CM పిలుపుతో మారిన సీన్​- వాడిపోయిన ఫ్లవర్ బొకేలు- వెలిగిపోయిన మొక్కల నర్సరీలు!

2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో అనూహ్య మార్పు - సీఎం ఒక్క మాటతో మారిన సీన్ - బొకేలను తిరస్కరించిన జనం - నర్సరీలకు పోటెత్తిన పౌరులు

FLOWER SAPLING IN BHUBANESWAR
Saplings Over Bouquets (ETV Bharat)
Published : January 2, 2026

Updated : January 2, 2026

Saplings Over Bouquets : 2026 జనవరి 1వ తేదీన ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్​లో 'పూల బొకేలు వద్దు, మొక్కలే ముద్దు' అంటూ జనం సరికొత్త దారిలో నడిచారు. దీంతో బొకేలు అమ్ముడుపోక పూల దుకాణాల్లోనే వాడిపోతే, నర్సరీల్లోని మొక్కలు మాత్రం కొత్త ఇళ్లకు చేరాయి. నగరవ్యాప్తంగా పూల షాపులు వెలవెలబోతే, రోడ్డు పక్కన ఉండే నర్సరీలు మాత్రం జనంతో కిటకిటలాడాయి. సీఎం ఇచ్చిన ఒక్క పిలుపు, ప్రజల ఆలోచనలో ఇంత పెద్ద మార్పు తెచ్చింది. ఒకవైపు పర్యావరణ స్పృహ పెరుగుతుంటే, మరోవైపు పూల వ్యాపారులు మాత్రం లబోదిబోమన్నారు.

సీఎం పిలుపు, ప్రజల మలుపు
ఈ మార్పు వెనుక ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ మాఝీ చేసిన ఒక విజ్ఞప్తి ఉంది. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి ఎవరూ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పూల బొకేలు, ఖరీదైన డైరీలు లేదా గ్రీటింగ్ కిట్‌లను తీసుకురావొద్దని సీఎం ప్రజలను కోరారు. మంత్రులు, అధికారులను కలిసేటప్పుడు ఆడంబరాలు వద్దని, వృథా ఖర్చులు చేయొద్దని సూచించారు. సీఎం మాటను ప్రజలు సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. దీంతో జనం పూల దుకాణాల వైపు చూడటం మానేశారు. దీనికి బదులుగా తులసి, వేప, మందారం, గులాబీ, ఇతర అలంకరణ మొక్కలను కొనుగోలు చేశారు.

FLOWER SAPLING SALES BHUBANESWAR
వెలవెలబోతున్న పూల బొకేలు (ETV Bharat)

ఫ్లోరిస్టులకు కన్నీళ్లే మిగిలాయి
నగరం మొత్తం పచ్చదనంతో కళకళలాడితే, పూల వ్యాపారులు మాత్రం తీవ్ర ఆవేదనలో మునిగిపోయారు. ఈ ఏడాది వారికి భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది. సాధారణంగా కొత్త సంవత్సరం రోజున ఉదయం నుంచే పూల షాపుల ముందు జనం క్యూ కడతారు. కానీ ఈసారి బొకేలు కొనేవారే కరువయ్యారు. ఏజీ స్క్వేర్ వద్ద పూల వ్యాపారి ప్రశాంత్ సాహు తన బాధను వ్యక్తం చేశారు. "మా వ్యాపారం దెబ్బతినడం ఇది వరుసగా రెండో ఏడాది. గత ఏడాది మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మరణం కారణంగా రాష్ట్రంలో సంతాప దినాలు ప్రకటించారు. అప్పుడు అమ్మకాలు పడిపోయాయి. ఈ ఏడాది సీఎం ఆంక్షల వల్ల అమ్మకాలు అస్సలు లేవు. మాకు వచ్చే బిజినెస్‌లో దాదాపు 75 శాతం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నుంచే ఉంటుంది. అధికారులు బొకేలు వద్దనడంతో ఎవరూ కొనలేదు. ఇప్పుడు మా స్టాక్ మొత్తం అలాగే షాపుల్లో ఉండిపోయింది. పూలు త్వరగా పాడైపోతాయి. కాబట్టి మాకు భారీ నష్టాలు తప్పవు" అని ఆయన వాపోయారు.

PLANT SAPLING BHUBANESWAR
నర్సరీలలో పూలు కొంటున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

మొక్కే మన నేస్తం, మారిన ఆలోచన
మరోవైపు మొక్కలు కొనుగోలు చేసేవారిలో మాత్రం కొత్త ఉత్సాహం, సరికొత్త ఆలోచనా ధోరణి కనిపించింది. "పూలు చూడటానికి అందంగానే ఉంటాయి. కానీ అవి ఒకటి రెండు రోజుల్లో వాడిపోతాయి. అదే మొక్క అయితే మనతో పాటే పెరుగుతుంది. ప్రకృతికి మనం ఏదైనా తిరిగి ఇవ్వాలి అనే భావనతోనే మొక్కలు కొంటున్నాను. కొత్త ఏడాదిని ఇలా ప్రారంభించడం చాలా సంతృప్తిగా ఉంది" అని అనన్య మిశ్రా అనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగిని తెలిపారు. ఆమె మామిడి, మల్లె మొక్కలను కొనుగోలు చేశారు. రిటైర్డ్ టీచర్ సురేష్ చంద్ర మొహంతి కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. "ఇన్నాళ్లు మనం గుడ్డిగా సంప్రదాయాలను పాటించాం. పూలు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నాం. కానీ సీఎం పిలుపు మమ్మల్ని ఆలోచించేలా చేసింది. మొక్క అనేది ఒక జీవమున్న బహుమతి. అది ఆశకు, కొనసాగింపునకు, మన బాధ్యతకు చిహ్నం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

నర్సరీల్లో డబుల్ బిజినెస్
జయదేవ్ విహార్ సమీపంలోని రోడ్డు పక్కన ఉన్న నర్సరీల యజమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. రోజంతా అమ్మకాలు జోరుగా సాగాయి. "సాధారణ రోజుల కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో మొక్కలు అమ్ముడయ్యాయి. కేవలం మొక్కలు కొనడమే కాదు, జనం వాటిని ఎలా పెంచాలి? ఎప్పుడు నీళ్లు పోయాలి? అని ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఇది చాలా కొత్తగా, ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది" అని నర్సరీ యజమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

ఇదొక శుభసంకేతం
ఈ మార్పును పర్యావరణవేత్తలు, పట్టణ ప్రణాళికా నిపుణులు స్వాగతిస్తున్నారు. "ఈ ఏడాది మొక్కల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయని మేము గమనించాం. ప్రజల్లో పర్యావరణ స్పృహ పెరిగిందనడానికి ఇదే నిదర్శనం. ఇది చాలా ప్రోత్సాహకరమైన పరిణామం" అని రాష్ట్ర ఆర్బోరికల్చర్ వింగ్ సూపరింటెండెంట్ జయంత్ జెనా అభిప్రాయపడ్డారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

