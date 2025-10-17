ETV Bharat / bharat

బిహార్​లో భారీ మెజారిటీతో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు: అమిత్ షా

జంగిల్​ రాజ్​ పాలనకు వ్యతిరేకంగా నీతీశ్​ పోరాడారని అమిత్ షా వెల్లడి

October 17, 2025

Bihar Election 2025 : బిహార్​లో గత 20ఏళ్లలో లేనంత భారీ మెజారిటీతో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో శరణ్​లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈసారి బిహార్​ ప్రజలకు నాలుగు సార్లు దీపావళి జరుపుకొనే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. ఎన్​డీఏకు మోదీ ప్రధాన ఆకర్షణ అయినా, ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోనే బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నట్లు షా వెల్లడించారు.​ లాలూ- రబ్రీ దేవి జంగిల్​ రాజ్​ పాలనకు వ్యతిరేకంగా నీతీశ్​ పోరాడాడని గుర్తు చేశారు.

"సారి బిహార్ ప్రజలకు నాలుగు దీపావళి పండగలు జరుపుకొనే అవకాశం వచ్చింది. శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగివచ్చినందుకు మొదట దీపావళి చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ పథకం కింద మహిళల ఖాతాల్లో రూ. 10,000 జమ చేసినప్పుడు రెండోది, జీఎస్టీపై 5శాతానికి తగ్గించినప్పుడు మూడో దీపావళి. ఇక నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు రోజు నాలుగో దీపావళిని జరుపుకొంటారు. కశ్మీర్​ మనదా? కాదా? మీరే చెప్పండి. జమ్ముకశ్మీర్​లో ఆర్టికల్​ 370 రద్దు చేయాలా? వద్దా? ప్రధాని మోదీ ఆర్టికల్​ 370 రద్దు చేసి కశ్మీర్​లో ప్రధాన స్రవంతిలో కలిపారు. అంతకుముందు కాంగ్రెస్​ పాలనలో కశ్మీర్​లో ఉగ్రవాదాలు రక్తంతో హోళీ ఆడేవారు."

--అమిత్​ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి

