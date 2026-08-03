ETV Bharat / bharat

బీజేపీ కంచుకోట బద్దలు ​- బాంకీపుర్​లో విజయం దిశగా ప్రశాంత్ కిషోర్

నితిన్‌ నబీన్‌ రాజీనామా వల్ల ఖాళీ అయిన స్థానంలో ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ ఆధిక్యం

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Prashant Kishor Election : బిహార్​లోని బాంకీపుర్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికలో జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం దిశగా దూసుకెళ్తున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్​పై 20 వేల ఓట్లకుపైగా మెజార్టీతో ఉన్నారు. బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ రాజీనామాతో బాంకీపుర్​లో ఉపఎన్నిక జరిగింది. 1995 నుంచి ఈ స్థానంలో బీజేపీ ఒక్కసారి కూడా ఓడిపోలేదు. కంచుకోట లాంటి స్థానంలో ఈసారి బీజేపీకి ఓటమి ఎదురుకాబోతోంది.

బాంకీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో మరో మూడు రౌండ్లలో ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి కానుంది. ఈ మూడు రౌండ్లలో కలిపి దాదాపు 5వేల వరకు ఓట్లు లెక్కించాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే 20 వేల ఓట్లకుపైగా ఆధిక్యంలో ఉన్న ప్రశాంత్ కిషోర్ విజయం దాదాపు ఖాయమైందనే చెప్పాలి.

TAGGED:

PRASHANT KISHOR ELECTION
PRASHANT KISHOR ELECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.