'ప్రజల కోసమే పనిచేశా- కుటుంబం కోసం ఏమీ చేయలేదు'- ఎన్నికల వేళ నీతీశ్ వీడియో రిలీజ్
బిహార్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సీఎం నీతీశ్ ఓ వీడియో సందేశం విడుదల
Published : November 1, 2025 at 11:35 AM IST
Nitish Kumar on Bihar Elections : ఒకప్పుడు బిహారీ అని పిలిపించుకోవడం అవమానకరంగా భావించేవారని, ప్రస్తుతం బిహారీ అనే పదం ఓ గౌరవమని ఆ రాష్ట్ర సీఎం నీతీశ్ కుమార్ అన్నారు. 2005లో బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి విభేదాలు లేకుండా అన్ని వర్గాల అభివృద్ధికి కృషి చేసినట్టు చెప్పారు. బిహార్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సీఎం నీతీశ్ ఓ వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. గతంలో బిహార్లో శాంతిభద్రతలు చాలా దారుణంగా ఉండేవని నీతీశ్ చెప్పారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదట వాటిని మెరుగుపరిచినట్లు తెలిపారు. దీంతోపాటు యువతకు విద్య, ఆరోగ్యం, రోడ్లు, విద్యుత్, నీటి సరఫరా, వ్యవసాయం, ఉపాధి అవకాశాలు గణనీయంగా పెంచామన్నారు.
"గత ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ఏం చేయలేదు. కానీ మేము వచ్చాక మహిళల సాధికారత కోసం ఎన్నో పనులు చేశాం. మహిళలు ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా వారే సొంతంగా పిల్లలు, కుటుంబాన్ని చూసుకునే స్థితికి తీసుకువచ్చాం. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం పనిచేశాం. హిందూ, ముస్లిం, ఉన్నతవర్గాలు, బలహీన వర్గాలు, అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలు, దళితులు, మహాదళిత్ ఇలా ప్రతి వర్గాన్ని అభివృద్ధి చేశాం. మేం మొదటి నుంచీ అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి కోసం యత్నించాం. నేను నా కుటుంబం కోసం ఏమీ చేయలేదు. బిహార్ అభివృద్ధి కేవలం ఎన్డీయేతోనే సాధ్యం. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఉంటే అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుంది. ఎన్డీయేకు మరో అవకాశం ఇవ్వండి. మా ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే ఇంకా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. దేశంలోని ఉన్నత రాష్ట్రాల సరసన బిహార్ చేరుతుంది."
--నీతీశ్ కుమార్, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి
కాంగ్రెస్- ఆర్జేడీలపై నీతీశ్ తీవ్ర విమర్శలు
ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్- ఆర్జేడీలపై నీతీశ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ కూటమి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మహిళలకు ఏమీ చేయలేదన్నారు. తమ ప్రభుత్వంలో మహిళలకు సాధికారత కల్పించి, స్వతంత్రులను చేశామన్నారు. తన రాజకీయ జీవితంలో ప్రజల కోసమే పనిచేశానని, కుటుంబం కోసం ఏమీ చేయలేదని పేర్కొన్నారు. బిహార్ అభివృద్ధి కేవలం ఎన్డీయేతోనే సాధ్యమని నీతీశ్ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం బిహార్ అభివృద్ధికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాల్లో ఎన్డీయే కూటమి ఉండటం వల్లే దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొన్నారు. బిహార్ అభివృద్ధి ఎన్డీయే అధికారంలో ఉంటేనే అవుతుందన్న ఆయన, తమకు మరో అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రజలను కోరారు. ఈనెల 6, 11న జరిగే ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనాలని సూచించారు. కాగా, రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా, ఈనెల 6న తొలి దశలో ఆ తర్వాత 11న రెండో దశలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబర్ 14న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
