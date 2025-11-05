ETV Bharat / bharat

1,314 మంది అభ్యర్థులు- 3.75కోట్ల మంది ఓటర్లు- బిహార్‌ తొలి విడత సమరానికి అంతా రెడీ

తొలిసారి బిహార్‌ బరిలో రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ సారథ్యంలోని జనసురాజ్‌ పార్టీ

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 5:48 PM IST

Bihar Election 2025 : బిహార్‌ తొలి విడత సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. 243 స్థానాలకుగాను తొలి దశలో 121 నియోజకవర్గాలకు గురువారం ఓటింగ్‌ జరగనుంది. ఇందుకోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. అధికారం నిలబెట్టుకోవాలని పావులు కదుపుతున్న బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే, మళ్లీ CM పీఠం దక్కించుకోవాలని సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్న RJD నేతృత్వంలోని మహాగఠ్‌బంధన్‌ మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. అయితే రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ సారథ్యంలోని జనసురాజ్‌ పార్టీ తొలిసారి బిహార్‌ బరిలో దిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ప్రభావంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

1,314 మంది అభ్యర్థులు- 3.75కోట్ల మంది ఓటర్లు
బిహార్​ 243 నియోజకవర్గాలు ఉండగా 18జిల్లాల పరిధిలోని 121 స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఓటింగ్‌, సాయంత్రం 6గంటలకు ముగియనుంది. భద్రతా కారణాలతో సిమ్రిబఖ్తియార్‌పుర్‌, మహిషి, తారాపుర్‌, ముంగర్‌, జమల్‌పుర్‌, సూర్యగర్హ్‌ నియోజకవర్గంలోని 56 పోలింగ్‌ బూత్‌ల్లో ఓటింగ్‌ సాయంత్రం 5గంటలకే ముగియనుంది. తొలి విడతలో 1,314 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా 3.75కోట్ల మంది బిహారీలు వారి భవితన్యాన్ని తేల్చనున్నారు. అందులో 122 మంది మహిళా అభ్యర్థులు కాగా జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ తరఫున ఓ ట్రాన్స్‌జెండర్‌ కూడా బరిలో ఉన్నారు. తొలి విడతలో ఓటువేయనున్న 3.75 కోట్లమంది కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 45వేల 341పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. అందులో 36వేల 733 గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. 10.72లక్షల మంది తొలిసారి ఓటు వేయనున్నారు.

ఈ విడతలో ఎన్డీయే భాగస్వామ్యపక్షం జేడీయూ అత్యధికంగా 57 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుండగా BJP నుంచి 48 మంది, LJP తరపున 14 మంది, రాష్ట్రీయ లోక్‌మోర్చా తరఫున ఇద్దరు బరిలో ఉన్నారు. మహాగఠ్‌బంధన్‌కు సంబంధించి RJD అత్యధికంగా 73చోట్ల పోటీచేస్తుండగా కాంగ్రెస్‌ నుంచి 24మంది, CPI-ML తరఫున 14 మంది రంగంలో ఉన్నారు. తొలిసారి బిహార్‌ ఎన్నికల బరిలో దిగిన రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ సారథ్యంలోని జన్‌సురాజ్‌ పార్టీ నుంచి 119 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు. రాజపకర్‌, బచ్వారా, బెల్దౌర్‌, గౌరాబొరం, బిహార్‌ షరీఫ్‌ స్థానాల్లో మహాగఠ్‌బంధన్‌లోని భాగస్వామ్య పార్టీలైన ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్‌, VIP, CPI కూటమి అభ్యర్థులతో పరస్పరం తలపడుతున్నాయి.

బరిలో 16 మంది మంత్రులు
బిహార్‌ తొలి విడతలో ప్రధాన కూటముల తరఫున పలువురు ప్రముఖులు బరిలో ఉన్నారు. నీతీశ్‌కుమార్‌ సర్కార్‌లోని 16 మంది మంత్రులు మరోసారి తమ అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్నారు. అందులో ఉపముఖ్యమంత్రులు సామ్రాట్‌ చౌదరీ, విజయ్‌ కుమార్‌ సిన్హాసహా బీజేపీకి చెందిన 11మంది మంత్రులు ఉన్నారు. సామ్రాట్‌ చౌదరీ తారాపుర్‌ నుంచి, విజయ్‌కుమార్‌ సిన్హా లఖిసరాయ్‌ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. మహాగఠ్‌బంధన్‌ సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వీయాదవ్‌ మూడోసారి రాఘోపుర్‌ నుంచి బరిలో నిలిచారు. ఆయన సోదరుడు, మాజీమంత్రి తేజ్‌ప్రతాప్‌యాదవ్‌ మహువా నుంచి పోటీచేస్తున్నారు. రఘునాథ్‌పుర్‌లో రాజకీయనేతగా మారిన గ్యాంగ్‌స్టర్‌ దివంగత మహ్మద్‌ షాబుద్దీన్‌ కుమారుడు ఒసామా సాహబ్‌ ఆర్జేడీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు. నలందలో జేడీయూ తరఫున ఏడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన శ్రవణ్‌కుమార్‌ ఎనిమిదోసారి రంగంలో ఉన్నారు. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలో దిగిన జానపద కళాకారిణి మైతిలీ ఠాకూర్‌ బీజేపీ అభ్యర్థిగా అలీనగర్‌ నుంచి, కేసరిలాల్‌ యాదవ్‌గా సుపరిచితుడైన భోజ్‌పుర్‌ నటుడు-గాయకుడు శత్రుఘన్‌ యాదవ్‌ చాప్రా నుంచి పోటీలో ఉన్నారు.

ఈనెల 11న మిగతా 122స్థానాలకు రెండోవిడతలో పోలింగ్‌ జరగనుంది. ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ తర్వాత తొలిసారి బిహార్‌లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 2020 బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి 125 స్థానాలు గెలుపొంది అధికారం చేపట్టగా మహాగఠ్‌బంధన్‌ 110సీట్లతో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నిలిచింది.

