బిహార్లో తొలి విడత పోలింగ్కు రంగం సిద్ధం- ముగిసిన ప్రచార గడువు
ఈనెల 6న 18 జిల్లాల పరిధిలోని 121నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్
Published : November 4, 2025 at 6:15 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్లో తొలి విడత పోలింగ్కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈనెల 6న 18 జిల్లాల పరిధిలోని 121నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్ జరగనుంది. ఎన్డీయే, మహాగఠ్బంధన్ కూటముల హోరాహోరీ ప్రచారం మంగళవారం సాయంత్రం 5గంటలకు ముగిసింది. ఇరుకూటముల తరఫున అగ్రనేతలు సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహించారు. జంగల్ రాజ్ను అడ్డుకోవాలంటే ఎన్డీయేను గెలిపించాలని బీజేపీ, జేడీయూ నేతలు, ఇంటికో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలంటే మహాగఠ్బంధన్కు ఓటేయాలని కాంగ్రెస్, RJD నేతలు ప్రచారం నిర్వహించారు.
18జిల్లాల పరిధిలోని 121నియోజకవర్గాల్లో తొలి విడత పోలింగ్
అధికారం నిలబెట్టుకోవాలని పావులు కదుపుతున్న బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే, మళ్లీ గద్దెనెక్కాలని సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్న RJD నేతృత్వంలోని మహాగఠ్ బంధన్ మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. ఎన్డీయే తరఫున ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, రాజ్నాథ్ సింగ్, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు, సీఎం నీతీశ్కుమార్, ఎల్జేపీ అధినేత చిరాగ్ పశ్వాన్, మహాగఠ్బంధన్ తరఫున రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీయాదవ్, అఖిలేష్ యాదవ్ తదితరులు ప్రచారం నిర్వహించారు. బిహార్లో 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా ఈనెల 6న 18జిల్లాల పరిధిలోని 121నియోజకవర్గాల్లో తొలి విడత పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ విడతలో RJD అగ్రనేత, మహాగఠ్బంధన్ సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్, ఆయన సోదరుడు తేజ్ప్రతాప్ యాదవ్, బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌధరీ, జానపద గాయకురాలు మైతిలీ ఠాకూర్ సహా 1,314మంది అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్నారు. మిగితా 122 సీట్లకు ఈనెల 11న రెండో విడతలో ఓటింగ్ జరగనుంది. 2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి 125 స్థానాలు గెలుపొంది అధికారం చేపట్టగా ప్రతిపక్ష మహాగఠ్బంధన్ 110సీట్లు గెలుపొందింది.
మాజీమంత్రి తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ బరిలో
రాఘోపుర్ నియోజకవర్గం స్థానం నుంచి తేజస్వీ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. NDA తరపున BJPకి చెందిన సతీశ్కుమార్, జన్సురాజ్ పార్టీ నుంచి చంచల్కుమార్ ఆయనతో తలపడుతున్నారు. వైశాలి జిల్లాలోని మహువా స్థానం నుంచి లాలు పెద్దకుమారుడు, మాజీమంత్రి తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ బరిలో ఉన్నారు. RJD తరఫున సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ముకేశ్ కుమార్, LJP నుంచి సంజయ్ సింగ్ పోటీచేస్తున్నారు. ముంగర్జిల్లా తారాపుర్ నుంచి బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌధరీ అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్నారు. మహాగఠ్బంధన్ తరఫున RJDకి చెందిన అరుణ్షా ఆయనతో తలపడుతున్నారు. దర్భంగా జిల్లా అలీనగర్ నుంచి జానపద గాయకురాలు, బీజేపీకి చెందిన మైతిలీ ఠాకూర్ ఎన్డీయే అభ్యర్థిగా రంగంలో ఉన్నారు. RJD నుంచి బినోద్ మిశ్రా, జన సురాజ్ పార్టీ తరఫున విప్లవ్కుమార్ చౌదరీ పోటీ చేస్తున్నారు.
బిహార్ రాజకీయాల్లో ఇంతవరకు బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే, RJD నేతృత్వంలోని మహాగఠ్బంధన్ ప్రాబల్యం కొనసాగింది. ఈసారి ప్రశాంత్ కిషోర్ సారథ్యంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ బిహార్ ఎన్నికల రణంలో దిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంటుంది లేదా ఏ కూటమిని దెబ్బతీయనుందనేది ఈనెల 14న తేలనుంది. కాగా బిహార్లో రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. తొలి దశ 6న, రెండో దశ 11న జరగనుండగా, నవంబర్ 14న ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి.