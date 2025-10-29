ETV Bharat / bharat

అది మహాగఠ్​బంధన్ కాదు దొంగబంధన్- ఆ కూటమి అధికారంలోకి వస్తే PFI కార్యకర్తలు జైల్లో ఉంటారా? : అమిత్ షా

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 3:47 PM IST

Amit Shah On Mahagathbandhan: బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ కూటమిపై విమర్శలు గుప్పించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసిన పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా (పీఎఫ్‌ఐ) సంస్థకు చెందిన కార్యకర్తలను మహాగఠ్ బంధన్ బిహార్​లో అధికారంలోకి వస్తే జైలులోనే ఉంటారా? అని ప్రశ్నించారు. పట్నాలోని ఫుల్వారీ షరీఫ్‌లో పీఎఫ్‌ఐ కార్యకర్తలు చురుకుగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. దర్భాంగాలో జరిగిన ర్యాలీలో మహాగఠ్ బంధన్​పై అమిత్ షా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

'అది మహాగఠ్ బంధన్ కాదు దొంగ బంధన్'
"పీఎఫ్ఐ సంస్థను ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వమే నిషేధించింది. దేశవ్యాప్తంగా సోదాలు నిర్వహించి పీఎఫ్‌ఐ కార్యకర్తలను జైలులో పెట్టాం. బిహార్‌లో ఆర్​జేడీ-కాంగ్రెస్ కూటమి అధికారంలోకి వస్తే పీఎఫ్‌ఐ కార్యకర్తలు జైలులోనే ఉంటారా? బీజేపీ చాలా మంది యువకులకు టికెట్లు ఇచ్చింది. కానీ ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు యువతకు టికెట్లు ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆర్​జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ తన కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్​ను బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ తన కుమారుడు రాహుల్​ను ప్రధానిగా చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. లాలూ ప్రసాద్ దాణా, ల్యాండ్ ఫర్ జాబ్ స్కామ్​లో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ రూ. 12 లక్షల కోట్ల అవినీతి కేసుల్లో చిక్కుకుంది. అది మహాగఠ్ బంధన్ కాదు 'దొంగ బంధన్" అని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు.

ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం బిహార్‌లోని 8.52 కోట్ల మందికి ఉచిత రేషన్ ఇస్తుందని, మఖానా బోర్డును ఏర్పాటు చేసిందని అమిత్ షా తెలిపారు. గృహ వినియోగదారులకు 125 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్​ను అందిస్తోందని గుర్తు చేశారు. దర్భాంగాకు త్వరలో మెట్రో రైలు వస్తుందని, ఇప్పటికే విమానాశ్రయం నిర్మితమైందని పేర్కొన్నారు. ఎయిమ్స్ నిర్మాణ దశలో ఉందని వెల్లడించారు. మిథిలాలో సీతాదేవి ఆలయం నిర్మిస్తున్నామని, ఆమె సందర్శించిన అన్ని ప్రదేశాలు రామ్ సర్క్యూట్‌కు అనుసంధానిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఎన్​డీఏ సర్కార్ ప్రభుత్వం మైథిలికి అధికారిక హోదా ఇచ్చిందని అన్నారు.

