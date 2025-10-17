బిహార్లో భారీ మెజారిటీతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు: అమిత్ షా
జంగిల్ రాజ్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా నీతీశ్ పోరాడారని అమిత్ షా వెల్లడి
Published : October 17, 2025 at 2:51 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్లో గత 20ఏళ్లలో లేనంత భారీ మెజారిటీతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో శరణ్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈసారి బిహార్ ప్రజలకు నాలుగు సార్లు దీపావళి జరుపుకొనే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. ఎన్డీఏకు మోదీ ప్రధాన ఆకర్షణ అయినా, ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోనే బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నట్లు షా వెల్లడించారు. లాలూ- రబ్రీ దేవి జంగిల్ రాజ్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా నీతీశ్ పోరాడాడని గుర్తు చేశారు.
"సారి బిహార్ ప్రజలకు నాలుగు దీపావళి పండగలు జరుపుకొనే అవకాశం వచ్చింది. శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగివచ్చినందుకు మొదట దీపావళి చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ పథకం కింద మహిళల ఖాతాల్లో రూ. 10,000 జమ చేసినప్పుడు రెండోది, జీఎస్టీపై 5శాతానికి తగ్గించినప్పుడు మూడో దీపావళి. ఇక నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు రోజు నాలుగో దీపావళిని జరుపుకొంటారు. కశ్మీర్ మనదా? కాదా? మీరే చెప్పండి. జమ్ముకశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయాలా? వద్దా? ప్రధాని మోదీ ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసి కశ్మీర్లో ప్రధాన స్రవంతిలో కలిపారు. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పాలనలో కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదాలు రక్తంతో హోళీ ఆడేవారు."
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
