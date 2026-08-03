బీజేపీ కంచుకోట బద్దలు - బాంకీపుర్లో విజయం దిశగా ప్రశాంత్ కిషోర్
నితిన్ నబీన్ రాజీనామా వల్ల ఖాళీ అయిన స్థానంలో ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆధిక్యం
Published : August 3, 2026 at 5:17 PM IST
Prashant Kishor Election : బిహార్లోని బాంకీపుర్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికలో జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం దిశగా దూసుకెళ్తున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్పై 20 వేల ఓట్లకుపైగా మెజార్టీతో ఉన్నారు. బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ రాజీనామాతో బాంకీపుర్లో ఉపఎన్నిక జరిగింది. 1995 నుంచి ఈ స్థానంలో బీజేపీ ఒక్కసారి కూడా ఓడిపోలేదు. కంచుకోట లాంటి స్థానంలో ఈసారి బీజేపీకి ఓటమి ఎదురుకాబోతోంది.
బాంకీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో మరో మూడు రౌండ్లలో ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి కానుంది. ఈ మూడు రౌండ్లలో కలిపి దాదాపు 5వేల వరకు ఓట్లు లెక్కించాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే 20 వేల ఓట్లకుపైగా ఆధిక్యంలో ఉన్న ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం దాదాపు ఖాయమైందనే చెప్పాలి.