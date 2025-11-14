'సంకల్ప్ పత్ర' సక్సెస్- ఎన్డీఏ మేనిఫెస్టోకు బిహారీలు ఫిదా!
బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ జోరు- అధికార కూటమి మ్యానిఫెస్టోను విశ్వసించిన ప్రజలు
Published : November 14, 2025 at 3:40 PM IST
NDA Manifesto Bihar 2025: బిహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి 'సంకల్ప పత్ర' పేరిట మ్యానిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలను ప్రజలు విశ్వసించారు. ఈ క్రమంలో బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి పట్టం కట్టారు. మహాగఠ్బంధన్ కూడా మ్యానిఫెస్టోలో భారీ హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ బిహారీలు ఆ కూటమిని నమ్మలేదు. మరోసారి ఎన్డీఏకే జై కొట్టారు. ఈ క్రమంలో మ్యానిఫెస్టోలో ఎన్డీఏ ఇచ్చిన హామీలేంటి? ఆ కూటమికి కలిసొచ్చిన వాగ్దానాలేంటి? మహాగఠ్ బంధన్ హామీలను ప్రజలు నమ్మకపోవడానికి కారణాలు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అక్టోబరు 31న పట్నాలో సంకల్ప పత్ర పేరుతో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ ఎన్డీఏ మ్యానిఫెస్టోను రిలీజ్ చేశారు. అందులో యువత, మహిళలు, రైతులను ఆకట్టుకునేలా హామీలు ఇచ్చారు. ఆ వాగ్దానాలే ఎన్డీఏ కూటమిని మరోసారి బిహార్ ఓటర్లకు దగ్గర చేశాయి. అలాగే ఓటర్లు ఎన్డీఏకు జైకొట్టేందుకు కారణమయ్యాయి.
యువతకు కోటి ఉద్యోగాలు
రాష్ట్రంలోని యువతకు కోటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ఎన్డీఏ తమ మ్యానిఫెస్టోలో తెలిపింది. ఈ హామీ యువ ఓటర్లు, నిరుద్యోగ యువతకు ఆ కూటమికి చేరువ చేయడంలో బాగా సాయపడింది. అలాగే ప్రతి జిల్లాలో మెగా నైపుణ్య కేంద్రాల ఏర్పాటు కూడా అధికార కూటమికి బాగా కలిసొచ్చింది.
మహిళల ఓట్లపై గురి
ఏడాదికి రూ.లక్ష వరకు సంపాదించేలా కోటి మంది మహిళలను 'లఖ్ పతి దీదీ'లుగా మార్చుతామని ఎన్డీఏ వాగ్దానం చేసింది. ఈ హామీ మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకుంది. అలాగే మహిళలు వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామని ఇచ్చిన హామీ కూడా ఎన్డీఏ కూటమికి మహిళా ఓటర్లను చేరువ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
ఈబీసీ ఓటర్లకు గాలం
ఈబీసీలకు రూ.10 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని హామీ కూడా ఎన్డీఏకు లాభం చేకూర్చింది. అలాగే రాష్ట్రంలో సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులను అంచనా వేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని వాగ్దానం చేసింది. దీంతో ఈబీసీ ఓటర్లకు ఎన్డీఏ తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేసింది.
రైతులకు అభయం
కర్పూరీ ఠాకూర్ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద ప్రతి రైతుకు ఏడాదికి రూ.9వేలు పెట్టుబడి సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది ఎన్డీఏ సర్కార్. మూడు విడతల్లో ఈ మొత్తం చెల్లిస్తామని పేర్కొంది. ఈ హామీ అన్నదాతలను ఎన్డీఏ కూటమికి దగ్గర చేయడంలో సాయపడింది.
అభివృద్ధి హామీలు
బిహార్లో ఏడు ఎక్స్ప్రెస్ వేలు, న్యూ పట్నా గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ, నాలుగు నగరాల్లో మెట్రో రైలు సేవల ఏర్పాటు చేస్తామని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రజలకు హామీ ఇచ్చింది. తమ ప్రభుత్వం మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే బిహార్ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేస్తామని వాగ్దానం చేసింది. ఈ హామీలు కూడా ఎన్డీఏ విజయానికి పనికొచ్చాయి.
ఉచితాలు
ఉచిత రేషన్, 125 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, రూ.5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్య చికిత్స, 50 లక్షల పక్కా ఇళ్లు, కేజీ టూ పీజీ ఉచిత విద్య హామీలను కూడా ఎన్డీఏ ఇచ్చింది. ప్రతి జిల్లాలో వైద్య కళాశాలలు, ఏఐ హబ్లు, గిగ్ వర్కర్లు, ఆటో డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సాయం వంటి వాగ్దానాలు చేసింది. వీటిని విశ్వసించి బిహారీలు మరోసారి ఎన్డీఏ కూటమికి పట్టం కట్టారు.
ఎన్డీఏ ఇచ్చిన కీలక హామీలు ఇవే
- కేజీ టు పీజీ వరకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య
- రాష్ట్రంలోని యువతకు కోటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
- ప్రతి జిల్లాలో మెగా నైపుణ్య కేంద్రాల ఏర్పాటు
- ఏడాదికి రూ.లక్ష వరకు సంపాదించేలా కోటి మంది మహిళలను లఖ్పతి దీదీలుగా మార్చడం
- మహిళలు వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం
- ఈబీసీలకు రూ.10 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు
- కర్పూరీ ఠాకూర్ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద రైతులకు రూ.9వేల సాయం
- గ్లోబల్ బ్యాక్ ఎండ్ హబ్, డిఫెన్స్ కారిడార్ ఏర్పాటు
పట్నా సమీపంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఏర్పాటు
ఇలాంటి ఆకర్షణీయ హామీలను ఎన్డీఏ తమ మ్యానిఫెస్టోలో ఇచ్చి బిహారీ ఓటర్లను ఆకట్టుకుంది. వీటిని విశ్వసించిన బిహార్ ఓటర్లు మరోసారి ఎన్డీఏ కూటమికి జై కొట్టారు. దీంతో మరోసారి బిహార్లో నీతీశ్ సర్కార్ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది. 20 ఏళ్లుగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న ఆర్జేడీకి మరో సారి మొండిచెయ్యే ఎదురైంది.
మహాగఠ్ బంధన్ హామీలను విశ్వసించని ఓటర్లు
'తేజస్వీ ప్రతిజ్ఞా ప్రణ్' పేరుతో మ్యానిఫెస్టోను మహాగఠ్బంధన్ విడుదల చేసింది. ఈ మ్యానిఫెస్టోలో ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరణ తదితర హామీలు ఇచ్చింది. బిహార్ను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడంతో పాటు దేశంలో నంబర్ వన్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని పేర్కొంది. అయినప్పటికీ ఈ వాగ్దాలను బిహారీలు విశ్వసించలేదు. ఎన్డీఏ మ్యానిఫెస్టోకు ఆకర్షితులై ఆ కూటమికే జైకొట్టి పట్టం కట్టారు.
- ఇంటికొక ఉద్యోగం
- కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు పర్మినెంట్
- పాత పెన్షన్ పథకం పునరుద్ధరణ
- మై-బెహిన్ మాన్ యోజన కింద మహిళలకు నెలకు రూ.2,500 ఆర్థిక సాయం
- ప్రతి కుటుంబానికి 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్
- పేద కుటుంబాలకు రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్
- ప్రతి వ్యక్తికి రూ.25 లక్షల కవరేజ్ అయ్యే ఉచిత ఆరోగ్య బీమా
- పోటీ పరీక్షల అప్లికేషన్ ఫీజు ఫ్రీ
- 8-12వ తరగతుల విద్యార్థులకు ఉచిత ట్యాబ్స్
- ప్రతి 70కి.మీలకు ఒక కొత్త విశ్వవిద్యాలయం
- జీవికా దీదీలను నెలకు రూ.30 వేల జీతం
- వలస కార్మికుల కోసం ప్రత్యేక విభాగం
నవంబర్ 18న ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా : తేజస్వి యాదవ్