బిహార్ హోంమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరీ- మంత్రులకు శాఖలు కేటాయించిన నీతీశ్​

మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ కుమార్​ సిన్హాకు రెవెన్యూ, గనుల శాఖ

Bihar New Cabinet Ministers
నీతీశ్​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Bihar New Cabinet Ministers : బిహార్​లో​ కొత్త మంత్రులకు శాఖలు కేటాయించారు ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్​. కీలకమైన హోం శాఖను బీజేపీ సీనియర్ నేత డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్​ చౌదరీకి కేటాయించారు. దాదాపు 20 ఏళ్లుగా సీఎంగా పనిచేసిన నీతీశ్​ ప్రతీసారి హోం శాఖను తన వద్దే ఉంచుకున్నారు. తొలిసారిగా హోం శాఖను మిత్రపక్షానికి కేటాయించారు. మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ కుమార్​ సిన్హాకు రెవెన్యూ, గనుల శాఖను ఇచ్చారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దిలీప్ జైశ్వాల్​కు పరిశ్రమల శాఖను ఇచ్చారు. సాధారణ పరిపాలన శాఖ, కెబినెట్​ సెక్రెటేరియట్​, విజిలెన్స్ శాఖలను తనవద్దే ఉంచుకున్నారు సీఎం నీతీశ్ కుమార్​. మరో కీలకమైన ఆర్థిక శాఖను జేడీయూ సీనియర్ నేత బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్​కు కేటాయించారు. ఎన్డీఏ కూటమిలో చేరిన నాటి నుంచి ఆర్థిక శాఖ బీజేపీ వద్దే ఉండగా తొలిసారి జేడీయూకు దక్కింది. మరో జేడీయూ సీనియర్​ శ్రవణ్ కుమార్​కు పంచాయితీ రాజ్​ గ్రామిణాభివృద్ధి, రవాణా శాఖలను ఇచ్చారు. మరో నేత అశోక్ చౌదరికి రూరల్ వర్క్స్ డిపార్ట్​మెంట్​ కేటాయించారు. విజయ్ చౌదరికి భవన నిర్మాణ రంగాల శాఖను ఇచ్చారు.

నీతీశ్‌తో పాటు 27 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణం
అంతకుముందు గురువారం బిహార్‌లో నూతన ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకారం పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో సందడిగా జరిగింది. బిహార్‌ గవర్నర్ అరిఫ్ మహ్మద్ నీతీశ్ కుమార్‌తో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు అమిత్‌ షా, జేపీ నడ్డా, చిరాగ్ పాసవాన్‌తో పాటు కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు భారీగా హాజరయ్యారు. నీతీశ్‌తో పాటు 27 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణం చేశారు. BJP నుంచి 14 మంది, JDU నుంచి 8 మంది చొప్పున ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. లోక్‌జనశక్తి-LJP-రామ్‌విలాస్ పాసవాన్‌ పార్టీ నుంచి ఇద్దరు, రాష్ట్రీయ లోక్‌ మోర్చాకు చెందిన ఒకరు, హిందూస్తాన్ అవామ్ మోర్చా నుంచి ఒకరికి మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కింది.

బీజేపీకి చెందిన ప్రేమ్‌కుమార్‌ను స్పీకర్‌గా ఎన్నుకునే అవకాశం
ఈ నెల 26 నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నూతన ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణం చేయనున్నారు. అనంతరం స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్‌ను ఎన్నుకోనున్నారు. బీజేపీకి చెందిన ప్రేమ్‌కుమార్‌ను స్పీకర్‌గా ఎన్నుకునే అవకాశం ఉందని తెలిసింది. ఈ నెల 6, 11న రెండు విడతల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే అఖండ విజయం సాధించింది. మొత్తం 243 స్థానాల్లో పోటీ చేసి 202 చోట్ల గెలిచింది. బీజేపీ 89, జేడీయూ 85, ఎల్జేపీ-రామ్‌విలాస్ పాసవాన్‌ 19, హెచ్‌ఏఎం 5, ఆర్‌ఎల్‌ఎం 4 స్థానాల్లో గెలిచాయి.

