చనిపోయాడనుకున్న కొడుకు 8 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి- ఎలా సాధ్యం? అసలేం జరిగింది?
పాము కాటుతో చనిపోయిన రాహుల్- సాధువు సహాయంతో మళ్లీ బతికి వచ్చి- తిరిగి ఇంటికి రావాలంటే రూ.2 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్- బాలుడి ప్రవర్తనపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన మేనమామకు
Published : August 8, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 9:00 PM IST
Boy Returned Home : రెక్కాడితే డొక్కాడని కుటుంబం. రోజూ పనికి వెలితేనే తిండి దొరికే దీనమైన పరిస్థితి. ఇంతటి కఠిన పరిస్థితుల్లో ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమారుడు పాము కాటుతో మృతిచెందాడు. తమ తలరాత ఇంతే అని అనుకున్న ఆ దంపతులకు సుమారు 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఊహించని రీతిలో కుమారుడు ఎదురయ్యాడు. అమ్మా, నాన్నలను గుర్తు పట్టి ఆప్యాయంగా పలకరించాడు. దీంతో ఆ తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవదులు లేకుండా పోయాయి. కానీ, తమ కుమారుడు వారి చెంతకు చేరాలంటే కొంత మంది వ్యక్తులు లక్షల్లో డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు! దీంతో ఆ పేదకుటుంబం కుమారుడి కోసం అల్లాడిపోతుంది. ఇంతకీ, ఆ డబ్బు డిమాండ్ చేసే వ్యక్తి ఎవరు? చనిపోయాడనుకున్న కుమారుడు ఎలా తిరిగివచ్చాడు? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పాము కాటుకు గురై చనిపోయిన బాలుడు
బిహార్లోని బెగూసరాయ్ జిల్లా మానోపుర్ ముషహరి గ్రామానికి చెందిన కవితా, రామ్ప్రీత్ దాస్ దంపతులకు రాహుల్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. రాహుల్కు 12 ఏళ్ల వయసులో కాళకృత్యాలు తీర్చుకుందామని వెళ్లిన అతడు పాముకాటుకు గురయ్యాడు. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులకు రాహుల్కు నాటు వైద్యం చేయించారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితి క్షీణించడంతో వెంటనే భగవాన్పుర్లోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. అంతా రాహుల్ చనిపోయాడని భావించి ఆయోధ్య ఘాట్ వద్ద గంగానదిలో అతడిని వేశారు.
చేతిపై ఉన్న గాయాన్ని చూసి గుర్తుపట్టి
ఇది జరిగిన సరిగ్గా 8 ఏళ్లకు రాహుల్ సన్నాయి వాయిస్తూ తిరిగి గ్రామానికి వచ్చాడు. ఏమాత్రం తడబడకుండా తల్లిని ఆప్యాయంగా పలకరించాడు. అలాగే, తండ్రి, మేనమామ ఇతర కుటుంబ సభ్యులను సైతం గుర్తుపట్టాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. రాహుల్ శరీరంపై ఉన్న గాయాన్ని చూసి అతడు తమ కుమారుడేనని ఆ దంపతులు నిర్ధరించుకున్నారు. వెంటనే ఇంటికి వచ్చేయమని అడగ్గా, అతని ఫ్లాష్ బ్యాక్ గురించి వారికి వివరించాడు రాహుల్.
"రాహుల్ నా చిన్న కొడుకు. సన్యాసి వేషంలో వచ్చి మా అందరినీ గుర్తుపట్టాడు. మా కుటుంబంలోని మొత్తంమంది పేర్లు చెప్పాడు. అతని దగ్గర ఒక సారంగి, ఒక సంచి ఉన్నాయి. అతను నా కొడుకేనని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. మేము అతనికి ఒక మొబైల్ ఫోన్ కూడా కొనిచ్చాం. అతను ప్రస్తుతం గోరఖ్పుర్లో ఉన్నాడు. నాకు నా కొడుకు తిరిగి కావాలి. ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పాము కాటుకు గురయ్యాడు. అతని శరీరాన్ని అయోధ్య ఘాట్లో నిమజ్జనం చేశారు."-
రాహుల్ తల్లిదండ్రులు
ఏం జరిగిందంటే?
"నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న నన్ను ఓ సాధువు ఒడ్డుకు తీసి చికిత్స చేసి బతికించారు. అనంతరం, ఆధ్యాత్మిక విద్య కోసం గోరఖ్పుర్ తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఒక ఫకీరుగా సాధన చేశాను. సాధన పూర్తయ్యాక, తల్లివద్దకు వెళ్లి ఆమె చేతుల మీదుగా భిక్ష తీసుకోమని నా గురువు ఆజ్ఞాపించారు. అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను" అని రాహుల్ చెప్పాడు. అయితే, ఇదంతా విన్న రాహుల్ కుటుంబం అతడికి ఒక కొత్త ఫోన్ కొని ఇచ్చారు. గోరఖ్పుర్ వెళ్లిన తర్వాత తన గురువుతో మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చేయమని చెప్పారు.
విషయం తెలుసుకున్న రాహుల్ బాబాయికి ఈ విషయంపై అనుమానం వచ్చింది. అసలు ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది నిజంగా రాహులేనా అని అతడికి ఫోన్ చేశాడు. వెంటనే ఇంటికి వచ్చేయమని రాహుల్తో చెప్పాడు. "నాకు రావాలనే ఉంది కానీ, నేను రావాలంటే ఇక్కడ భండారా(అన్నదానం) ఏర్పాటు చేయాలి. ఇందుకోసం సుమారు రూ.2లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది" అని రాహుల్ చెప్పాడు. 'నువ్వు ముందు రా,ఆ తర్వాత అందరం వెళ్లి డబ్బులు కడదాం' అని బాబాయి చెప్పగా రాహుల్ ఫోన్ కట్ చేశాడు. అయితే, గోరఖ్పుర్కు వచ్చి ఒక విందును ఏర్పాటు చేయమని రాహుల్ గురువు, ఆ దంపతులను కోరారని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, ఈ విషయంపై పూర్తి దర్యాప్తు నిర్వహించాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు. బాలుడి పూర్తి ఆధారాలను సేకరించి, అవసరమైతే డీఎన్ఏ పరీక్షలు నిర్వహించాలని చెబుతున్నారు. ఈ విషయంపై జిల్లా యంత్రాగం స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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