బిహార్​కు నితీశ్​ అవసరం- ఆయన రాజకీయ జీవితం ఓ కేస్ స్టడీ: చిరాగ్​ పాసవాన్​

మోదీని నేను కాస్త ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నా- నేను ప్రస్తుతం ఎన్​డీఏ నుంచి ఎక్కడికీ వెళ్లను- స్పష్టం చేసిన చిరాగ్ పాసవాన్​

chirag paswan
chirag paswan (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : November 10, 2025 at 9:27 PM IST

Chirag About Modi And Nitish : బిహార్​కు ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ అవసరం ఉందని, ఆయన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం ఒక కేస్​ స్టడీ అని లోక్​ జన్​శక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) చీఫ్ చిరాగ్​ పాసవాన్ అభివర్ణించారు. ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన నీతీశ్​ కుమార్​ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు తెలిపారు.

"ఈ రాష్ట్రానికి నీతీశ్ కుమార్​ ఒక అవసరం అని నేను ఒక పొలిటికల్ సైన్స్​ విద్యార్థిగా చెబుతాను. ఇదంతా నేను చాలా సానుకూల దృక్పథంతో చెబుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం ఒక కేస్​ స్టడీ. ఎన్ని ఒడుదొడుకులు వచ్చినప్పటికీ, అనేక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ ఆయన గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఎలా అధికారంలో ఉన్నారో నేను అర్థం చేసుకోగలిగితే, అది నా భవిష్యత్​కు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మీకు తెలుసా? ఇప్పటికీ ఆయనపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత కనిపించడం లేదు."
- చిరాగ్ పాసవాన్​, లోక్​ జన్​శక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) చీఫ్

మోదీని కొంచెం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నా!
బిహార్ ఎన్నికల తర్వాత ఎన్​డీఏను వీడి, ఇండియా కూటమిలో చేరుతారనే ఊహాగానాలను చిరాగ్ పాసవాన్ కొట్టిపారేశారు. 2002లో సోనియా గాంధీ పిలుపుతో రామ్​ విలాస్ పాసవాన్​ ఎన్​డీఏ నుంచి విడిపోయి యూపీఏ కూటమిలో చేరారు. అదే విధంగా ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వచ్చి అడిగితే, ఇండియా కూటమిలో చేరుతారా? అనే ప్రశ్నకు ఆయన తనదైన రీతిలో సమాధానం ఇచ్చారు.

"నేను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాస్త ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను. ఆయనకు నా మద్దతు ఉంటుంది. ఆయన నుంచి నేను వీడిపోను. ఎన్నికల తర్వాత కూడా నేను ఎక్కడికీ వెల్లడం లేదు. నేను ఎప్పుడూ నేషనల్ డెమొక్రాటిక్ అలయన్స్​ (ఎన్​డీఏ)లోనే భాగంగా ఉంటాను. ప్రియాంక గాంధీజీతో నేను మాట్లాడతాను. ఆమెతో ప్రధానిగా మోదీ ఉన్నంత కాలం నేను ఎక్కడకూ రానని ఆమెతో స్పష్టంగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. నా అంకిత భావం, నా ప్రేమ అలాగే ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను మోదీని కాస్త ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను."
- చిరాగ్ పాసవాన్​, లోక్​ జన్​శక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) చీఫ్

2030లో ఎమ్మెల్యే అవుతా!
2030 నాటికి బిహార్​ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రవేశించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నానని చిరాగ్ పాసవాన్ సోమవారం తెలియజేశారు. అందుకే బిహార్​ శాసన సభ్యుడిగా (ఎమ్మెల్యే) ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని అన్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్రంలో తన బాధ్యతలను నెరవేరుస్తున్నానని, రానున్న సంవత్సరాల్లో బిహార్​పై దృష్టి పెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతకు ముందు పాసవాన్​ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం తన దృష్టి పార్టీని, పార్టీ అభ్యర్థులను బలోపేతంపై మాత్రమే ఉందని నొక్కి చెప్పారు. రానున్న ఐదేళ్లలో బిహార్ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని చెప్పారు.

కాగా, 2014లో ఎల్​జేపీ పార్టీ ఎన్​డీఏ కూటమిలో చేరింది. దీనితో ఆ పార్టీకి చెందిన చాలా మంది మోదీ సర్కార్​లో మంత్రి పదవులు పొందారు. అయితే 2020లో పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు రామ్ విలాస్ పాసవాన్​ మరణించారు. దీనితో పార్టీ నాయకత్వం, నియంత్రణ విషయంలో చిరాగ్​ పాసవాన్​, పశుపతి కుమార్​ పరాస్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. దీనితో 2021 జూన్​లో ఆ పార్టీ రెండుగా చీలింది. చిరాగ్ పాసవాన్ నేతృత్వంలో లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్​), పశుపతి కుమార్ పరాస్​ నేతృత్వంలో రాష్ట్రీయ లోక్​ జనశక్తి పార్టీ ఆవిర్భించాయి. చిరాగ్ మొదట్లో ఎన్​డీఏ నుంచి విడిపోయి స్వతంత్రంగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. తరువాత 2024 లోక్​సభ ఎన్నికలకు ముందు ఆయన ఎన్​డీఏలో తిరిగి చేరారు.

