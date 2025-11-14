ఆర్జేడీ ఢమాల్! బిహార్లో 'లాలూ' పార్టీకి భారీ షాక్- తేజస్వీ ఎక్కడ ఫెయిల్?
ఆర్జేడీ దారుణ పరాజయానికి కారణాలు ఇవే!
Published : November 14, 2025 at 3:54 PM IST
- 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 75 సీట్లలో విజయం
- రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పార్టీగా స్థానం
- ఐదేళ్లలో తారుమారైన సన్నివేశం
- 2025 ఎన్నికల్లో 30 సీట్లకు పరిమితం
- అసాధారణమైన హామీలు ఇచ్చినా దొరకని పీఠం
- పార్టీ బాస్ విజయంపైనే దోబూచులాట
ఇది బిహార్లో ఆర్జేడీ (రాష్ట్రీయ జనతా దళ్) పరిస్థితి. గత ఎన్నికల్లో అత్యధికంగా 75 సీట్లు గెలిచి రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన ఆర్జేడీ, ఈసారిగా దారుణమైన పరాజయం పాలైంది. అంతే కాదు బిహార్ చరిత్రలో రెండో అతిచెత్త రిజల్ట్ అందుకుంది. 2010లో ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ దారుణమైన ప్రదర్శన చేసింది. ఆ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ కేవలం 22 సీట్లను మాత్రమే గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు తగ్గట్లే మహాగఠ్ బంధన్ ఓటమి పాలవ్వగా, ఆర్జేడీ మరింతగా దిగజారింది. కేవలం 30 సీట్లకే పరిమితమైంది. మూడో స్థానానికి దిగజారింది. గతంలో వచ్చిన సంఖ్యకు సగం కూడా సాధించలేకపోయింది. ఆ పార్టీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ విజయంపై కూడా దోబూచూలాట జరిగింది. ఒకానొక సమయంలో ఓడిపోతారేమనని ట్రెండ్స్ వచ్చాయి. అయితే ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? ప్రజలు ఎందుకు ఆర్జేడీని ఈ స్థాయిలో తిరస్కరించారు? అందుకు గల కారణాలేంటి? ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రజల్లో ఆర్జేడీపై పెరిగిన అసంతృప్తి
గత ఎన్నికల్లో మార్పు కావాలి, యువ నాయకత్వం రావాలి అన్న భావనతో ఆర్జేడీకి భారీ మద్దతు లభించింది. దీంతో 2020 ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీ ఆవిర్భవించింది. కానీ, ఆ తర్వాత సీన్ మారిపోయింది. గత ఎన్నికల తర్వాత నీతీశ్ బీజేపీతో విభేదించి ఆర్జేడీతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పుడు తేజస్వీ డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో తేజస్వీ నుంచి ప్రజలు ఆశించిన ఫలితాలు కనిపించలేదన్న అభిప్రాయం ఉంది. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో తేజస్వీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. నిరుద్యోగం తగ్గుతుందని హామీలు ఇచ్చినా స్పష్టమైన కార్యాచరణ కనిపించకపోవడంతో ఘోర ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది.
సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకుపైనే ఆధారపడటం
మొదటి నుంచి ఆర్జేడీకి ముస్లింలు, యాదవులు సంప్రదాయ ఓటుబ్యాంకుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూాడా అదే కాంబినేషన్ను నమ్ముకోవడమే ఆర్జేడీ కొంపముంచింది. ఇతర వర్గాల్లోకి ఆ పార్టీ వెళ్లలేకపోవడం కూడా ఫలితాలపై ప్రభావం చూపింది. దీంతో ఆర్జేడీ నడిచే దారి కొత్తది కాదు పాతదే అన్న భావన ఓటర్లలో పెరిగింది. కొత్త వర్గాలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం సరైన స్థాయిలో జరగలేదు. అందుకే ఆర్జేడీ ఓటు విస్తరణ జరగలేదు.
కాంగ్రెస్పై అధిక ఆధారపడటం
మహాగఠ్బంధన్ భాగస్వామి అయిన కాంగ్రెస్ బిహార్లో చాలా బలహీన స్థితిలో ఉంది. అయినా ఆ పార్టీపై విశ్వాసం పెట్టి, స్థానిక సమస్యల కంటే ఓటు చోరీ వంటి రాజకీయ ఆరోపణలపై ఫోకస్ పెట్టడం ఆర్జేడీకి మైనస్గా మారింది. బిహార్లో మొదటి నుంచి దళితుల్లో కొన్ని వర్గాలు కాంగ్రెస్ వెంట ర్యాలీ అవుతున్నాయి. అలాగే, వలస కూలీలు కొంత శాతం కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా ఉన్నారు. కానీ ఈ ఓట బ్యాంకు ఆర్జేడీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేంత స్థాయిలో లేకపోవడం గమనార్హం. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే కూటమిలో కాంగ్రెస్ బలహీనత ఆర్జేడీకే నేరుగా భారమైంది.
మైనస్గా మారిన ఫ్రెండ్లీ పోటీ
మహాగఠ్బంధన్లో లోపాలు ఎన్నికల ముందుకు బయటపడ్డాయి. అభ్యర్థుల ఎంపికపై అసంతృప్తి, సీట్ల కేటాయింపులపై చిన్న పార్టీల మధ్య గందరగోళం, అంతర్గత విమర్శలు ఇవన్నీ ప్రజలకు తప్పుడు సంకేతాలు పంపాయి. అవి ప్రత్యర్థులకు అదనపు ప్రయోజనం చేకుర్చాయి. ముఖ్యంగా కూటమిలో మిత్రపక్షాలు సీపీఐ(ఎంఎల్), కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులతో ఆర్జేడీ కొన్ని స్థానాల్లో స్నేహపూర్వక పోటీకి దిగింది. అది కేవలం స్నేహకపూర్వకమే చెప్పినా, ఎన్డీఏ కూటమి దాన్ని ఎండగట్టింది. సమన్వయ లోపాన్ని ఎత్తి చూపింది. దీంతో ఫ్రెండ్లీ పోటీ కూడా ఆర్జేడీ కాస్త మైనస్గా మారింది.
చిన్న పార్టీల ఎంట్రీ- ప్రతిపక్ష ఓట్ల చీలిక
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష ఓట్లను ఎక్కువగా చీల్చింది చిన్న పార్టీలే. అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఎంఐఎం సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఆర్జేడీ ముస్లిం ఓటు బ్యాంకును నిలువునా చీల్చింది. ప్రశాంత్ కిషోర్ జాన్ సురాజ్ యువత, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఈబీసీ ఓట్లను ఆకర్షించారు. ఈ ఓటు చీలిక అనేక నియోజకవర్గాల్లో నేరుగా ఎన్డీఏ అభ్యర్థులకు లాభం చేకూర్చింది. ఆర్జేడీకి పెద్ద ఎత్తున నష్టాన్ని తీసుకొచ్చింది.
ప్రత్యర్థి కూటమి బలంగా నిలవడం
ఈసారి ఎన్డీఏ, ముఖ్యంగా బీజేపీ, ప్రచారంలో చాలా దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లింది. కేంద్ర పథకాల ప్రయోజనాలు, చట్టవ్యవస్థపై హామీలు, సుపరిపాలన, అభివృద్ధి వంటి హామీలను ప్రజల ముందుపెట్టింది. ఎన్డీఏ ప్రచారం చాలా సమిష్టిగా సాగింది. బీజేపీ- జేడీయూ కలయిక ప్రజల్లో స్థిరమైన ప్రభుత్వం అనే సందేశాన్ని బలంగా తీసుకెళ్లింది. దీంతో ఆర్జేడీ ప్రధాన పోరులో వెనుకబడింది. ఓటు శాతం అనేక ప్రాంతాల్లో చీలిపోయింది.
తేజస్వీ యాదవ్ ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవడం
ఈసారి తేజస్వీ యాదవ్ నిరుద్యోగం, వలస సంక్షోభం, యువత సమస్యలు వంటి అంశాలపై ప్రచారం నడిపించారు. కానీ ఎన్డీఏకు సంప్రదాయంగా మద్దతిచ్చే ఈబీసీ వర్గాలను ఆయన ఆకట్టుకోలేకపోయారు. ఈ వర్గం బిహార్ రాజకీయాల్లో పెద్ద శాతం. అందుకే ఆ వర్గాల ఓటర్లు ఎక్కువ ఉన్న చోటే ఆర్జేడీకి ఓట్లు పడలేదనే చెప్పాలి.
అంతర్గత కలహాలు- తేజ్ ప్రతాప్ ప్రభావం
తేజస్వీ యాదవ్ కుటుంబంలో గందరగోళం కూడా పార్టీని బాగా దెబ్బతీసింది. ఆయన సోదరుడు తేజ్ ప్రతాప్ నూతన పార్టీ ఏర్పాటు చేసి ఆర్జేడీ సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకులో కొంత భాగం చీల్చారు.
ఆటవిక రాజ్యం అంటూ మోదీ, షా, నీతీశ్ ప్రాచారం
లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్పై ఉన్న పాత అవినీతి కేసులను ఎన్డీఏ బలంగా ప్రచారం చేసింది. లాలూ నాయకత్వంలో బిహార్లో ఆటవిక రాజ్యం సాగిందంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, నీతీశ్ ప్రచారం చేసారు. ఈ ప్రచారం ప్రజల్లో భయాందోళన కలిగించింది. యువ ఓటర్లు, మధ్యతరగతి ఈ ప్రచారానికి ప్రభావితమయ్యారు. కొత్త ఓటర్లపై ప్రభావం చూపింది. 2000ల దశకంలోని పాత ఘటనలను పెద్దఎత్తున ముందు పెట్టడంతో కొంతమంది ఓటర్లు ఆర్జేడీపై శంకించటం మొదలుపెట్టారు. ఏదేమైనా 2025 ఎన్నికల్లో ఓటమి ఆర్జేడీకి పెద్ద హెచ్చరిక అని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.