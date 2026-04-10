ETV Bharat / bharat

రాజ్యసభ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నీతీశ్‌ కుమార్

నీతీశ్‌ చేత ప్రమాణస్వీకారం చేపించిన రాజ్యస‌భ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్- హిందీలో ప్రమాణం చేసిన నీతీశ్‌ కుమార్‌- కార్యక్రమానికి హాజరైన కేంద్రమంత్రులు జేపీ నడ్డా, నిర్మలా సీతారామన్

nitish kumar rajya sabha
nitish kumar rajya sabha (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 3:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nitish Kumar Rajya Sabha : బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్‌ కుమార్ రాజ్యసభ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్లమెంటు భవనంలో రాజ్యస‌భ ఛైర్మెన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఆయ‌న చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. నీతీశ్‌ హిందీలో ప్రమాణం చేయగా ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రులు జేపీ నడ్డా, నిర్మలా సీతారామన్, అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్‌తో పాటు జేడీయూ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ కుమార్ ఝా, కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేష్ సహా తదితరులు హాజరయ్యారు. నీతీష్ కుమార్‌ రాజ్యసభకు ఎన్నుకోవడంతో బిహార్‌లో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిన ఆయన ప్రస్థానం ముగిసినట్లే అని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 14న N.D.A కూట‌మి బిహార్‌కు కొత్త సీఎంను ఎన్నుకోనుంది. ఈ మేరకు ప్రస్తుతం ఉపముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సామ్రాట్‌ చౌదరిని సీఎం పదవి వరించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.

TAGGED:

NITISH KUMAR RAJYA SABHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.