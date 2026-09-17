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9ఏళ్ల వయసులోనే ఏకంగా 7 భాషల్లో పాటలు- కవల చెల్లెలే కోరస్​- ఈ బుడతడు వెరీ స్పెషల్!

కేవలం తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే 7 భాషల్లో పాటలు పాడుతున్న బిహార్ చిన్నారి రామకృష్ణ- నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ ప్రచారంలో పాటల ద్వారా అవగాహన- చిన్న వయసులోనే ఎన్నో పురస్కారాలు!

Child Sings in 7 Languages
సోదరీమణులతో రామకృష్ణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 10:51 PM IST

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Child Singer Ramakrishna Sings in 7 Languages : సాధారణంగా చిన్నారులు పాటలు పాడటం, పద్యాలు, కవితలు నేర్చుకోవడం కొత్తేమీ కాదు. కానీ 9 సంవత్సరాల రామకృష్ణ మాత్రం తన గాత్రం, అసాధారణ సంగీత ప్రతిభతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. చాలా చిన్న వయసులోనే అతడి గానం భారత్ సహా నేపాల్‌లోనూ వేలాది మంది అభిమానుల్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఇప్పటికే ఎన్నో పురస్కారాలు సాధించి, సంగీతానికి వయసుతో సంబంధం లేదని కూడా నిరూపిస్తున్నాడు. 'శ్యామ్ తేరి బన్సీ పుకారే రాధా నామ్' అని తన మధురమైన గొంతుతో పాడుతుంటే శ్రోతలు పరవశించిపోవాల్సిందే. బిహార్‌లోని గయాకు చెందిన ఈ రామకృష్ణకు ఆరేళ్ల వయసున్న రాధా కృష్ణ, రాధే కృష్ణ అనే కవల సోదరీమణులు ఉన్నారు. వారు కూడా శాస్త్రీయ సంగీతంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. పాటలు పాడుతూ, వాద్య పరికరాలు అద్భుతంగా వాయిస్తూ అతడితో వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇస్తుంటారు. ముగ్గురు కలిసి ప్రదర్శన ఇస్తే చూడముచ్చటగా ఉంటుందని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు.

అయితే రామకృష్ణ ప్రత్యేకత కేవలం అతడి గాత్రంలోనే లేదు. అసలైన ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈ బుడతడు మొత్తం 7 భాషల్లో (హిందీ, గుజరాతీ, బెంగాలీ, హరియాణ్వీ, రాజస్థానీ, పంజాబీ, మరాఠీ) అలవోకగా పాటలు పాడగలడు. ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇలా పలు భాషల్లో పాటలు నేర్చుకొని చక్కగా పాడటం అతడి ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. స్వయంగా పాటలు రాసి పాడే ప్రత్యేక నైపుణ్యం కూడా ఉంది.

Child Sings in 7 Languages
సోదరీమణులతో రామకృష్ణ (ETV Bharat)

కుమారుడి ప్రతిభను చిన్నప్పుడే గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు
రామకృష్ణకు చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి ఉంది. రెండున్నరేళ్ల వయసులోనే సంగీతం, పద్యాలపై ఆసక్తి పెరిగింది. తర్వాత స్కూల్‌లో జాయిన్ అయ్యాక మొదట్లో స్కూల్ ప్రేయర్‌కు కూడా వెళ్లడానికి ఇష్టపడని రామకృష్ణ- క్రమక్రమంగా అక్కడ పాడే భక్తి గీతాలు, కవితలవైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు. తర్వాత వాటిని చక్కగా గుర్తుపెట్టుకొని ఇంట్లో తనలో తానే పాడుతుండేవాడు. అప్పుడే తమ కుమారుడిలోని అద్భుత జ్ఞాపక శక్తిని, సంగీత అభిరుచిని గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు మనీష్ కుమార్, కీర్తి సాగర్ బాలుడిని ప్రోత్సహించారు.

Child Sings in 7 Languages
సోదరీమణులతో రామకృష్ణ (ETV Bharat)

అతడికి శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పించాలని నిర్ణయించి తొలుత గయాలో ప్రాథమిక శిక్షణ ఇప్పించారు. తర్వాత తమ బిడ్డలోని ప్రతిభను మరింత వెలికితీసేందుకు భారతీయ పురాతన శాస్త్రీయ సంగీతం 'బనారస్ ఘరానా' శిక్షణ ఇప్పించారు. అక్కడే శాస్త్రీయ సంగీతం, వివిధ వాద్య పరికరాలు అద్భుతంగా వాయించడంలో శిక్షణ పొందాడు. రామకృష్ణ ఐదేళ్ల వయసు నుంచే పెద్ద పెద్ద వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారని అతడి తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఇక సంగీత ప్రదర్శనల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని వృద్ధాశ్రమాలు, ఇతర రోగుల పునరావాస కేంద్రాలకు విరాళంగా ఇస్తూ వీరు ఉదారతను చాటుకుంటున్నారు.

Child Sings in 7 Languages
సోదరీమణులతో రామకృష్ణ (ETV Bharat)

మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలనే సందేశం!
బాలుడు రామకృష్ణ కేవలం వినోదం కోసమే కాకుండా, సామాజిక మార్పు కోసం కూడా తన గొంతును ఉపయోగిస్తున్నాడు. 2025 జులైలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రారంభించిన నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్‌లో (మద్యపాన/మాదక ద్రవ్యాల విముక్తి ప్రచారం) కూడా భాగమై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. 'అబ్ దరువా న పియే మోరే భయ్యా, ఘరవా భేజా తూ రుపయా' (అన్నా ఇకపై మద్యం తాగకు, ఇంటికి డబ్బులు పంపు) అంటూ అర్థం వచ్చేలా రాసి పాడిన పాటలు ఈ ప్రచారంలో విశేష ఆదరణ పొందాయి. గతేడాది శ్రావణ మాసంలో కాంవడ్ యాత్రపై 'సజా దో ఫూలోం సే దేవ్ ఘర్' అంటూ సాగే పాటను సొంతంగా రాసి పాడాడు. ఇది కూడా అతడికి మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఇంకా జానపద నృత్యాలు, భజనలు, గజల్స్, దేశభక్తి గీతాల్లోనూ ఈ బాలుడు దిట్ట.

Child Sings in 7 Languages
సోదరీమణులతో రామకృష్ణ (ETV Bharat)
Child Sings in 7 Languages
సోదరీమణులతో రామకృష్ణ (ETV Bharat)

ఎన్నో పురస్కారాలు
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందిబెన్ పటేల్ చేతుల మీదుగా రెండు సార్లు యూపీ గౌరవ్ అలంకరణ్ సమ్మాన్ పురస్కారం అందుకున్నాడు. ఇంకా యూపీ ప్రభుత్వం కేంద్రం అందించే ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్‌కు రామకృష్ణ పేరును ప్రతిపాదించింది. 'బిహార్ మిథిలా సమ్మాన్', 'బిహార్ ప్రతిభా సమ్మాన్' వంటి పురస్కారాలు కూడా లభించాయి.. 'కాశీ ఎంపీ సాంస్కృతిక మహోత్సవ్ 2025' పోటీల్లో విజేతగా నిలిచాడు. ఝార్ఖండ్, నేపాల్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సహా సనాతన శక్తి సమ్మాన్ పురస్కారం అందుకున్నాడు. ప్రముఖ గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ తన అభిమాన సంగీత కళాకారిణి అని తెలిపిన రామకృష్ణ- తన సంగీతం ద్వారా గయా జిల్లాకు, బిహార్‌కు, భారత దేశానికి ప్రపంచ స్థాయిలో మంచి పేరు తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు.

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BANARAS GHARANA CHILD ARTIST
RAMAKRISHNA MUSIC AWARDS
CHILD SINGER SOCIAL AWARENESS
CHILD SINGS IN 7 LANGUAGES

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