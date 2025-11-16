ప్రతి ఓటు అవసరమేగా! బిహార్లో 11 స్థానాల్లో 1000 ఓట్లలోపు తేడాతోనే వరించిన విజయాలు
Published : November 16, 2025 at 9:29 AM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ (నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్) కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. 243 స్థానాల్లో ఏకంగా 202 సీట్లో గెలిచి సత్తా చాటింది. అయితే ఈ ఎన్నికల ఫలితాలను విశ్లేషించినప్పుడు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడానికి ప్రతి ఓటు కీలకమే అని ఈ ఎలక్షన్స్ ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఏకంగా 11 స్థానాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ పోరు సాగింది. ఈ స్థానాల్లో గెలుపు, ఓటమి మధ్య ఓట్ల తేడా కేవలం 1000లోపే ఉండటం గమనార్హం. ముఖ్యంగా కొన్ని చోట్ల అయితే అభ్యర్థులు కేవలం 27 ఓట్లు, 30 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడం, గెలవడం అనేది ప్రతి ఓటు ఎంత అవసరమో నొక్కి చెబుతుంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో వెయ్యి ఓట్ల తేడాలోపు గెలుపు-ఓటములు దోబూచులాడిన ఆ స్థానాలు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
100 ఓట్లలోపు తేడాతో గెలిచినవి
27 ఓట్ల తేడాతో: సందేశ్ అసెంబ్లీ స్థానంలో జేడీయూకు చెందిన రాధాచరణ్ షా కేవలం 27 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. ఈయన ఆర్జేడీకి చెందిన దీపు సింగ్పై గెలుపొందారు. ఈ ఎన్నికల్లో రాధాచరణ్ షా 80,598 ఓట్లు పొందగా, దీపు సింగ్ 80,571 ఓట్లు పొందారు. మొత్తం రాష్ట్రంలోనే ఇది అత్యల్ప తేడాతో గెలిచిన స్థానం కావడం గమనార్హం.
30 ఓట్ల తేడా: రామ్గఢ్ నియోజకవర్గంలో బీఎస్పీ అభ్యర్థి సతీష్ యాదవ్ 30 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో గెలుపొందారు. బీజేపీకి చెందిన చెందిన అశోక్ సింగ్ను ఆయన ఓడించారు. సతీష్ యాదవ్ 72,689 ఓట్లు పొందగా, అశోక్ సింగ్కు 72,659 ఓట్లు వచ్చాయి. ఈ సీటులో ప్రతి రౌండ్లోనూ ఆధిక్యాలు మారుతూ వచ్చాయి.
97 ఓట్ల తేడా: అగియాన్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి అభ్యర్థి మహేష్ పాశ్వాన్ గెలిచారు. సీపీఐఎంఎల్కు చెందిన శివ్ ప్రకాష్ రంజన్ను 97 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. మహేష్ పాశ్వాన్ 69,412 ఓట్లు పొందగా, శివ్ ప్రకాష్ రంజన్ 69,317 ఓట్లు సాధించారు.
100- 500 ఓట్ల తేడాతో గెలిచినవి
- 112 ఓట్ల తేడా: నబీనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో జేడీయూ అభ్యర్థి చేతన్ ఆనంద్ 112 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. ఆర్జేడీ అభ్యర్థి అమోద్ చంద్రవంశీని ఆయన ఓడించారు. చేతన్ ఆనంద్ 80,380 ఓట్లు పొందగా, అమోద్ చంద్రవంశీ 80,268 ఓట్లు సాధించారు.
- 178 ఓట్ల తేడా: ఢాకా అసెంబ్లీ స్థానంలో ఆర్జేడీ అభ్యర్థి ఫైసల్ రెహమాన్ 178 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి పవన్ జైస్వాల్ పై ఆయన విజయం సాధించారు. ఫైసల్ రెహమాన్ 112,727 ఓట్లు పొందగా, పవన్ జైస్వాల్ 112,549 ఓట్లు సాధించారు. ఈ స్థానంలో మైనారిటీ, వెనుకబడిన తరగతుల ఓట్లు నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించాయి.
- 221 ఓట్ల తేడా : ఫార్బిస్గంజ్ స్థానంలో కాంగ్రెస్కు చెందిన మనోజ్ విశ్వాస్ బీజేపీ అభ్యర్థఇ విద్యాసాగర్ను 221 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. మనోజ్ విశ్వాస్కు 1,20,114 ఓట్లు రాగా, విద్యాసాగర్కు 1,19,893 ఓట్లు వచ్చాయి. ఈ స్థానంలో కాంగ్రెస్ ఊహించని విధంగా బాగా రాణించింది.
- 389 ఓట్ల తేడా: ఎల్జేపీ( రామ్ విలాస్)కి చెందిన సంగీతా దేవి ఎంఐఎం అభ్యర్థి మొహమ్మద్ ఆదిల్ హసన్ను 389 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. సంగీతా దేవి 80,549 ఓట్లు సాధించగా, ఆదిల్ హసన్ 80,070 ఓట్లు సాధించారు.
500 నుంచి 1000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచినవి
- 602 ఓట్ల తేడా : కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అభిషేక్ రంజన్ బీజేపీకి చెందిన చెందిన ఉమాకాంత్ సింగ్ను 602 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. అభిషేక్ రంజన్కు 87,538 ఓట్లు రాగా, ఉమాకాంత్ సింగ్ 86,936 ఓట్లు పొందారు.
- 793 ఓట్ల తేడా: జెహనాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఆర్జేడీకి చెందిన రాహుల్ కుమార్ జేడీయూ అభ్యర్థి చందేశ్వర్ ప్రసాద్ను 793 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. రాహుల్ కుమార్ 86,402 ఓట్లు సాధించగా, చందేశ్వర్ ప్రసాద్ 85,609 ఓట్లు సాధించారు. ఇక్కడ చివరి రెండు రౌండ్ల లెక్కింపు చాలా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది.
- 881 ఓట్ల తేడా: బోధ్ గయలో ఆర్జేడీకి చెందిన కుమార్ సర్వజీత్ 881 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. ఇక్కడ ఎల్జేపీ(రామ్ విలాస్ పార్టీ)కి చెందిన శ్యామ్ దేవ్ పాశ్వాన్పై ఆయన గెలిచారు. సర్వజీత్ 1,00,236 ఓట్లు పొందగా, శ్యామ్ దేవ్ పాశ్వాన్ 99,355 ఓట్లు పొందారు.
- 981 ఓట్ల తేడా: ఎల్జేపీ(రామ్ విలాస్ పార్టీ) చెందిన అరుణ్ కుమార్ షా ఆర్జేడీ అభ్యర్థి అనిరుధ్ కుమార్ను 981 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. అరుణ్ షాకు 88,520 ఓట్లు రాగా, అనిరుధ్ కుమార్ కు 87,539 ఓట్లు వచ్చాయి.