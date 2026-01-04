ETV Bharat / bharat

ఆ మొక్క అంగుళం పెరిగేందుకు 20ఏళ్లు- వేలాది మొక్కలను సేకరించిన మాజీ సీఎస్​

అరుదైన కాక్టస్ జాతి మొక్కలను పెంచుకుంటున్న బిహార్ మాజీ సెక్రటరీ అంజనీ కుమార్ సింగ్ - పలు దేశాల నుంచి 2 వేల మొక్కలకు పైగా సేకరణ- 'కాక్టస్ మ్యాన్​'గా ప్రసిద్ధి

Anjani Kumar Singh IAS Officer (Etv Bharat)
Published : January 4, 2026 at 11:03 PM IST

Cactus Only Grow Inch In 20 Years : మీరు సూపర్ స్టార్ మహేశ్​ బాబు నటించిన 'ఖలేజా' సినిమా చాశారా? అందులో ఓ సన్నివేశంలో హీరో మహేశ్​తో పాటు హాస్య నటులు అలీ, సునీల్​ రాజస్థాన్​ థార్​ ఎడారిలోని ఓ గ్రామానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ బ్రహ్మజముడు జాతికి చెందిన ఒక ఎడారి మొక్క కనిపిస్తుంది. దానికి పదేళ్లకోసారి మాత్రమే పూలు పూస్తాయి. ఇంకా పది రోజులైతే పూసే సమయానికి నటుడు అలీ ఆ మొక్కను పీకేస్తాడు. అచ్చం అలాగే నాగజెముడు జాతికి చెందిన మొక్కనే బిహార్​కు చెందిన ఓ సీనియర్ ​ ఐఏఎస్​ అధికారి పెంచుతున్నారు. విశేషం ఏమిటంటే ఈ మొక్క ప్రతి ఇరవై సంవత్సరాలకు కేవలం ఒక అంగుళం మాత్రమే పెరుగుతుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇలాంటి అరుదైన జాతికి చెందిన ఎన్నో మొక్కలను ఆయన తన నివాసంలో పెంచుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ అధికారి పట్నాలో 'కాక్టస్ మ్యాన్​'గానూ ప్రసిద్ధి చెందారు.

రికార్డు స్థాయిలో మొక్కల సేకరణ
ఇలా మొక్కలపై మక్కువ ఉన్న అధికారి ఎవరో కాదు. బిహార్​ ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి అంజనీ కుమార్ సింగ్. బిహార్‌లోని సివాన్ జిల్లాలో జన్మించిన ఆయన, తన బాల్యాన్ని బెగుసరాయ్‌లోని చమ్తా గ్రామంలో గడిపారు. 1981వ బ్యాచ్​కి చెందిన ఈయన, గత 30 ఏళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు నాలుగు వేల దాకా అరుదైన మొక్కలను సేకరించారు. అందులో ఎక్కువగా కాక్టస్ జాతికి చెందినవే సుమారు 2 వేల దాకా ఉంటాయి. అధికారి అంజనీ కుమార్ సింగ్ ప్రస్తుతం బిహార్ మ్యూజియం డైరెక్టర్ జనరల్‌గా ఉన్నారు. 67 ఏళ్ల వయసున్న అంజనీ కుమార్ సింగ్ రికార్డు స్థాయిలో మొక్కలను సేకరించారు.

Officer Anjani kumar Working In Garde n
తోట పని చేస్తున్న అధికారి అంజని కుమార్ సింగ్ (Etv Bharat)

అరుదైన వాటిని కాపాడే ప్రయత్నమే
"నాకు మొక్కలను సేకరించడం అంటే చాలా ఇష్టం. నా భార్యకు కూడా కూడా పుష్పాలన్నా, మొక్కలన్నా ఎంతో ఇష్టం. ఒక రకంగా నేను ఆమె నుంచే ప్రేరణ పొందాను. అలా మా ఇద్దరికీ మొక్కలంటే విపరీతమైన మక్కువ కలిగింది. క్రమంగా, మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరుదైన జాతులను సేకరించడం ప్రారంభించాము. చాలా వరకు ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా నుంచి కూడా సేకరించాం. చాలా మొక్కలు అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయి. వాటిని కాపాడటానికి మా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం" అని అధికారి అంజనీ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

Officer Anjani Kumar Singh In Cactus Garden
కాక్టస్ తోటలో అధికారి అంజని కుమార్ (Etv Bharat)

అధికారి అంజనీ కుమార్ సింగ్ కాక్టస్ తోటలో ఉన్న పలు రకాల మొక్కల ప్రత్యేకతలివే

హవోర్తియా మొక్క : ఇది దక్షిణాఫ్రికాకు చెందింది. దీన్ని 'ఫ్యూచర్ ప్లాంట్'(భవిష్యత్ మొక్క) అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మొక్క గురించి ఆసక్తి కలిగించే విషయమేంటంటే, ఇది 20 ఏళ్లలో కేవలం ఒక అంగుళం మాత్రమే పెరుగుతుంది. ఇతర మొక్కలతో పోలిస్తే నీటిని కూడా చాలా తక్కువగా వినియోగిస్తుంది.

Few Types Of Cactus Plants
పలు రకాల కాక్టస్ మొక్కలు (Etv Bharat)

అలో మొక్క : దీన్ని కోసిన తర్వాత నాటడానికి ఉపయోగిస్తారు. వీటిని కొలంబియా, పెరూ, అమెజాన్ ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు. వీటిని వర్షారణ్య పద్ధతుల్లో పెంచుతారు.

అనూరియం : ఇది కోస్టారికాలో లభిస్తుంది. సగం పసుపు, సగం లేత రంగులో కనిపిస్తుంది. ఒక్కోసారి ఒకే మొక్కలో మూడు రంగులను కూడా చూడవచ్చు.

కార్మెల్ మార్బుల్ : దీన్ని థాయిలాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు. ఈ మొక్క ఆకులు మూడు లేదా నాలుగు రంగుల్లో అందంగా ఉంటుంది.

సగువారో : ఇది ఎత్తైన, అత్యంత ప్రసిద్ధ కాక్టస్. ఇది తరచుగా సినిమాల్లో ఎడారి దృశ్యాల్లో కనిపిస్తుంది. ఈ మొక్క 150 నుంచి 200 సంవత్సరాల వరకు జీవించగలదు.

బన్నీ ఇయర్ కాక్టస్ : దీని చిన్న చెవి లాంటి భాగాలు కుందేలు చెవులను పోలి ఉంటాయి. అందుకే దీనికి ఈ పేరు వచ్చింది.

ఓల్డ్ లేడీ కాక్టస్ : ఇది తెల్లటి, పీచు వెంట్రుకలతో విలక్షణమైన రూపంలో కనిపిస్తుంది.

బ్లూ కాలమ్ కాక్టస్ : ఇది నీలం రంగులో స్తంభం లాంటి ఆకారంలో ఉంటుంది. దాదాపు అన్ని కాక్టస్​లు సక్యూలెంట్స్, అంటే అవి వాటి కాండంలో నీటిని నిల్వ చేస్తాయి. అయితే, అన్ని సక్యూలెంట్స్ కాక్టస్ జాతికి చెందినవే కాదు.

మొక్కల సంరక్షణకై
వివిధ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న మొక్కలు ఇక్కడి స్థానిక వాతావరణానికి అలవాటు పడేందుకు వాటిని ఒక అట్ట పెట్టెలో ఉంచుతున్నట్లు అధికారి తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియను మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుందని ఆయన సూచించారు. బిహార్​లో చల్లని వాతావరణం ఉంటుంది. ఫలితంగా కొన్ని మొక్కలకు ఉష్ణోగ్రతను పెంచేందుకు వాటి చుట్టూ నిప్పు ఏర్పాటు చేయవలసి వస్తుందని ఆయన తెలిపారు.

Cactus Plants In Different Coiours
వివిధ రంగుల్లో కనిపిస్తున్న కాక్టస్ మొక్కలు (Etv Bharat)

అక్షరాస్యతకు చేసిన కృషికి గౌరవంగా
అంజనీ కుమార్ సింగ్ విద్యా శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యమంత్రి సైకిల్, ముఖ్యమంత్రి అక్షర్ అంచల్ పథకం వంటి ముఖ్యమైన పథకాల అమలులో కీలక పాత్ర పోషించారు. అక్షరాస్యతకు ఆయన చేసిన కృషికి భారత రాష్ట్రపతి నుంచి యునెస్కో అవార్డును అందుకున్నారు. ఆయన "వన్ లైఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్" అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు.

