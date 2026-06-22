మమతా బెనర్జీకి బిగ్ షాక్- TMC కొత్త అధ్యక్షుడిగా అరూప్ రాయ్ ఎన్నిక
బంగాల్ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం- టీఎంసీ కొత్త అధ్యక్షుడిగా అరూప్ రాయ్ను ఎన్నుకున్న రెబల్ వర్గం
Mamata Banerjee (ANI)
Published : June 22, 2026 at 8:54 PM IST
Arup Roy Elected As TMC Chairperson : బంగాల్ రాజకీయాల్లో పెను సంచనలం. సోమవారం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)కు చెందిన రెబల్ వర్గం ఒక ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి, సీనియర్ నేత అరూప్ రాయ్ను తమ పార్టీ నూతన అధ్యక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంది. ఈ పరిణామం పార్టీ వ్యవస్థాపకురాలు, మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పకతప్పదు.