బిహార్ సీఎం నీతీశ్కుమార్ రాజీనామా- మంత్రివర్గాన్ని రద్దు చేయాలని గవర్నర్కు సిఫార్సు
గవర్నర్కు రాజీనామా లేఖ అందించిన నీతీశ్కుమార్- 21 ఏళ్లు బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నీతీశ్కుమార్
Published : April 14, 2026 at 3:38 PM IST
Nitish Kumar Resignation : బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. గవర్నర్ సయ్యద్ అతా హస్నైన్ను కలిసి రాజీనామా పత్రాన్ని సమర్పించారు. అంతకుముందు తన మంత్రివర్గాన్ని రద్దు చేయాలని ఆయన సిఫార్సు చేసినట్లు మంత్రి రామ్ కృపాల్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ముఖ్యమంత్రిగా రాజీనామా చేసే ముందు మంత్రిమండలిని రద్దు చేయడం రాజ్యాంగపరమైన ఆనవాయితీ. ఇందులో భాగంగానే కేబినెట్ సమావేశంలో తన నిర్ణయాన్ని సహచర మంత్రులకు నీతీశ్ కుమార్ తెలియజేశారని మంత్రి వివరించారు. కేబినెట్ రద్దు నిర్ణయాన్ని సీఎం తమకు తెలియజేశారని రామ్ కృపాల్ యాదవ్ తెలిపారు.