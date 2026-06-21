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నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రాసిన నిందితులు- సంకెళ్లతో పరీక్షా కేంద్రానికి- ఆశ్చర్యపోయిన విద్యార్థులు, పేరెంట్స్

దేశవ్యాప్తంగా ఆదివారం జరిగిన నీట్ యూజీ రీ ఎగ్జామ్- కోర్టు అనుమతితో పరీక్ష రాసిన ఇద్దరు నిందితులు-భారీ భద్రత నడుమ పరీక్షా కేంద్రానికి వచ్చిన విద్యార్థులు

two accused wrote neet ug exam
two accused wrote neet ug exam (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 9:48 PM IST

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NEET UG Retest 2026 : నీట్ యూజీ రీ-టెస్ట్ సందర్భంగా బిహార్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో రెండు ఆసక్తికర సంఘటనలు జరిగాయి. చేతులకు సంకెళ్లతో ఇద్దరు నిందితులు ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు వచ్చి ప్రవేశ పరీక్ష రాశారు. దీంతో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వద్ద ఉన్న అభ్యర్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఆశ్చర్యపోయారు. మరోవైపు, విద్యా హక్కు విషయంలో న్యాయవ్యవస్థ అనుసరించిన సమతుల్య విధానానికి ఇదొక చక్కని ఉదాహరణ పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.

పోలీసు భద్రత నడుమ ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు
నీట్ ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో బిహార్‌లోని సీతామర్హిలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే ఒక దృశ్యం కనిపించింది. ప్రతిష్ఠాత్మక నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు ఒక నిందితుడు చేతులకు సంకెళ్లతో భారీ భద్రత నడుమ పరీక్షా కేంద్రానికి వచ్చాడు. అతడ్ని చూసి పరీక్షా కేంద్రం వద్ద ఉన్నవారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ఘటన డుమ్రాలోని కమలా గర్ల్స్ స్కూల్ పరీక్షా కేంద్రంలో జరిగింది. కోర్టు అనుమతితో నిందితుడిని నీట్ పరీక్ష రాయడానికి పోలీసులు అక్కడికి తీసుకువచ్చారు.

చేతులకు సంకెళ్లతో నీట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చిన నిందితుడి పేరు అఫ్జాద్ అలీ. అతడి స్వస్థలం సీతామర్హి జిల్లాలోని కన్హౌలీ బగాహా అనే ఊరు. ఒక దాడి కేసులో సీతామర్హి డివిజనల్ జైలులో ఉన్నాడు. జైలుకు వెళ్లకముందే నీట్‌కు అప్లై చేసుకున్నాడు. అతడికి డుమ్రాలోని కమలా గర్ల్స్ స్కూల్‌‌ను పరీక్షా కేంద్రంగా కేటాయించారు. పరీక్ష రాసేందుకు అఫ్జాద్ అలీ కోర్టు అనుమతి కోరాడు. సమగ్ర విచారణ తర్వాత కోర్టు అఫ్జాద్‌కు పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతినిచ్చింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీసు శాఖ అవసరమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాయి. ఎస్‌డీపీఓ రాజీవ్ కుమార్ సింగ్ స్వయంగా పరీక్షా కేంద్రం వద్ద ఉండి భద్రతాపరమైన ఏర్పాట్లను నిశితంగా పరిశీలించారు.

కోర్టు ఆదేశాల మేరకు నిర్ణయం : పోలీసులు
న్యాయస్థానం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ అఫ్జాద్ అలీకి పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతించినట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. పరీక్ష నిర్వహణలో పారదర్శకత, భద్రతకు ఎటువంటి భంగం కలగకుండా చూసేందుకు, ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోపల నిందితుడిపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచామని చెప్పారు. పరీక్ష పూర్తైన తర్వాత అఫ్జాద్ అలీని తిరిగి సీతామర్హి జైలుకు తరలిస్తామని వెల్లడించారు.

జైలు నుంచి నేరుగా ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కి
ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రాయ్‌పుర్ సెంట్రల్ జైల్లోని నిందితుడు కూడా నీట్ యూజీ రీటెస్ట్‌ను రాశాడు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ హైకోర్టు ప్రత్యేక ఆదేశాల మేరకు కునాల్ తరుణ్కర్‌ను కట్టుదిట్టమైన భద్రతా మద్య కేంద్రీయ విద్యాలయం పరీక్షా కేంద్రానికి పోలీసులు తరలించారు. కునాల్‌ను జైలు నుంచి ఒక ఏఎస్ఐ, హెడ్ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుళ్లతో కూడిన బృందం పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు.

యువతి ఆత్మహత్య కేసులో జైలుకు
కునాల్ తరుణ్కర్ స్వస్థలం రాయ్‌పుర్‌లోని శివానంద్ నగర్. ఒక యువతి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించాడనే ఆరోపణలు అతడిపై ఉన్నాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 20 ఏళ్ల యువతి 2026 ఏప్రిల్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దర్యాప్తులో లభించిన ఆధారాల (సూసైడ్ లెటర్, మొబైల్ ఫోన్) ఆధారంగా పోలీసులు కునాల్‌ను నిందితుడిగా చేర్చారు. ఆ యువతిని మానసికంగా వేధించడం, ఒత్తిడికి గురిచేయడం వంటి ఆరోపణలతో భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్ 108 కింద కునాల్‌ను అరెస్ట్ చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. ఈ కేసు ప్రస్తుతం కోర్టు పరిశీలనలో ఉంది. కునాల్‌పై నమోదైన ఆరోపణలపై తుది తీర్పు ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.

నీట్ రీటెస్ట్ దగ్గరపడడంతో కునాల్ తరఫు న్యాయవాది అనుకుల్ విశ్వాస్ ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టులో మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ అంశంపై అత్యవస విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రమేశ్ సిన్హా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలనిచ్చింది. కునాల్‌కు నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశం కల్పించాలని తీర్పునిచ్చింది. నిర్ణీత సమయానికి కునాల్‌ను పరీక్షా కేంద్రానికి తరలించడానికి, అతడు ఎగ్జామ్ రాసేందుకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని రాయ్‌పుర్ ఎస్పీ, జైలు సూపరింటెండెంట్‌లను హైకోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో పోలీసులు కునాల్‌ను నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు తీసుకెళ్లారు.

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