటంతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బిహార్ ఎన్నికలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. తొలి విడత పోలింగ్ జరుగుతున్న 45వేలకుపైగా పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి వెళ్తున్న లైవ్ ఫీడ్ను ముగ్గురు కమిషనర్లు పరిశీలిస్తున్నారు. బిహార్లో తొలిసారి అన్నిపోలింగ్ బూత్ల్లో CC కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్, మిగితా ఇద్దరు కమిషనర్లు ఎస్.ఎస్.సంధు, వివేక్ జోషి దిల్లీ నిర్వాచన్ సదన్లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి బిహార్ తొలివిడత పోలింగ్ను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు E.C.వర్గాలు తెలిపాయి.