ETV Bharat / bharat

రెండేళ్ల తర్వాత ఇంటికొచ్చిన కొడుకు- పదేళ్ల అనంతరం తల్లిదండ్రుల వద్దకు అక్కాతమ్ముళ్లు

తమ పిల్లలు తప్పిపోయి తల్లిదండ్రుల వేదన- బిహార్‌, ఒడిశాలో ఇదే తరహా ఘటనలు- ఎట్టకేలకు ఇంటికొచ్చిన పిల్లలు- సంతోషంలో పేరెంట్స్

Missing children Reunite With Family
Missing children Reunite With Family (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 11:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Missing children Reunite With Family : తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటారు. వాళ్లను బాగా చదివించి ప్రయోజకులను చేయాలని తాపత్రయపడతారు. అయితే తమ పిల్లలు అనుకోకుండా తప్పిపోవడం లేదా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి దూరమైతే ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనలే బిహార్‌, ఒడిశాలో జరిగాయి. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తల్లిదండ్రులకు దూరమైన పిల్లలు తాజాగా ఇంటికి తిరిగొచ్చారు. అదేలాగో స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

రెండేళ్ల తర్వాత ఇంటికి
బిహార్‌లోని ముంగేర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ తన కుటుంబం వద్ద చేరుకున్నాడు. ఇంటి నుంచి రూ.50 తీసుకుని అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైన వ్యక్తి మళ్లీ ముంగేర్ పోలీసులు, జిల్లా అధికారులు సాయంతో సొంత గూటికి వచ్చాడు. దీంతో యువకుడి కుటుంబం సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఇంతటి సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత తన కొడుకును కళ్లారా చూసిన ఆ వృద్ధ తల్లి కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి.

కొడుకు రాక కోసం తల్లి ఎదురుచూపులు
ముంగేర్ జిల్లా చండికా స్థాన్‌కు చెందిన ధర్మేంద్ర కుమార్ రెండేళ్ల క్రితం తన ఇంటి నుంచి అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమయ్యాడు. దీంతో అతడి కోసం కుటుంబ సభ్యులు వెతికారు. అయినప్పటికీ ధర్మేంద్ర ఆచూకీ లభించలేదు. కాలం గడుస్తున్న కొద్ది ధర్మేంద్ర మీద అతడి కుటుంబం ఆశలు వదులుకుంది. తన కుమారుడు వస్తాడని ధర్మేంద్ర తల్లి మున్నీ దేవి ప్రతిరోజూ ఇంటి తలుపు దగ్గర కూర్చుని చూసేది. కొడుకు కోసం కన్నీటి పర్యంతమయ్యేది. ఈ తరుణంలో జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కుప్వారా జిల్లాలో పాకిస్థాన్ సరిహద్దు సమీపంలో ఒక యువకుడు అత్యంత అనుమానాస్పద స్థితిలో కనిపించాడని స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఆ ప్రదేశం అత్యంత సున్నితమైన సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో దేశ భద్రతా సంస్థలు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాయి. ధర్మేంద్రను అదుపులోకి తీసుకుని లాల్‌పోరా పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించాయి. అక్కడ అతడి నుంచి వివరాలు రాబట్టాయి. తన పేరు ధర్మేంద్ర కుమార్ అని, తాను బిహార్‌లోని ముంగేర్ జిల్లాకు చెందిన వాడినని విచారణ సమయంలో యువకుడు చెప్పాడు.

Missing children Reunite With Family
తల్లి మళ్లీ కలుసుకున్న ధర్మేంద్ర కుమార్ (ETV Bharat)

ఈ సమాచారాన్ని జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు వెంటనే ముంగేర్ జిల్లా యంత్రాంగానికి తెలియజేశారు. ముంగేర్ జిల్లా కలెక్టర్, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ తక్షణమే తగు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ యువకుడి గుర్తింపును నిర్ధారించడానికి, అతను సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చేలా చూడటానికి ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందం మే 15న ముంగేర్ నుంచి బయలుదేరి జమ్ముకశ్మీర్‌కు వెళ్లింది. కుప్వారా జిల్లా యంత్రాంగం, స్థానిక పోలీసుల సాయంతో అవసరమైన అన్ని న్యాయపరమైన లాంఛనాలను పూర్తి చేసింది. మే 19 రాత్రికి ధర్మేంద్రను తీసుకుని ముంగేర్‌కు తిరిగి వచ్చింది. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ధర్మేంద్రను అతడి కుటుంబానికి అప్పగించింది. తన కొడుకును చూడగానే మున్నీ దేవి అతడ్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది. బాధను ఆపుకోలేక వెక్కివెక్కి ఏడ్చేసింది.

చనిపోయాడేమోనని భయపడ్డాం : ధర్మేంద్ర తల్లి
గత రెండేళ్లుగా తాము తీవ్రమైన వేదన అనుభవించామని ధరేంద్ర తల్లి మున్నీ దేవి తెలిపింది. అన్ని చోట్లా వెతికాం కానీ తన కుమారుడి ఆచూకీ లభించలేదని పేర్కొంది. ధర్మేంద్ర ఈ లోకంలో లేడేమోనని భయపడ్డామని వెల్లడించింది. ముంగేర్ పోలీసులు, జిల్లా యంత్రాంగం చొరవతో తన కొడుకు ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడని సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సహాయానికి పోలీసులకు, అధికారులకు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞులమై ఉంటామని చెప్పింది. మరోవైపు, తన ధర్మేంద్ర కోసం తీవ్రంగా వెతికామని అతడి సోదరుడు ఉపేంద్ర సింగ్ అన్నాడు. తన సోదరుడిని సురక్షితంగా ఇంటికి తిరిగి తీసుకురావడానికి అధికార యంత్రాంగం చూపిన అంకితభావం, చేసిన కృషి నిజంగా ప్రశంసనీయమని కొనియాడాడు.

మానసిక బలహీనతతో బాధపడుతున్న ధర్మేంద్ర
ధర్మేంద్ర తీవ్రమైన మానసిక బలహీనతతో బాధపడుతున్నాడని కన్నీటి పర్యంతమవుతూ కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. ఈ మానసిక పరిస్థితి కారణంగానే అతడు తెలియకుండానే దారి తప్పి సుదూరంలో ఉన్న జమ్ముకశ్మీర్‌లోని భారత్-పాకిస్తాన్ సరిహద్దు ప్రాంతం వరకు వెళ్లిపోయాడని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ధర్మేంద్ర ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని చెప్పారు.

తల్లిదండ్రులకు చేరువైన అక్కాతమ్ముళ్లు
పదేళ్ల తర్వాత అక్కాతమ్ముళ్లు తమ తల్లిదండ్రులను తిరిగి కలుసుకున్నారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత తమ తల్లిదండ్రులను చూసి వారు ఒకింత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అలాగే తమ పిల్లలను చూసి తల్లిదండ్రులు సైతం కన్నీంటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ భావోద్వేగ ఘటన ఒడిశాలోని కోరాపుట్‌లో జరిగింది.

Missing children Reunite With Family
పదేళ్ల తర్వాత కుటుంబాన్ని కలిసిన అక్కాతమ్ముళ్లు (ETV Bharat)

తమిళనాడులో తప్పిపోయిన పిల్లలు
కోరాపుట్ జిల్లా అప్పర్ జముగూడ గ్రామానికి చెందిన దలేయా కులిక తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కూలీ పనుల కోసం కొన్నేళ్ల క్రితం తమిళనాడుకు వలస వెళ్లాడు. అక్కడే పదేళ్ల క్రితం కులిక కుమార్తె ఇంద్రావతి, కుమారుడు ఝడేశ్వర్ తప్పిపోయారు. దీంతో తమ పిల్లల కోసం వెతికినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. కోయంబత్తూరులోని బాలల సంక్షేమ కమిటీకి చెందిన ఒక రెస్క్యూ బృందం ఈ పిల్లలను కనుగొంది. ఆ సమయంలో పిల్లలు ఒక అనాథాశ్రమంలో ఉంటూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని కోరాపుట్‌లోని బాలల సంక్షేమ కమిటీకి తెలియజేసింది. ఈ క్రమంలో ఇంద్రావతి, ఝడేశ్వర్‌ను కోరాపుట్‌కు తీసుకొచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ఝడేశ్వర్ తొమ్మిది, ఇంద్రావతి పదో తరగతి చదువుతోంది.

ఝడేశ్వర్, ఇంద్రావతి గత దశాబ్ద కాలంగా తమిళనాడులో గడిపినందున వారికి తమిళం, ఇంగ్లీష్ మాత్రమే అర్థమవుతాయి. వారికి ఒడియా అర్థం కాదు, మాట్లాడలేరు. ఈ క్రమంలో ఈ పిల్లల విద్యపై కొంత ఆందోళన నెలకొంది. అందుకే పిల్లలను ఆదర్శ విద్యాలయం లేదా మరో ఆంగ్ల మాధ్యమ సంస్థలో చేర్పించడానికి వీలైనంత త్వరగా ఏర్పాట్లు చేస్తామని కోరాపుట్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ మనోజ్ సత్యవాన్ మహాజన్ దలేయా కులిక కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చారు.

తప్పిపోయిన వ్యక్తిని కుటుంబంతో కలిపిన ఇన్​స్టా పాస్​వర్డ్- ఎలాగో తెలుసా!

తొమ్మిదేళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన వ్యక్తి- మతిస్థిమితం లేక వివిధ రాష్ట్రాల్లో చక్కర్లు- మళ్లీ కుటుంబంతో కలిపిన వైట్ డవ్స్

TAGGED:

MUNGER MISSING YOUTH RETURNS HOME
MAN RETURN AFTER 2 YEARS HOME
SIBLINGS REUNITED WITH FAMILY
CHILDREN REUNITE WITH FAMILY
MISSING CHILDREN REUNITE FAMILY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.