ETV Bharat / bharat

9ఏళ్ల వయసులో 9వేల కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర- బుడతడి మరో ఆధ్యాత్మిక సాహసం- 12 జ్యోతిర్లింగాల సందర్శన

9,000 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసిన పిల్లవాడు- ఇప్పుడు దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవాలనే సంకల్పం

Boy Cycle Yatra Jyotirlinga Pilgrimage
Boy Cycle Yatra Jyotirlinga Pilgrimage (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 9:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Boy Cycle Yatra Jyotirlinga Pilgrimage : సంకల్పం బలంగా ఉంటే వయసు కేవలం ఒక అంకె మాత్రమేనని నిరూపిస్తున్నాడు బిహార్‌కు చెందిన 9 ఏళ్ల యశ్‌రాజ్. సామాన్యంగా తొమ్మిదేళ్ల వయసులో పిల్లలు ఆటపాటలతో గడుపుతారు, కానీ యశ్‌రాజ్ మాత్రం సైకిల్‌పై దేశం నలుమూలలా చుట్టేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే 9,000 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసిన ఈ బుడతడు, ఇప్పుడు దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవాలనే సంకల్పంతో మరో సాహసోపేత యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టాడు.

7 ఏళ్లకే అయోధ్యకు సైకిల్ ప్రయాణం
వాస్తవానికి యశ్‌రాజ్ ఏడేళ్లకే తన ఆధ్యాత్మిక సైకిల్ యాత్రను మొదలు పెట్టాడు. అతను 7 ఏళ్ల వయసులో ఉండగా, అయోధ్యలోని రామమందిర ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో సైకిల్ తొక్కుకుంటూ గయా నుంచి అయోధ్యకు చేరుకుని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అప్పటి నుంచి బుడతడి సైకిల్ సాహస ఆధ్యాత్మిక యాత్ర ఆగలేదు. ఇప్పటివరకు వైష్ణోదేవి, హరిద్వార్, రిషికేశ్, ప్రయాగ్‌రాజ్ వంటి ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలను తన సైకిల్‌పైనే సందర్శించాడు.

Boy Cycle Yatra Jyotirlinga
యశ్‌రాజ్ (ETV Bharat)

జనవరి 15 నుంచి 12 జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర
ఇప్పటికే 9వేల కిలోమీటర్ల సైకిల్ సాహస యాత్ర చేసిన యశ్‌రాజ్ నేటి నుంచి( జనవరి 15) దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఇప్పటి వరకు యశ్‌రాజ్ చేపట్టిన సైకిల్ యాత్ర ఒక ఎత్తైతే జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర మరో మరో ఎత్తు అని చెప్పాలి. గయాజీలోని విష్ణుపద ఆలయం నుంచి ఈ యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. హిమాలయాల్లోని కేదార్‌నాథ్ నుంచి దక్షిణాన ఉన్న రామేశ్వరం వరకు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న 12 జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకోవడమే ఈ యాత్ర ప్రధాన సంకల్పం. ఈ సందర్భంగా సైకిల్‌పై ప్రయాణిస్తూ సనాతన ధర్మ ప్రచారం, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తానని యశ్‌రాజ్ చెప్పాడు.

Boy Cycle Yatra Jyotirlinga
తల్లిదండ్రులతో యశ్‌రాజ్ (ETV Bharat)

"సనాతన ధర్మంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం, వ్యసనాల నుంచి విముక్తి, పర్యావరణాన్ని కాపాడటం అనే లక్ష్యాలతో నేను ఈ యాత్ర చేస్తున్నాను. దేశంలోని అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలను సైకిల్‌పైనే సందర్శించాలన్నదే నా ఆలోచన. ఇప్పటివరకు సైకిల్‌పై సుమారు 9,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వివిధ తీర్థయాత్రలను పూర్తి చేశాను"
-యశ్‌రాజ్, 9 ఏళ్ల సైక్లిస్ట్

తండ్రి సహకారం
యశ్‌రాజ్ సాహసయాత్ర వెనుక అతని తండ్రి ప్రకాశ్ కుమార్ గుప్తా ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. అయోధ్య రామమందిర ప్రాణప్రతిష్ఠ సమయంలో సైకిల్‌పై వెళ్తానని యశ్‌రాజ్ మొండికేయడంతో మొదట భయపడినా చివరకు అంగీకరించారు. ఏడు రోజుల్లోనే సైకిల్‌పై అయోధ్య చేరి తన సత్తా చాటాడు యశ్ రాజ్. ఈ యాత్రలో భాగంగా కుమారుడి భద్రత కోసం తండ్రి కూడా సైకిల్ కొనుక్కుని యశ్‌రాజ్ వెంటే ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వైష్ణోదేవి, ఖాటూ శ్యామ్, హరిద్వార్, రిషికేశ్, ప్రయాగ్‌రాజ్, బైద్యనాథ్ ధామ్ వంటి పవిత్ర క్షేత్రాలను ఈ తండ్రీకొడుకులు సందర్శించారు. రోజుకు సగటున 100 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ తొక్కడం అతని యశ్‌రాజ్ స్టామినాను నిదర్శనం. 12 జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర సుమారు 8 నుంచి 9 నెలల పాటు సాగనుంది.

Boy Cycle Yatra Jyotirlinga
ఈటీవీ భారత్​తో యశ్‌రాజ్ తండ్రి (ETV Bharat)

"నా కొడుక్కు ఏమైనా జరుగుతుందేమో అన్న భయంతో, నేను కూడా తనతో పాటే వెళ్లాను. యశ్‌రాజ్ నిరంతరం కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని కోరుకుంటాడు. అయోధ్య తర్వాత అతను వైష్ణో దేవి, ఆపై ఖాటూ శ్యామ్‌లకు కూడా సైకిల్‌పైనే వెళ్లి వచ్చాడు. ఇప్పటివరకు సైకిల్‌పై 9,000 కిలోమీటర్ల యాత్రను పూర్తి చేశాడు. ఇప్పుడు 12 జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం కోసం బయలుదేరబోతున్నాడు. ఈ ప్రయాణం పూర్తి కావడానికి కనీసం 8 నుంచి 9 నెలల సమయం పడుతుంది"
- ప్రకాశ్ కుమార్ గుప్తా, యశ్‌రాజ్ తండ్రి

సైన్యంలో చేరడమే లక్ష్యం
యశ్‌రాజ్ కేవలం యాత్రికుడే కాదు, గొప్ప మానవతావాది, పర్యావరణ ప్రేమికుడు కూడా. పహల్గాం ఉగ్రదాడి, అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం, ఒడిశా రైలు ప్రమాద బాధితుల ఆత్మశాంతి కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాడు. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆక్సిజన్ అవసరమని, అది చెట్ల ద్వారానే వస్తుందని, అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని యశ్‌రాజ్ పిలుపు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రెండో తరగతి చదువుతున్న ఈ లిటిల్ సైక్లిస్ట్, భవిష్యత్తులో భారత సైన్యంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయడమే తన అంతిమ లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు.

Boy Cycle Yatra Jyotirlinga
ఈటీవీ భారత్​తో యశ్‌రాజ్ (ETV Bharat)

TAGGED:

CYCLE TOUR OF 12 JYOTIRLINGAS
BIHAR RAM BHAKT CYCLE YATRA
BIHAR 9 YEAR OLD CYCLIST
12 JYOTIRLINGA VISIT BY CYCLE
BOY CYCLE YATRA JYOTIRLINGAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.