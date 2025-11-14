బిహార్ ఎన్నికల్లో చక్రం తిప్పిన మహిళలు - 2005 నుంచి నీతీశ్ వెంటే దీదీలు ఎందుకు?
మరోసారి నీతీశ్ వెంటే మహిళా ఓటుబ్యాంకు- మళ్లీ ఎన్డీఏకే జైకొట్టిన వనితా లోకం- 2005 నుంచి బిహార్లో నీతీశ్ 'సంక్షేమ' పాలన- మహిళల సంక్షేమం, వికాసం, భద్రత కోసం విప్లవాత్మక పథకాలు
Why Women Voters Supporting Nitish : బిహార్ దీదీలు దాదాకు జై కొట్టారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోని అధికార ఎన్డీఏ కూటమినే మహిళా ఓటర్లు ఆశీర్వదించారు. ఈసారి పోలింగ్ శాతంలోనూ పురుషులను మహిళలు మించిపోయారు. ఈ అంశం ఎన్డీఏ విజయ అవకాశాలను మరింత పెంచింది. వాస్తవానికి 2005 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటి నుంచే మహిళా ఓటుబ్యాంకు నీతీశ్ వైపు మొగ్గు చూపుతోంది. ఇంతకీ ఎందుకు? వనితల మనసులు గెలుచుకునేలా నీతీశ్ ఏం చేస్తున్నారు? గత 20 ఏళ్లలో మహిళల సంక్షేమం, వికాసం, భద్రత కోసం ఆయన తీసుకున్న విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు, అమలుచేసిన పథకాలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అసలైన కింగ్ మేకర్లు వారే!
గత రెండు దశాబ్దాలుగా బిహార్ ఎన్నికల్లో మహిళలే చక్రం తిప్పుతున్నారు. ఓటుహక్కును వినియోగించుకునే విషయంలో పురుషుల కంటే ఎక్కువ చొరవను వారే చూపుతున్నారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహిళల పోలింగ్ శాతం 71.78, పురుషుల పోలింగ్ శాతం 62.8. ఓట్ల పండుగలో చొరవతో పాల్గొంటున్నందు వల్లే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అసలైన కింగ్ మేకర్లుగా మహిళా ఓటర్లు అవతరించారు. ఈసారి కూడా వారు చక్రం తిప్పారు. సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ కూటమి వెంట బలంగా నిలిచారు. తమ సంక్షేమం, వికాసం, భద్రత కోసం గత 20 ఏళ్లుగా పరితపిస్తున్న నీతీశ్కు మరోసారి అధికార పీఠాన్ని కట్టబెట్టాలని నిర్ణయించారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఈ విషయం స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తోంది.
మహిళా ఓటర్ల ప్రభావం ఎలా పెరిగింది?
బిహార్ పేరు చెప్పగానే వలస కూలీలు గుర్తుకొస్తారు. రాష్ట్రంలో పెద్దగా ఉపాధి అవకాశాలు లేవు. దీంతో పనిని వెతుక్కుంటూ బిహారీ యువత, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తుంటారు. వలస కార్మిక కుటుంబాలు బిహార్లో పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నాయి. చాలా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో గెలుపోటములను ప్రభావితం చేయగల సంఖ్యాబలం వీరికి ఉంది. వలస కార్మికులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తుంటే, వారి కుటుంబాల బాగోగులను ఇంట్లో ఉండే మహిళలే చూసుకుంటారు.
ఎన్నికల సమయంలో ఇంటికి వచ్చే పురుషులు (వలస కార్మికులు), మహిళలు సూచించే పార్టీకే ఓట్లు వేస్తుంటారు. ఈవిధంగా తమతమ కుటుంబాల్లో ప్రభావవంతమైన శక్తులుగా మహిళా ఓటర్లు ఎదిగారు. తమ జీవితాల్లో మార్పును తెచ్చే సామర్థ్యం కలిగిన వారికే పట్టం కట్టేలా వారు చైతన్యవంతం అయ్యారు. ఈ అంశాలను గుర్తించిన సీఎం నీతీశ్ మహిళల కోసం ప్రత్యేక సంక్షేమ పథకాలను అమల్లోకి తెచ్చారు. తాజాగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కూడా పలు కీలక స్కీంలను ప్రకటించారు. దీంతో ఈసారి కూడా మహిళా ఓటర్లు నీతీశ్ సర్కారుకే జైకొట్టారు.
'బాలికలకు సైకిళ్ల స్కీంతో అక్షరాస్యతకు రెక్కలు'
2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం బిహార్లో మహిళల అక్షరాస్యతా శాతం కేవలం 33 శాతమే. 2011 జనాభా లెక్కల నాటికి ఇది కాస్తా 53 శాతం దాటింది. ఈ గొప్ప మార్పుకు ప్రధాన కారకుడు జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే ఈ మార్పు 2005 సంవత్సరం అక్టోబరులో మొదలైంది. ఆ ఏడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నీతీశ్కు చెందిన జేడీయూ పార్టీ ఏకంగా 88 సీట్లను గెల్చుకుంది. 55 సీట్లను సాధించిన బీజేపీతో కలిసి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. 2005 నవంబరులో నీతీశ్ కుమార్ సీఎం అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే మహిళల అక్షరాస్యత పెంచడంపై ఆయన ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో 2006లో 'ముఖ్యమంత్రి బాలిక సైకిల్ యోజన'ను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని 9వ తరగతి బాలికలకు సైకిల్ కొనేందుకు నగదు పంపిణీ చేశారు. దీనివల్ల మారుమూల ప్రాంతాల బాలికలు స్కూళ్లకు రాకపోకలు సాగించడం సులభమయ్యింది. స్కూలు దశలో బాలికల డ్రాపౌడ్ రేటు గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. స్కూళ్లలో విద్యార్థినుల హాజరుశాతం పెరిగింది.
నాటి బాలికలే, నేడు మహిళా ఓటర్లు!
'ముఖ్యమంత్రి బాలిక సైకిల్ యోజన'ను సీఎం నీతీశ్ ప్రకటించాక, బిహార్ ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో బాలికల అడ్మిషన్లు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఉదాహరణకు 2007లో బిహార్లోని ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో 1.7 లక్షల మందే బాలికలు ఉండగా, 2011 నాటికి వారి సంఖ్య 6.5 లక్షలకు పెరిగింది. ప్రభుత్వ బడుల్లో యూనిఫామ్ల అమలు, పేద బాలికలకు స్కాలర్షిప్లు, పాఠశాలల్లో బాలికల అవసరాలకు అనుగుణమైన పలు వసతుల కల్పన ద్వారా బాలికలకు చదువుపై ఆసక్తి పెరిగింది. బాలురతో సమానంగా తమకూ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారనే భావన బాలికల్లో ఏర్పడింది. నాటి బాలికలే నేడు మహిళా ఓటర్లుగా సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ కూటమిని ఓట్లతో ఆశీర్వదించారు. తమలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపిన నీతీశ్కు అండగా నిలిచారు.
మహిళా అభ్యున్నతి దిశగా నీతీశ్ అడుగులివీ!
2005లో నీతీశ్ పాలన మొదలయ్యాక బిహార్లో మహిళలపై నేరాలు, హింస తగ్గాయి. 2006లో నీతీశ్ సర్కారు మరో సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. గ్రామ పంచాయితీలు, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ఆయన చట్టం చేశారు. దీంతో స్థానిక సంస్థల పాలనలో మహిళలకు అవకాశాలు లభించాయి. రాష్ట్రంలోని 8వేలకుపైగా గ్రామ పంచాయితీల్లో మహిళలకు పాలనాధికారం లభించింది. ఫలితంగా మహిళలు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేలా మారారు.
2007లో జీవికా దీదీ పథకం ద్వారా మహిళా స్వయం సహాయక బృందాల వనితల ఆర్థిక సాధికారతకు నీతీశ్ సర్కారు తోడ్పాటును అందించింది. కట్టెలు కొని విక్రయించడం, డెయిరీ బిజినెస్ వంటివి ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు మహిళలకు ఆర్థిక చేయూతను అందించారు. దీనివల్ల దాదాపు 1.3 కోట్ల మంది మహిళలు ప్రయోజనం పొందారు. దీంతో ఆయా కుటుంబాల జీవనగతి వికసించింది.
ఈ నేపథ్యంలో 2010 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళిలో అనూహ్య మార్పు కనిపించింది. పురుషులను మించిన రేంజులో మహిళలు ఓట్లు వేశారు. ఆ పోల్స్లో 54.5 శాతం మంది మహిళలు, 51.1 శాతం మంది పురుషులు ఓట్లు వేశారు. దీంతో ఆ ఎన్నికల్లోనూ నీతీశ్ విజయఢంకా మోగించారు. తదుపరిగా జరిగిన 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఇదేవిధంగా మహిళా ఓటుబ్యాంకు అండదండలు నీతీశ్కు లభించాయి.
2025 ఎన్నికల ఫలితాన్ని నిర్ణయించిన 'స్కీమ్స్' ఇవే!
ఈ ఎన్నికలకు ముందు (సెప్టెంబరులో) 'ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన' పథకాన్ని సీఎం నీతీశ్ ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని భావించే ప్రతీ మహిళకు రూ.10వేల ఆర్థికసాయాన్ని అందిస్తున్నారు. ఎన్నికల ముందు వరకు ఈ పథకం నుంచి దాదాపు 1.50 కోట్ల మంది జీవికా దీదీలకు రూ.10వేలు చొప్పున సాయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సాయం పొందిన మహిళల బిజినెస్లు బాగా నడిస్తే, వారికి అదనంగా మరో రూ.2 లక్షల సాయం కూడా ఇస్తానని ఈసారి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో నీతీశ్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ పథకంతో లింక్ అయి ఉన్న కోట్లాది మహిళలు, వారి కుటుంబాలు ఎన్డీఏ కూటమి వైపు మొగ్గు చూపి ఉంటారని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని కుటుంబాలకు ప్రతినెలా 125 యూనిట్ల దాకా ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తానని సీఎం నీతీశ్ మాట ఇచ్చారు. అన్నీ తానై ఇంటి బాగోగులు చూసే మహిళా ఓటర్లను ఈ హామీ ఆకట్టుకుంది. మొత్తం మీద బిహార్ గడ్డపై మరోసారి ఎన్డీఏ కూటమి గెలవడంలో మహిళా ఓటర్లు కీలక పాత్ర పోషించారు.
