రూ.12 పెట్టుబడి నుంచి కోట్ల టర్నోవర్ వరకు- భుట్టికో సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
11 మంది నేత కార్మికుల స్వప్నం భుట్టికో- ఒకానొక దశలో మూసివేత అంచుకు- ఠాకూర్ వేద్ రామ్ పగ్గాలు చేపట్టాక తిరిగిన దశ- కులూ శాలువాలు, మఫ్లర్లు, జాకెట్లు, టోపీలతో ఫేమస్!
Published : April 26, 2026 at 1:11 PM IST
Bhuttico Success Story : కేవలం 12 రూపాయల పెట్టుబడితో ప్రారంభమైన భుట్టికో(Bhuttico) సహకార సంస్థ ఒకానొక దశలో మూసివేత అంచుకు చేరింది. కట్ చేస్తే, కొన్నేళ్ల తర్వాత అది ఏటా పదుల కోట్ల టర్నోవర్ను సాధించే స్థాయికి ఎదిగింది. జాతీయ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించింది. ఖాదీ, ఉన్ని, అంగోరా, పష్మినా వంటి వాటితో నాణ్యమైన శాలువాలు, స్టోల్స్, మఫ్లర్లు, జాకెట్లు, కోట్లు, టోపీల తయారీకి కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. దేశవిదేశాల్లోనూ ఇవి సేల్ అవుతుంటాయి. ఎంతోమంది వీఐపీలూ వీటి కోసం ఆర్డర్లు ఇస్తుంటారు. భుట్టికో ప్రస్థానాన్ని 2024లో ఒకసారి 'మన్ కీ బాత్'లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. 11 మంది నేత కార్మికులతో హిమాచల్ప్రదేశ్లోని కులూలో ప్రారంభమైన భుట్టికో కోట్ల రేంజుకు ఎలా ఎదిగింది? దీన్ని విజయశిఖరాలకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర ఎవరిది? దీని ఉత్పత్తులకు ఎందుకంత క్రేజ్ ఉంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
లాహోర్లో రిజిస్ట్రేషన్ - పెట్టుబడి రూ.12
హిమాచల్ప్రదేశ్లోని కులూ జిల్లా షంషి గ్రామంలో భుట్టికో(Bhuttico) సహకార సంస్థ తయారీ యూనిట్ ఉంది. ఇది దాదాపు 1,000 మందికిపైగా నేత కార్మికుల కుటుంబాలకు జీవనోపాధిని అందిస్తోంది. వీరికి నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు వేతన ఇస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 35 షోరూమ్లలో సుమారు 130 నుంచి 250 మందికిపైగా ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. పరోక్షంగా వేలాది మంది మహిళలకు, ఇతర కళాకారులకు శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలను భుట్టికో కల్పిస్తోంది. కానీ ఈ సంస్థ ఫ్లాష్ బ్యాక్ పూర్తిగా భిన్నమైంది. ఒక సర్ప్రైజింగ్ లొకేషన్ కూడా ఉంది. 1944 డిసెంబరు 18న కులూ లోయకు చెందిన 11 మంది నేత కార్మికులు కలిసి రూ.12 పెట్టుబడితో భుట్టికో సహకార సంస్థను స్థాపించారు. అప్పటికి మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం రాలేదు. దీంతో లాహోర్ పరిధిలోని పంజాబ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో భుట్టికో సంస్థ పేరును రిజిస్టర్ చేయించారు. 1944 నుంచి 1956 వరకు ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు అంత వేగంగా సాగలేదు. నేత కార్మికులు ఆశించిన ఫలితాలను సాధించలేకపోయారు. దీంతో భుట్టికో మూసివేత అంచుకు చేరుకుంది.
1956లో దశ తిరిగే నిర్ణయాలు
1956లో జరిగిన పలు కీలక పరిణామాలు భుట్టికో సహకార సంస్థను సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కించాయి. నాటి సహకార సంఘాల ఇన్స్పెక్టర్ సర్దార్ గురు చరణ్ సింగ్ భుట్టికోను సహకార రంగానికి అనుసంధానించారు. దీంతో దాని పేరు భుట్టికో కోఆపరేటివ్ సొసైటీగా మారింది. అప్పటి నుంచి అది వెనుతిరిగి చూడలేదు. ఇక అదే ఏడాది 35 ఏళ్ల ఠాకూర్ వేద్ రామ్ భుట్టికో పగ్గాలు చేపట్టారు. నాణ్యమైన కులూ శాలువాల తయారీని ఆయన ప్రోత్సహించారు. దీంతో తొలుత లాభనష్టాలు లేని స్థితికి సంస్థ చేరుకుంది. ఠాకూర్ వేద్ రామ్ చొరవ చూపి 1960లో భుట్టికోకు చెందిన 70 మంది నేత కార్మికుల కోసం ఇళ్లను నిర్మించారు. నేత కళాకారుల కోసం నేతశాలలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ అంశాలు నేత కార్మికుల మద్దతుతో సంస్థ స్థిరంగా వృద్ధి చెందడానికి దోహదపడ్డాయి. 1971లో వేద్ రామ్ మరణించే సమయానికి భుట్టికోకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడం ప్రారంభమైంది.
వేద్ రామ్ కలను నిజం చేసిన కుమారుడు
ఠాకూర్ వేద్ రామ్ అనంతరం భుట్టికో నిర్వహణ బాధ్యతలను ఆయన 23 ఏళ్ల కుమారుడు సత్య ప్రకాశ్ ఠాకూర్ చేపట్టారు. అప్పటికే భుట్టికో వార్షిక టర్నోవర్ రూ.14 కోట్లకు చేరుకుంది. సత్య ప్రకాశ్ ఈ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించారు. ప్రస్తుతం భుట్టికోకు హిమాచల్ ప్రదేశ్, పలు ఇతర రాష్ట్రాలలో 35 షోరూమ్లు ఉన్నాయి. భుట్టికోను శాలువా పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలపాలనే ఠాకూర్ వేద్ రామ్ కలను సత్య ప్రకాశ్ నిజం చేశారు. ఈ సొసైటీ ఒకానొక సమయంలో ఆసియాలోనే ప్రధాన నేత కార్మికుల సంస్థగా అవతరించింది. ఇక సహకార రంగంలో అమూల్ తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
నాణ్యతలో రాజీపడం, ఉత్పత్తిలో లోపాన్ని ఒప్పుకోం
"నేను భుట్టికో బాధ్యతలను స్వీకరించే సమయానికి నాణ్యత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని నిర్ణయించాను. నేడు కులూ జిల్లాలోని వెయ్యికిపైగా నేత కుటుంబాలు ఈ సొసైటీతో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అవి భుట్టికో సహకారంతో మనుగడ సాగిస్తున్నాయి. మేం నూలు నాణ్యతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తాం. ఉత్పత్తిలో ఏదైనా లోపం ఉంటే తిరస్కరిస్తాం. అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులను మాత్రమే మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తాం. మా నూలులో ఎటువంటి కల్తీకి తావుండదు" అని భుట్టికో ఛైర్మన్, మాజీ మంత్రి సత్య ప్రకాశ్ ఠాకూర్ తెలిపారు.
శాలువాల నుంచి జాకెట్ల దాకా
భుట్టికో సహకార సంస్థ సాంప్రదాయ కులూ శాలువాలు, స్టోల్స్, మఫ్లర్లు, జాకెట్లు, కోట్లు, టోపీలను తయారు చేస్తుంది. హ్యాండ్లూమ్, వూల్మార్క్ ద్వారా హామీ ఇవ్వబడిన స్వచ్ఛమైన ఉన్ని, అంగోరా, పష్మినా వంటి అత్యుత్తమ నూలులతో పాటు ఖాదీతో ఇందులో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. భుట్టికో టోపీలు, మఫ్లర్ల ధర రూ.300 నుంచి రూ.1,000 వరకు ఉంటుంది. సాధారణ శాలువాల ధర రూ.1,500 నుంచి మొదలవుతుంది. ఇక అత్యంత నాణ్యమైన పష్మినా, యాక్ రకాల ఉన్నితో తయారుచేసే శాలువాల రేటు రూ.20,000కుపైనే ఉంటుంది. ఈ ఉత్పత్తులు క్లిష్టమైన నేతపని, సాంప్రదాయ అంచు డిజైన్లు. దశాబ్దాల పాటు నిలిచే మన్నికకు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని గడించాయి.
కంగన ఆర్డర్ - 1 శాలువా రూ.1 లక్ష
కులూలోని కశబలి ధార్కు చెందిన నేత కార్మికుడు రాజు తన కుటుంబాన్ని పేదరికం నుంచి గట్టెక్కించడానికి భుట్టికో సహకార సంస్థలో నేత పనిని నేర్చుకున్నారు. ఆయన తయారుచేసిన అద్భుతమైన శాలువా డిజైన్కుగానూ ఠాకూర్ వేద్ రామ్ జాతీయ పురస్కారం లభించింది. బాలీవుడ్ నటి, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి లోక్సభ స్థానం ఎంపీ కంగనా రనౌత్ కోసం ఒక కులువీ శాలువాను రాజు తయారుచేశారు. దానికి రూ.1 లక్షకు పైగా రేటు వచ్చింది. ఆయన ఆదియోగి ధామ్ కోసం కులువీ డిజైన్తో ఒక దుప్పటిని తయారుచేశారు.
కంగన కోసం 68 రోజుల్లో శాలువా తయారుచేశా
"2025లో ఎంపీ కంగనా రనౌత్ ఒక శాలువా కోసం భుట్టికోకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. దాన్ని తయారు చేయడానికి నేను 68 రోజుల టైం తీసుకున్నాను. నేను రకరకాల డిజైన్లను రూపొందిస్తాను. కొన్నిసార్లు ప్రజలు వారి సొంత డిజైన్లను సూచిస్తారు. ఆ డిజైన్లకు అనుగుణంగా శాలువాలను తయారుచేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది" అని నేత కార్మికుడు రాజు తెలిపారు.
ఒక జాతీయ బ్రాండ్గా భుట్టికో
"సత్య ప్రకాశ్ ఠాకూర్ అవిశ్రాంత కృషి వల్లే భుట్టికో ఇంతటి స్థాయికి ఎదిగింది. దివంగత వేద్ రామ్ ఠాకూర్కు నేత కార్మికుల సమస్యల గురించి తెలుసు. వారి పనిని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో ఆయనకు తెలుసు. వేద్ రామ్ చూపిన బాటను సత్య ప్రకాశ్ అనుసరించారు. నేత కార్మికులు, సొసైటీ సభ్యుల కృషి వల్ల భుట్టికో ఒక జాతీయ బ్రాండ్గా మారింది" అని ప్రముఖ సాహితీవేత్త డాక్టర్ సూరత్ ఠాకూర్ తెలిపారు.
- 1993-94లో భుట్టికో సహకార సంస్థను వస్త్ర పరిశ్రమ శాఖ జాతీయ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది.
- సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధిలో భుట్టికో చొరవలకుగానూ పంజాబ్, హరియాణా, దిల్లీ (PHD) ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి 2005లో ఉద్యోగ్ రత్న అవార్డు లభించింది.
- 2008-09లో భుట్టికోను సహకార శ్రేష్ఠతా పురస్కారం వరించింది.
విదేశాల్లోనూ భుట్టికో ఎగ్జిబిషన్లు
"భుట్టికో సహకార సొసైటీ తన ఉత్పత్తులతో జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, యూకే సహా పలు దేశాల్లో అనేక ఎగ్జిబిషన్లను నిర్వహించింది. విదేశాల నుంచి మాకు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి. మా సొసైటీలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ నేత కార్మికుల కుటుంబాలకు చెందినవారే. పరిశ్రమల చట్టం కింద నేత కార్మికులకు అన్ని ప్రయోజనాలను ఈ సొసైటీ అందిస్తుంది" అని భుట్టికో జనరల్ మేనేజర్ (ప్రొడక్షన్) దినేశ్ ఠాకూర్ తెలిపారు.
కరోనా సంక్షోభంలోనూ ఎదురీత
2020లో కరోనా మహమ్మారి సంక్షోభ కాలంలో భుట్టికో సహకార సొసైటీ గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూసింది. ఎందుకంటే దాని షోరూమ్లలో చాలా వరకు పర్యాటక ప్రాంతాలలోనే ఉన్నాయి. అప్పట్లో పర్యాటకుల తాకిడి పూర్తిగా తగ్గిపోవడంతో బిజినెస్ మొత్తం డౌన్ అయింది. అయినప్పటికీ నేత కార్మికులకు భుట్టికో ఉపాధిని కల్పించింది. కరోనా కాలం తర్వాత మళ్లీ సంస్థ పుంజుకుంది.
కన్నకూతురిపై తండ్రి అత్యాచారం- బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మైనర్
తామర మొక్కల పెంపకంలో 'చందన్' అదుర్స్- ఇంటి మేడపైనే సాగు- ఫుల్గా లాభాలు!