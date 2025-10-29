ETV Bharat / bharat

'ఆయన వల్లే కాంగ్రెస్ ఈ స్థితికి'- రాహుల్‌ మిస్సింగ్ పోస్టర్‌తో బీజేపీ విమర్శలు

రాహుల్‌గాంధీ మిస్సింగ్ పోస్టర్‌తో అమిత్​ మాలవీయ విమర్శలు- 59 రోజులుగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత కనిపించడం లేదని వ్యాఖ్యలు

BJP on Rahul Gandhi Missing poster
congress MP Rahul Gandhi, BJP leader Amit Malviya (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP on Rahul Gandhi Missing poster : 'రాహుల్‌ గాంధీ మిస్సింగ్' అనే పోస్టర్‌తో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతపై బీజేపీ ఐటీ సెల్ చీఫ్ అమిత్ మాలవీయ విమర్శలు గుప్పించారు. చివరిసారిగా 59 రోజుల క్రితం బిహార్‌లో రాహుల్‌గాంధీ కనిపించారని, ఆ పోస్టర్‌లో ప్రస్తావించారు. సరిగ్గా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బిహార్‌‌పై రాహుల్ నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని, తద్వారా విపక్ష మహాగఠ్​బంధన్ కూటమిలో కాంగ్రెస్ స్థాయిని తగ్గిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈమేరకు అమిత్ మాలవీయ ఎక్స్ వేదికగా ఒక యానిమేటెడ్ పోస్టర్‌ను అప్‌లోడ్ చేశారు.

'రాష్ట్రానికి, కూటమికి సమయాన్ని కేటాయించలేకపోయారు'
'రాహుల్ గాంధీ బిహార్‌కు వచ్చి వెళ్లి, రెండు నెలలైంది. కొలంబియా దేశ టూర్‌లో, వీడియో బ్లాగ్‌లు తయారు చేస్తూ ఆయన సమయాన్ని గడిపేశారు. కానీ బిహార్‌ రాష్ట్రం కోసం, మహాగఠ్​బంధన్ కూటమి నిర్వహణ కోసం రాహుల్ సమయాన్ని కేటాయించలేకపోయారు. ఆయన నిర్లక్ష్యం ఫలితంగానే బిహార్‌లోని విపక్ష కూటమిలో కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు చాలా అధ్వాన స్థితికి చేరింది. కాంగ్రెస్- ఆర్‌జేడీలకు ఓట్లు వేయడం అంటే, బిహార్ కోసం పనిచేయని వాళ్లకు ఓట్లు వేయడమే అనే విషయం రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. లాలూ కుటుంబం బిహార్‌ను దశాబ్దాల తరబడి పాలించి, తమ ఇంటినే నింపుకుంది. కానీ బిహారీలు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యారు. పేదలుగా మిగిలిపోయారు' అని అమిత్ మాలవీయ విమర్శలు గుప్పించారు.

నేటి నుంచి రాహుల్ ప్రచార భేరి
బిహార్‌లో రాహుల్ గాంధీ తొలి ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీ బుధవారం రోజు (అక్టోబరు 29న) జరగబోతోంది. మహాగఠ్​బంధన్ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్‌తో కలిసి ముజఫర్‌పూర్, దర్భంగలలో జరిగే ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలలో రాహుల్ పాల్గొంటారు. ఈసందర్భంగా అమిత్ మాలవీయ చేసిన 'రాహుల్‌గాంధీ మిస్సింగ్' పోస్ట్ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

నీతీశ్ కుమారే మా సీఎం అభ్యర్థి : కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ రంజన్
ఈసారి బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సీఎం నీతీశ్ కుమార్ సారథ్యంలోనే ఎన్‌డీఏ కూటమి పోటీ చేస్తోందని కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ (లాలన్) సింగ్ బుధవారం వెల్లడించారు. ఎన్‌డీఏ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి నీతీశ్ కుమారే అనే విషయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ఇప్పటికే మూడుసార్లు ప్రకటించారన్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో సీఎం అభ్యర్థిగా నిలువకూడదని నీతీశ్ భావించారని, కానీ ఆయన్ను ప్రధాని పిలిచి మరీ సీఎం అభ్యర్థిగా ఉండాలని సూచించారని రాజీవ్ రంజన్ గుర్తుచేశారు. ఈసారి కూడా ఎన్‌డీఏ కూటమి తరఫున ఆ అవకాశాన్ని నీతీశ్‌కే ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎన్‌డీఏ కూటమిలోని రాజకీయ పార్టీల నేతల నడుమ విభేదాలు ఉన్నాయనే వదంతులను ప్రచారం చేయడాన్ని ఇక ఆపాలని ఆయన కోరారు. తమ కూటమిపై నెగెటివ్ ప్రచారం చేసి, వివాదాన్ని క్రియేట్ చేయాలని కొందరు భావిస్తున్నారని చెప్పారు.

మా వల్లే నీతీశ్ సీఎం అయ్యారు : ముకేశ్ సాహ్ని
ఎన్‌డీఏ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి ఎవరో చెప్పాలని మంగళవారం రోజు ఆర్‌జేడీ అగ్రనేత, విపక్ష కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. సీఎం నీతీశ్ కుమార్‌ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని, యువ నేతలకే అవకాశమివ్వాలని నీతీశ్ పిలుపునిచ్చారని విపక్ష కూటమి డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థి, వికాస్‌శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ అధినేత ముకేశ్ సాహ్ని వ్యాఖ్యానించారు. 2020లో తమ పార్టీ, బీజేపీ కలిసి సపోర్ట్ చేయబట్టే నీతీశ్ సీఎం అయ్యారని తెలిపారు. 2015లోనూ ఆర్‌జేడీ అధినేత లాలూ మద్దతు వల్లే నీతీశ్ సీఎం అయ్యారన్నారు. ఈనేపథ్యంలో సీఎం అభ్యర్థిపై క్లారిటీ ఇస్తూ ఎన్‌డీఏ కూటమి ప్రకటన విడుదల చేయడం గమనార్హం.

మోదీ- నీతీశ్​ ప్రభుత్వం బిహార్​ యువత ఆకాంక్షల గొంతు నొక్కేసింది : రాహుల్​

'మీ CM అభ్యర్థి ఎవరో చెప్పండి'- NDAకు తేజస్వీ యాదవ్ ప్రశ్న

TAGGED:

RAHUL GANDHI MISSING POSTER
AMIT MALVIYAS O RAHUL GANDHI
BIHAR POLLS 2025 MAHAGATHBANDHAN
BJP ON RAHUL GANDHI MISSING POSTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.